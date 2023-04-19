Предоставляются два вычета по НДФЛ в 1С: что делать

В 1С вычет предоставляется автоматически при расчёте аванса. Иногда возникает ситуация, когда одному сотруднику предоставляется два вычета. В каких случаях это нормально, а в каких – ошибка, расскажем в статье.

Версия для печати
Предоставляются два вычета по НДФЛ в 1С: что делать
Иллюстрация: Scloud

Почему программа предоставляет два вычета

Предоставление вычета зависит от даты выплаты дохода сотруднику. Если и аванс, и зарплата выплачены в одном месяце, программа предоставляет только один вычет с аванса.

Если же аванс и зарплата выплачены в разных месяцах, то программа предоставляет два вычета.

Поясним на примерах.

Первый случай

Аванс выплачен 15 марта, а оставшаяся часть заработной платы – 31 марта. Программа предоставляет один вычет – с аванса.

image1.png

Второй случай

Аванс выплачен 15 января, а оставшаяся часть зарплаты выплачена в следующем месяце – 5 февраля. Программа предоставляет два вычета сотруднику: в январе и в феврале.

Это нормально, в этом случае вычет с аванса считается вычетом января, а вычет с зарплаты – вычетом февраля. Далее зарплата будет выплачена в конце месяца, и вычет по ней программа не предоставит.

image2.png

Зарплата выплачена в одном месяце, но предоставлено два вычета

Если аванс и заработная плата выплачены в одном месяце, а вычета предоставляется два, значит в документах по начислению и выплате зарплаты стоит неправильная дата.

Например, вы выплатили заработную плату сотруднику 15 и 31 января, а в документах стоят другие даты: 15 января и 5 февраля. Чтобы избавиться от путаницы, исправьте даты выплаты дохода в документах в 1С.

1С:Бухгалтерия

Необходимо исправить дату в документах «Начисление зарплаты» и «Ведомость на выплату зарплаты в банк/кассу». Тип ведомости зависит от способа выплаты дохода.

image3.png

После изменения даты, нажмите «Заполнить», проведите и закройте документ.

1С:ЗУП

В этой конфигурации дату нужно исправить в документах «Начисление зарплаты и взносов» и «Ведомость на выплату зарплаты в банк/на счета/в кассу».

image4.png

Поменяйте дату на правильную, заполните и проведите документ.

После всех изменений в программе должен отображаться один вычет в месяц.

Реклама: ООО «СервисКлауд», ИНН: 7104516184, erid: LjN8KMToR

Scloud — аренда 1С в облаке
Scloud — аренда 1С в облаке

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Предоставляются два вычета по НДФЛ в 1С: что делать

В 1С вычет предоставляется автоматически при расчёте аванса. Иногда возникает ситуация, когда одному сотруднику предоставляется два вычета. В каких случаях это нормально, а в каких – ошибка, расскажем в статье.

Предоставляются два вычета по НДФЛ в 1С: что делать

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Психология для бухгалтера

Когда  руководитель – нарциссический перверт

Возможно, многие из вас  сталкивались с определенными типами перверсии как в личной жизни, так и профессиональной среде, даже порой не задумываясь о том, что происходит на самом деле, списывая это на «крутой» нрав начальника или своего партнера.

Когда  руководитель – нарциссический перверт

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Поиск работы бухгалтеров

Как найти работу за 100 000 рублей в месяц

Да прямо здесь, на «Клерке». Причем работу может найти не только бухгалтер, но и финансист, операционист, консультант по 1С. Можно заниматься аккаутингом – работать с соцсетями компании или даже устроиться техником.

Как найти работу за 100 000 рублей в месяц
Читать еще