Как отразить в 1С новогодние подарки для сотрудников

В преддверии новогодних праздников большинство компаний занимаются закупками сладких подарков для детей или внуков своих сотрудников. Рассмотрим, как приобретение и выдача подарков сотрудникам правильно отражаются в 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0.

Как оформляются новогодние подарки

Подарки учитываются на счёте 10 «Материалы», а после передачи получателю их стоимость переносится на счёт 91.2 «Прочие расходы». При отражении в бухучёте подарки не считаются запасами, поскольку с них в будущем не планируется экономическая выгода для компании.

В программе 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0 есть два способа оформления новогодних подарков для сотрудников:

Если покупаем и дарим подарки в одном году, например в декабре 2023 года. Тогда покупка подарков отражается в 1С с помощью документов Поступление товаров и Счёт-фактура полученная. Если покупаем подарки в одном году, а дарим в другом, например покупаем в декабре 2023, а дарим в январе 2024 года. Тогда покупка подарков отражается с помощью документа Поступление услуг, чтобы сразу списать стоимость подарков в бухучёте на расходы. А счёт-фактура оформляется не с помощью одноимённого документа, а с помощью документа Отражение начисления НДС.

Далее расскажем о первом способе отражения покупки и выдачи подарков сотрудникам.

Как отобразить приобретение подарков

Приобретение подарков детям сотрудников отражается документом Поступление товаров. Создать этот документ можно в разделе Покупки — Поступление (акты, накладные, УПД) — Поступление — Товары.

В шапке документа заполняется дата поступления, контрагент, договор, склад, проверяется счёт учёта расчётов с контрагентом. В табличной части указываются подарки, при этом проверяется, чтобы Вид номенклатуры в карточке номенклатуры стоял «Материалы». Если нужный вид не стоит, то его нужно будет выбрать.

В табличной части указываем количество, стоимость подарков и счёт учета — 10.06 «Прочие материалы».

Затем делаются проводки по документу, нажав на кнопку Провести и закрыть в документе.

После этого создаётся документ на поступление — Счёт-фактура полученныйна поступление. Счёт-фактура создаётся в разделе Покупки — Счета-фактуры полученные.

Далее совершаются проводки по документу Счёт-фактура полученный по кнопке Записать и закрыть.

Как отобразить выдачу подарков сотрудников

Новогодние подарки считаются доходами физического лица, но не облагаются НДФЛ, согласно п. 28, 33 ст. 217 НК, если за год их суммарная стоимость не превысила 4 000 рублей. Следовательно, сведения о таких подарках в ФНС также можно не отправлять.

Выдача подарков сотрудникам оформляется документом Безвозмездная передача (в разделе Продажи). В шапке указывается склад, на который поступали подарки, а поле Получатель остаётся пустым. При заполнении табличной части во вкладке Товары указываются Новогодний подарок, счёт учёта должен быть указан 10.06.

Во вкладке Счёт затрат указывается счёт затрат 91.02, в поле Прочие доходы и расходы указывается статья затрат, с выключенной галочкой Принимается к налоговому учёту.

Затем делаются проводки по документу Передача товаров по кнопке Провести и закрыть.

В нижней части документа совершается операция Выписать счёт-фактуру, создается счёт-фактура с кодом вида операции 10 «Безвозмездная передача товаров, работ, услуг».

Снимаем галочку Выставлен (передан контрагенту), поскольку на самом деле мы никому не передаём эту счёт-фактуру, она нужна только для нас. Этот документ проводок не формирует и нужен для формирования записи в Книге продаж.

Проводим документ — оформление новогодних подарков в 1С: Бухгалтерии завершено. Остались вопросы? Обратитесь к консультантам Scloud и получите исчерпывающую информацию. Они ответят на вопросы по программе и помогут правильно оформить документы.

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