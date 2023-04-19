Предоставляются два вычета по НДФЛ в 1С: что делать

Почему программа предоставляет два вычета

Предоставление вычета зависит от даты выплаты дохода сотруднику. Если и аванс, и зарплата выплачены в одном месяце, программа предоставляет только один вычет с аванса.

Если же аванс и зарплата выплачены в разных месяцах, то программа предоставляет два вычета.

Поясним на примерах.

Первый случай

Аванс выплачен 15 марта, а оставшаяся часть заработной платы – 31 марта. Программа предоставляет один вычет – с аванса.

Второй случай

Аванс выплачен 15 января, а оставшаяся часть зарплаты выплачена в следующем месяце – 5 февраля. Программа предоставляет два вычета сотруднику: в январе и в феврале.

Это нормально, в этом случае вычет с аванса считается вычетом января, а вычет с зарплаты – вычетом февраля. Далее зарплата будет выплачена в конце месяца, и вычет по ней программа не предоставит.

Зарплата выплачена в одном месяце, но предоставлено два вычета

Если аванс и заработная плата выплачены в одном месяце, а вычета предоставляется два, значит в документах по начислению и выплате зарплаты стоит неправильная дата.

Например, вы выплатили заработную плату сотруднику 15 и 31 января, а в документах стоят другие даты: 15 января и 5 февраля. Чтобы избавиться от путаницы, исправьте даты выплаты дохода в документах в 1С.

1С:Бухгалтерия

Необходимо исправить дату в документах «Начисление зарплаты» и «Ведомость на выплату зарплаты в банк/кассу». Тип ведомости зависит от способа выплаты дохода.

После изменения даты, нажмите «Заполнить», проведите и закройте документ.

1С:ЗУП

В этой конфигурации дату нужно исправить в документах «Начисление зарплаты и взносов» и «Ведомость на выплату зарплаты в банк/на счета/в кассу».

Поменяйте дату на правильную, заполните и проведите документ.

После всех изменений в программе должен отображаться один вычет в месяц.

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