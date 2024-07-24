Где найти раздел 2 (4-ФСС) ЕФС-1 за II квартал 2024 года в 1С

В конце каждого квартала работодатели обязаны предоставлять раздел 2 формы ЕФС-1 с взносами на травматизм, уплаченными в пользу сотрудников, в предыдущем квартале. Раньше форма называлась «4-ФСС», и вся информация о взносах заполнялась в 1С в одноименном документе. Теперь метод формирования отчетности изменился.

Сложности в поиске нужной формы возникают не только у новичков, но и у опытных пользователей, так как способы формирования и законодательство постоянно меняются. Расскажем, как правильно найти и заполнить раздел 2 формы ЕФС-1 в 1С: Бухгалтерии предприятия и 1С: ЗУП.

Как сформировать раздел 2 ЕФС-1 в 1С: Бухгалтерии

Отчёт формируется в программе, начиная с релиза 3.0.128. Для создания формы перейдите в раздел «Отчёты» — «1С-Отчетность» — «Регламентированные отчёты».

В открывшейся вкладке нажмите «Создать», выберите папку «Отчётность в фонды» и документ «ЕФС-1: Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Это новое название бывшей формы 4-ФСС, которую раньше заполняли в 1С для отчетности по взносам на травматизм.

После создания документа нажмите на «Заполнить», и данные о страховых взносах подставятся автоматически.

Как сформировать раздел 2 ЕФС-1 в 1С: ЗУП

Нужная форма документа находится в разделе «Отчётность, справки» — «1С-Отчетность» — «Создать». Название формы такое же, как в 1С: Бухгалтерии: «ЕФС-1: Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

После выбора документа откроется новое окно — проставьте дату или отчётный период, на которые нужно сформировать отчёт

Выбранный отчёт сформируется автоматически. Если хотите распечатать документ, нажмите «Печать» и выберите «ЕФС-1» — так отчёт распечатается в новой форме.

Подробнее о формировании других разделов ЕФС-1 читайте в бесплатной книге от методистов Scloud — «Основные отчеты в 1С: как сформировать». Книга содержит инструкции по созданию основных отчетов организации в 1С, а также сроки их сдачи и способы предоставления документов в государственные органы.

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