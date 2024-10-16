Как удержать излишне выплаченную зарплату и когда этого делать нельзя

Бухгалтер по расчету заработной платы может допустить ошибку. Особенно это критично, если сотруднику переплатили деньги. Рассмотрим, во всех ли случаях удерживать излишнюю выплату правомерно и как это сделать правильно.

Общие положения Трудового кодекса

Зарплата, переплаченная сотруднику (в том числе при неверном применении ТК или иных НПА, содержащих нормы трудового права), удержана с него быть не может. Но в части 4 статьи 137 ТК предусмотрены основания, которые позволяют удерживать с работников излишне выплаченные денежные суммы:

счетных ошибок;

если комиссия по трудовым спорам признала вину сотрудника в невыполнении норм труда (ч. 3 ст. 155 ТК) либо простое (ч. 3 ст. 157 ТК);

если переплата произошла по причине неправомерных действий работника, установленных судом.

Но в ТК не прописан механизм взыскания перевыплаченной зарплаты. Установлен срок обращения в судебные органы по спорам о возмещении сотрудникам ущерба, но случаи излишне выплаченной зарплаты под эту категорию не подпадают (ч. 4 ст. 392 ТК).

Взыскать заработную плату, переплаченную вследствие недобросовестности человека или счетной ошибки, можно как неосновательное обогащение (п. 3 ст. 1109 ГК). Это подтверждается и судебной практикой (например определение Первого КС ОЮ от 10.06.2020 № 88-9551/2020).

Какие ошибки признаются счетными

В Трудовом законодательстве нет определения счетной ошибки. Но Роструд в письме от 01.10.2012 № 1286-6-1 разъяснял, что счетными ошибками при начислении зарплаты признаются арифметические ошибки, то есть ошибки, допущенные при выполнении арифметических подсчетов. Когда при вводе верных исходных данных неправильно рассчитались те или иные показатели зарплаты (например, бухгалтер перепутал плюс с минусом в формуле).

Но встречаются и другие причины ошибок. Например, бухгалтер предоставил работнику вычеты по НДФЛ в большем размере или не учел отпуск сотрудника за свой счет. И это привело к тому, что начисленная зарплата за месяц оказалась больше, чем следовало. Еще встречаются ситуации, когда работодатель случайно перечислил зарплату сотруднику дважды (определение ВС от 20.01.2012 № 59-В11-17). Подобные ошибки уже не относятся к счетным.

Поэтому важно разграничивать понятие счетной ошибки и ошибки, не признаваемой счетной. Ведь доплатить недостающую сумму работодатель обязан в любом случае, а вот взыскать переплату он может не всегда.

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Как поступить, если счетная ошибка обнаружена

Обнаруженную счетную ошибку можно зафиксировать в акте специально назначенной комиссии. Форма акта — произвольная.

Решение удержать излишне выплаченную сумму работодатель вправе принять при одновременном выполнении двух условий:

Сотрудник не оспаривает размер и основание удержаний.

Со времени допущения счетной ошибки прошло не больше месяца (ч. 3 ст. 137 ТК).

От сотрудника нужно получить письменное согласие в произвольной форме. На основании этого согласия руководитель издает приказ об удержании.

Кроме того сотрудник может выразить согласие, просто подписав приказ об удержании, в котором указано, что он:

с удержанием согласен;

с приказом ознакомлен.

Отдельное согласие в этом случае писать не нужно.

Напомним, что размер удержания не должен превышать 20% от зарплаты сотруднику после удержания НДФЛ (ч. 1 ст. 138 ТК). Если работник не согласен с размером или самим фактом удержания, организация вправе обратиться в суд (ст. 248 ТК).

Если программа по учету и расчету зарплаты позволяет, то на основании первичного документа создается документ-исправление начисленной зарплаты. НДФЛ и страховые взносы система пересчитает автоматически при расчете текущего месяца.

Если же в программе такого сделать нельзя, начисленную зарплату сторнируют. Бухгалтер составляет бухгалтерскую справку, в которой описывает суть ошибки и указывает, какие исправительные проводки будут сделаны.

Как быть, если ошибка не является счетной

Если зарплату сотруднику переплатили не по причине счетной ошибки, и вины работника в этом нет, то излишняя сумма не может быть взыскана даже через суд (ч. 4 ст. 137 ТК). При этом сотрудник может вернуть переплату добровольно.

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