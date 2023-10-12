Что такое сальдо ЕНС: как формируется и как его узнать

С 2023 года все платежи компания или ИП переводят на единый налоговый счёт (ЕНС). У этого счёта формируется сальдо, которое показывает, есть ли у плательщика налоговые задолженности или переплата. Подробнее о том, что такое сальдо и как оно формируется, читайте в нашей статье.

Что такое сальдо ЕНС

Простыми словами сальдо ЕНС — это баланс счёта или разница между суммой, которую компания переводит на счёт в составе ЕНП, и суммой налоговой обязанности компании. ФНС списывает сумму налоговой обязанности компании со счета к установленному сроку и образуется сальдо или баланс единого налогового счёта.

Каким бывает сальдо ЕНС

Согласно п.3 ст. 11.3 НК РФ сальдо бывает положительным, нулевым или отрицательным.

Например, за прошедший квартал ИП должен заплатить налогов на сумму 35 000 ₽. Вместо точной суммы предприниматель переводит на счёт 40 000 ₽. После списания всех задолженностей на счёту остается 5 000 ₽. Эта сумма — положительное сальдо ЕНС. В таком случае у ИП возникает переплата, которую можно зачесть или вернуть на счёт предпринимателя.

Если же ИП перевёл на счет точную сумму задолженности, то после списания на счету осталось 0 ₽. Это нулевое сальдо налогового счёта, при котором у предпринимателя нет ни переплаты, ни задолженности, а все необходимые налоги уплачены.

Третий вариант — отрицательное значение сальдо ЕНС. Например, если ИП перевёл на счёт меньше, чем должен был. Например, предприниматель перевёл на счёт 35 000 ₽, когда сумма задолженности — 40 000 ₽. После списания суммы ФНС на счету останется -5 000 ₽, и возникнет налоговая задолженность.

Как формируется сальдо ЕНС

Сальдо счёта формируется на основе суммы налоговой обязанности компании, в которую включают:

налоги, в том числе и авансовые платежи;

страховые взносы, за исключением взносов на травматизм;

торговые сборы;

различные штрафы, пени, проценты.

В то же время в сальдо ЕНС не включают (п.7 ст. 11.3 НК РФ):

Неоплаченные государственные пошлины, по которым выдан исполнительный документ, если истёк срок их уплаты. Уплаченные госпошлины, если они были оплачены больше 3-х лет назад.

Суммы налогов, взносов, сборов, подлежащих к уменьшению, если со дня истечения срока их уплаты до дня предоставления уточняющей налоговой отчётности прошло более 3-х лет.

Налог на профессиональный доход.

Сборы за использование водных ресурсов и объектов животного мира.

Платежи, которые временно не уплачиваются в связи со стихийными бедствиями, катаклизмами, сезонности бизнеса и по другим причинам, представленным в ст. 64 НК РФ.

В каком порядке списываются средства с ЕНС: изменения 2023 года

Средства с ЕНС списываются на основе уведомлений об уплаченных налогах, налоговых деклараций и расчётов. Отчётность направляется в ФНС через ТКС, после её получения служба формирует общую сумму обязанности. Составить отчёт можно в 1С Бухгалтерии в облаке от Scloud, а отправить документ — через сервис 1С-Отчетность. Так можно автоматически формировать налоговые декларации и уведомления и отправлять их в налоговую службу нажатием одной кнопки в базе 1С.

С 1 октября 2023 года порядок списания средств с ЕНС изменился. Теперь в первую очередь со счёта списывается задолженность по НДФЛ, а во вторую — по страховым взносам.

Таким образом средства списываются в следующем порядке:

Задолженность по НДФЛ. НДФЛ за текущий период. Задолженность по страховым взносам. Страховые взносы за текущий период. Задолженность по остальным налогам. Остальные налоги за текущий период. Проценты, штрафы, пени.

Когда списываются средства с ЕНС

ФНС списывают средства 28-го числа месяца — в общий срок уплаты налогов. Платежи можно переводить раньше срока, но спишутся они только 28-го числа.

Исключение — НДФЛ и страховые взносы. Оба платежа списываются сразу после получения уведомления об уплаченных налогах и взносах или РСВ. Если на счету недостаточно средств, то ФНС спишет платежи 28-го числа.

Как узнать сальдо ЕНС

Сальдо ЕНС можно узнать в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Другой вариант — запросить справку в местном отделении налоговой службы.

Как распорядиться средствами на ЕНС

Средства на ЕНС можно оставить до следующего списания задолженности, вернуть или зачесть в счёт другого налогоплательщика.

В первом случае средства остаются на счету до следующего срока уплаты налогов. При этом компании не нужно оформлять документы для зачёта, она просто перечисляет меньшую сумму платежа к следующему сроку.

Во втором случае нужно составить заявление на возврат средств на счёт компании. Составить документ нужно по форме, утверждённой приказом ФНС № ЕД-7-8/1133 от 30.11.22. Служба вернет положительное сальдо ЕНС после предоставления заявления.

В третьем случае налогоплательщик может зачесть средства на ЕНС в счёт другого налогоплательщика. Однако зачесть средства он может только с 2024 года — до конца 2023 года ввели временный запрет на зачёт средств в пользу другого налогоплательщика. Для зачёта также нужно подать заявление.

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