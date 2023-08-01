Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Scloud — аренда 1С в облаке
Scloud — аренда 1С в облаке

С чего начать работу в 1С: Управление торговлей

Новым пользователям конфигурации сложно понять, что нужно сделать на старте работы в программе, чтобы избежать ошибок в будущем. Помогает разобраться в том, как начать работу в конфигурации Ирина Попова — методолог управленческого учёта компании Scloud и профессионал по работе в 1С: Управление торговлей. Читайте рекомендации Ирины о правильном ведении учёта
17
С чего начать работу в 1С: Управление торговлей

Что нужно сделать на старте

Первоначально я хочу дать отличную рекомендацию: это сесть и взять листочек и описать свой бизнес, бизнес-процессы, посмотреть на организацию со стороны и записать всё, что вам необходимо переложить на программу. Это делается для того чтобы вам было удобнее, когда вы начнёте работать в программе. Чтобы вы сразу понимали, какой функционал вам нужен

— Ирина Попова, методолог Scloud

Также если подключить дополнительные функции позже, могут возникнуть ошибки и неточности, которые потом придётся исправлять. Порой исправление требует много времени и трудозатрат.

Создание пользователя и настройки организации

Первый шаг при работе в программе 1C: Управление торговлейсоздание нового пользователя. Для этого перейдите в раздел «НСИ и администрирование» — «Настройка пользователей и прав» — «Пользователи» — «Создать». В открывшемся окне укажите имя, пароль и другие данные. Нажмите «Записать», чтобы сохранить пользователя. 

 Для настройки прав пользователя перейдите по ссылке «Права доступа» — «Включить группу» и выберите нужную группу доступа. После настройки прав можно закрыть программу и перезайти в неё под новым пользователем.

Выставим нужные настройки организации. Перейдите в раздел «НСИ и администрирование» — «Настройки НСИ и разделов» — «Предприятие» для установки настроек организации. Здесь лучше сразу установить все нужные настройки до начала учёта в программе. Если добавлять новые настройки уже после начала учёта, документы могут не проводиться, и придётся перезаполнять данные.

Заполнение справочников

На начальном этапе работы в конфигурации нужно заполнить информацию об организации, складе, товарах и контрагентах.

Как заполнить сведения об организации

Перейдите в раздел «НСИ и администрирование» — «Организации» — «Создать». В карточке заполните вид организации, наименование, необходимые коды. Во вкладке «Учётная политика» можно настроить систему налогообложения и учётную политику финансового учёта.

Как создать склад

Перейдите в раздел «НСИ и администрирование» — «Склады и магазины» — «Создать» — «Оптовый склад». В карточке укажите вид склада, подразделение, ответственного за склад, должность сотрудника и другую информацию.

Важно: При создании склада нельзя снимать выбор с пункта «Контроль свободных остатков», иначе товары будут продаваться в минус, и возникнут ошибки при учёте. 

Как создать номенклатуру

Перейдите в раздел «НСИ и администрирование» — «Номенклатура». В столбце справа выберите нужный вид номенклатуры правой кнопкой мыши и нажмите «Вид номенклатуры» с иконкой плюса. Откроется окно создания вида номенклатуры. В открывшемся окне укажите тип номенклатуры (товар, работа, услуга и т.д.) и её наименование. Далее проставьте группу доступа, товарные категории, ставку НДС, единицу измерения и другие характеристики номенклатуры. 

После создания вида номенклатуры можно создавать единицы номенклатуры этого вида в разделе «Номенклатура». Для этого выделите вид номенклатуры в столбце справа и нажмите «Создать». В карточке пропишите наименование и другие характеристики товара.

В чём отличие вида и единицы номенклатуры. Вид — общая категория товаров, а единица — конкретный товар в категории. Например, «диваны» будут видом номенклатуры, а «диван детский» — единицей.

Как создать контрагента (партнёра)

Перейдите в раздел «НСИ и администрирование» — «Контрагенты» (или «Партнёры») — «Создать». Выберите тип контрагента: компания или частное лицо. В карточке отметьте поле «Указать идентификационные данные партнёра» и заполните данные по контрагенту.

Номер телефона или email нужно указать обязательно, иначе программа не даст создать контрагента.

