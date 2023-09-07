Топ 5 бесплатных курсов по 1С: Бухгалтерии

Научиться азам работы в 1С: Бухгалтерии можно и бесплатно. В статье разберем, какие бесплатные курсы и полезные материалы по программе заслуживают вашего внимания.

Видеоуроки от «Учебного центра №1»

«Учебный центр №1» предлагает посмотреть бесплатные видео по работе в программе на своем YouTube-канале. В видео преподаватели рассказывают, как выставить начальные настройки программы, заполнить справочники, вести учёт оборудования, запасов и основных средств.

Как проходит обучение:

Видео можно просматривать в любое удобное время.

Уроки непоследовательны. Каждое видео раскрывает конкретную тему, которые не следуют одна за другой.

Последний раз материал обновлялся в 2021 году.

Видео разные по длительности — от 5 до 40 минут, в зависимости от темы.

Сертификат о прохождении не выдаётся

Преподаватели — специалисты «Учебного центра №1».

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Видеосамоучитель по 1С: Бухгалтерии от «Школы 1С»

«Школа 1С» выкладывает бесплатные видеоуроки по работе в 1С:Бухгалтерии на своем YouTube-канале. В отличие от предыдущего курса этот самоучитель — полноценный курс. Слушателям расскажут, как начать работать в 1С, и покажут, как выполнять различного вида операции в программе: от создания новой организации до расчёта отпускных и составления отчётов.

Как проходит обучение:

Видео можно просматривать в любое удобное время.

Уроки последовательны, обучение построено по принципу «от простого к сложному».

Последний раз материал в курсе обновлялся 6-7 лет назад.

Короткие видео — от 3 до 12 минут.

Сертификат о прохождении не выдаётся

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Вводный курс по 1С: Бухгалтерии от Scloud

Бесплатный курс по 1С:Бухгалтерии для новичков и опытных пользователей от Scloud — сервиса аренды 1С в облаке. На курсе преподаватели расскажут, как начать работу в 1С, работать со справочниками и основными средствами. Также слушателей научат, как вести складской учет, оформлять банковские документы, продажу товаров и рассчитывать зарплату сотрудникам.

Как проходит обучение:

Видео можно просматривать в любое удобное время. Доступ к материалам курса сохраняется навсегда.

Уроки последовательны, обучение построено по принципу «от простого к сложному».

Материал обновлён в 2023 году, учтены последние изменения законодательства и новые стандарты.

Короткие видео — от 3 до 20 минут.

Выдаётся сертификат о прохождении.

Бонусы от Scloud — полезные обучающие материалы и подарки в конце курса.

Преподаватели — практикующие методологи Scloud с многолетним опытом работы в 1С и сертификатами на знание 1С:Бухгалтерии.

В ходе обучения всем ученикам предоставляется тестовый доступ к 1С в облаке на 30 дней.

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Мини-курс по знакомству с программой от Eduson

Курс познакомит с основами бухгалтерского учета и функциями 1С:Бухгалтерии. Слушатели узнают главное о бухучете и научатся азам работы в программе.

Как проходит обучение:

Старт обучения — каждые два дня, столько же длится курс.

Уроки последовательны, обучение построено по принципу «от простого к сложному».

Материал обновлён в 2023 году.

Курс состоит из 7 уроков.

Сертификат о прохождении не выдаётся

Преподаватель — практикующий специалист с сертификатом «1С:Профессионал».

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Бесплатные мини-курсы по 1С: Бухгалтерии от школы «Главбух»

Высшая школа по повышению квалификации «Главбух» предлагает бесплатные мини-курсы по определённым темам. Слушатели могут научиться, как работать на УСН по новым правилам, как выполнять требования новых ФСБУ или как работать с ЭДО в 1С.

Как проходит обучение:

Видео можно просматривать в любое удобное время.

Уроки на конкретную тему по выбору слушателя.

Материал обновлён в 2023 году.

Курс состоит из 2-5 уроков.

Выдаётся сертификат о прохождении.

Преподаватели курсов — сертифицированные специалисты 1С.

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Больше курсов, вебинаров и инструкций по 1С — в обучающем центре Scloud. Изучайте последние изменения в законодательстве и учете, участвуйте в вебинарах, читайте полезные инструкции по работе в 1С в самоучителе.

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