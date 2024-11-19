Как отразить бонусы в чеке и загружать чеки в 1С

Согласно российскому законодательству, продавец может отражать продажи с оплатой бонусными баллами двумя способами, которые описываются в пояснении ФНС.

Первый способ. Когда в чеке отображается стоимость продажи с указанием скидки и расходуемых бонусных баллов. Вначале указывается полная цена, потом сумма применяемых бонусных баллов, а в конце — финальная цена, которую необходимо оплатить покупателю.

Поскольку оплата бонусами, согласно письму ФНС от 26.09.2017 г. № ЕД-3-20/6387@, является личной скидкой определенного покупателя, то она должна указываться в чеке отдельным пунктом.

Второй способ. Когда списываемые в счет оплаты товара бонусные баллы будут рассматриваться в качестве расчета с другим встречным предоставлением, стоимость товара остается прежней, а списанные бонусные баллы фигурируют в кассовом чеке в качестве «суммы по чеку встречным предоставлением».

При этом одному рублю в чеке обычно соответствуют один или десяток бонусных баллов, а для их зачисления на бонусную карту чаще всего необходимо ранее приобрести товары или услуги на некоторую сумму, которая оговаривается в рекламной акции. Бонусная карта может быть как пластиковой, так и виртуальной по номеру телефона и служить для накопления и списания бонусов.

Таким образом у продавца пред покупателем возникает встречное обязательство. В итоге приобретение товара за бонусные баллы рассматривается в качестве договора купли-продажи.

Далее рассмотрим, как вести учет чеков продавцу. Для примера возьмем отражение чеков в 1С с помощью специальных сервисов.