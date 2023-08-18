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Налоги, взносы, пошлины

Изменения НК: ЕНС, ЕНП и уведомления об исчисленных налогах

НК в отношении ЕНП, ЕНС и уведомлений по налогам постоянно меняется, и это лето не стало исключением. 31 июля был опубликован № 389-ФЗ, в котором утвердили множество изменений НК. В этой статье разберём нововведения, касающиеся ЕНС и сдачи уведомлений об уплаченных налогах.
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Изменения НК: ЕНС, ЕНП и уведомления об исчисленных налогах
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Уведомления по НДФЛ — 2 раза в месяц

С 1 октября 2023 года уведомление по налогу можно будет предоставлять 2 раза в месяц (п. 12.2 ст.8 № 389-ФЗ). Такое нововведение обусловлено тем, что переплата на ЕНС теперь автоматически засчитывается в счёт уплаты НДФЛ до непосредственного срока его уплаты — 28 числа.

Таким образом налогоплательщики смогут подавать ещё одно уведомление в дополнение к обязательному. Порядок подачи уведомлений в этом случае следующий:

  • Первое уведомление подаётся до 12 числа месяца по налогу, удержанному с 23 числа прошлого месяца по 9 число текущего месяца. Уведомление предоставляется только по желанию плательщика.

  • Второе уведомление подаётся до 25 числа месяца по налогу, удержанному с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца. При этом во втором уведомлении также будут отражаться суммы из первого уведомления, предоставленного до 12 числа месяца. Второе уведомление предоставляется обязательно всеми плательщиками.

Новые правила о непредоставлении уведомлений

Налоговая скорректировала правила, по которым уведомление считается непредоставленным. Теперь если данные в документе не соответствуют контрольным соотношением, то уведомление будет считаться несданным.

Такое правило начнёт действовать с 1 октября и затронет уведомления, которые подаются до 25- октября. Уведомления будут считаться непредоставленными, если в них нарушены контрольные соотношения.

Соотношения, которые проверяет налоговая, перечислены в письме ФНС от 17.03.2023 № ЕА-4-15/3132@. Это, например, неправильно указанный налоговый период, КБК или ОКТМО.

Отметим, что о несоответствии уведомления контрольным соотношениям налоговая уведомляет компанию по ТКС, по почте или через личный кабинет.

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Новые правила отражения суммы налогового обязательства на ЕНС

Сумма налоговой обязанности конкретного плательщика формируется на основе расчётов, деклараций и уведомлений.

С 1 октября в правила формирования обязанности вводятся изменения.

Теперь декларации и расчёты, информация в которых не соответствует установленным для них контрольным соотношениям, будут учитываться при формировании обязанности в следующие сроки:

  • в течение 10 дней после окончания камеральной проверки;

  • в день вступления в силу решения по окончанию проверки;

  • на следующей день после проверки, если инспекция не нашла нарушений.

Также с 31 июля по 31 декабря налогоплательщикам будет нельзя зачесть остаток на ЕНС в счет налоговой обязанности другого налогоплательщика.

Предоставление уведомлений с «минусами»

Теперь плательщики могут предоставлять уведомления с отрицательными суммами. Такая возможность предоставляется, если авансовый платёж текущего периода меньше платежа за предыдущий период.

Нововведение действует с 1 октября 2023 года.

ИП теперь могут использовать УНЭП при подаче уведомлений

Для предпринимателей упростили порядок подачи уведомлений. С 1 октября ИП могут предоставлять документ через личный кабинет с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП), вместо квалифицированной подписи, которой подписывают документы сейчас. Также ИП сможет подавать заявление о зачёте переплаты с ЕНС с использованием УНЭП.

С 2024 года уведомление по имущественному налогу не предоставляется

Со следующего года плательщикам имущественного налога больше не нужно подавать уведомление об уплате годового налога. Такое изменение обусловлено изменением срока сдачи годовой декларации по имущественному налогу.

С 1 января 2024 года срок подачи документа сдвигается с 25 марта на 25 февраля. Это значит, что уведомление по годовому налогу подавать больше не требуется — его заменит декларация.

Отметим, что если организация уплачивает авансовые платежи по налогу, она все равно должна подавать уведомления об исчисленных квартальных платежах. Для таких налогоплательщиков отменяется только уведомление об уплате годового налога.

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Комментарии

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