Перейдите на следующие страницы по кнопке «Далее» и заполните необходимую информацию. После заполнения программа предложит проверить данные контрагента. Если всё верно, нажмите «Создать», чтобы завершить создание. 

Отражение закупок и продаж

Закупки и продажи оформляются в программе через соответствующие разделы.

 Чтобы оформить закупку, перейдите в раздел «Закупки» — «Документы закупки» — «Создать» — «Приобретение товаров и услуг». В документе откройте вкладку «Товары» и добавьте товар, его количество и цену. Проведите документ, чтобы отразить приёмку товара.

Чтобы продать купленный товар, перейдите в раздел «Продажи» — «Документы Продажи» — «Создать» — «Реализация товаров и услуг». В документе заполните основную информацию о клиенте, укажите товары на продажу, их количество и цену. После этого измените статус документа на «Реализовано» и проведите документ, чтобы отразить продажу.

Рекомендации: как избежать ошибок при учёте

Очень много возникает вопросов: «А как сделать так, чтобы в программе не было ошибок?» или «Как корректно вести учёт?». Тут какой-то, так скажем, «волшебной таблетки» нет. Главное, придерживаться некоторых моментов, один из которых — не отключать контроль остатков. Потому что если мы отключим эту настройку, у нас пойдут минуса. И на моей практике, насколько приходилось исправлять отрицательные остатки, иногда их реально исправить, а иногда эти отрицательные остатки затягиваются на такой большой период времени, что их исправить уже невозможно, и проще начать вести новую базу

— Ирина Попова, методолог Scloud.

Также Ирина рекомендует:

  • Своевременно выполнять операцию по закрытию месяца, чтобы избежать ошибок в учёте и просматривать корректные данные в отчётах по продажам. Закрыть месяц можно в разделе «Финансовый результат и контроллинг» — «Закрытие месяца».

  • Не создавать документы задними числами, чтобы избежать минусов в отчётах.

  • Не создавать дубли, так как в них может содержаться разная информация. С дублями также появляются расхождения: например, товар может быть куплен по одной цене, а продан по другой.

Остались вопросы? Обратитесь к консультантам Scloud. Они помогут правильно занести данные в программу, проставить необходимые настройки и начать вести учёт в конфигурации.

Реклама: ООО «СервисКлауд», ИНН: 7104516184, erid: LjN8KLmYe

Scloud — аренда 1С в облаке

Scloud — аренда 1С в облаке

5215 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Scloud — аренда 1С в облаке
    Scloud — аренда 1С в облаке

    С чего начать работу в 1С: Управление торговлей

    Новым пользователям конфигурации сложно понять, что нужно сделать на старте работы в программе, чтобы избежать ошибок в будущем. Помогает разобраться в том, как начать работу в конфигурации Ирина Попова — методолог управленческого учёта компании Scloud и профессионал по работе в 1С: Управление торговлей. Читайте рекомендации Ирины о правильном ведении учёта

    С чего начать работу в 1С: Управление торговлей
    17
    Логотип bessonovgroup
    bessonovgroup

    Новое дело по убыткам директора

    Ко мне обратился клиент с просьбой защитить его от убытков на сумму 40 000 000 руб., которые ему предъявили в деле о банкротстве ООО «СоюзДорСтрой». На клиента хотят повесить недостачу имущества. Как считаете сможем отбиться от иска?

    48
    Логотип Журнал «Клерк.Премиум»
    Журнал «Клерк.Премиум»
    Обзоры для бухгалтера

    Самые важные вопросы ЕНС, изменения НК, проблемы с фиксированными взносами. Дайджест мини-курсов и экспертных разборов за июль 2023 № 3

    Эксперты «Клерка» каждый день помогают вам разбираться в сложных нюансах законодательства и быть в курсе событий. Встречайте новый июльский дайджест!

    Самые важные вопросы ЕНС, изменения НК, проблемы с фиксированными взносами. Дайджест мини-курсов и экспертных разборов за июль 2023 № 3
    60
    Логотип igotosochi
    igotosochi

    Итоги 25 месяцев инвестиций. 2,38 млн рублей

    1 августа, значит пора доедать последнюю черешню и подводить итоги июля! Ежемесячно я пишу отчет о том, что произошло по финансам и другим моментам. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 25 месяцев позади. Погнали!

    Итоги 25 месяцев инвестиций. 2,38 млн рублей
    1
    40
    Читать еще