Как отразить бонусы в чеке и загружать чеки в 1С

Общие требования к чеку
По требованиям 54-ФЗ чек обязан содержать следующие данные:
Подробные данные о месте продажи.
Основные данные о продаваемом товаре.
Информацию о продавце с указанием его основной деятельности.
Подробные фискальные данные о торговой операции и кассовой технике.
Как в чеке указываются бонусы
Согласно российскому законодательству, продавец может отражать продажи с оплатой бонусными баллами двумя способами, которые описываются в пояснении ФНС.
Первый способ. Когда в чеке отображается стоимость продажи с указанием скидки и расходуемых бонусных баллов. Вначале указывается полная цена, потом сумма применяемых бонусных баллов, а в конце — финальная цена, которую необходимо оплатить покупателю.
Поскольку оплата бонусами, согласно письму ФНС от 26.09.2017 г. № ЕД-3-20/6387@, является личной скидкой определенного покупателя, то она должна указываться в чеке отдельным пунктом.
Второй способ. Когда списываемые в счет оплаты товара бонусные баллы будут рассматриваться в качестве расчета с другим встречным предоставлением, стоимость товара остается прежней, а списанные бонусные баллы фигурируют в кассовом чеке в качестве «суммы по чеку встречным предоставлением».
При этом одному рублю в чеке обычно соответствуют один или десяток бонусных баллов, а для их зачисления на бонусную карту чаще всего необходимо ранее приобрести товары или услуги на некоторую сумму, которая оговаривается в рекламной акции. Бонусная карта может быть как пластиковой, так и виртуальной по номеру телефона и служить для накопления и списания бонусов.
Таким образом у продавца пред покупателем возникает встречное обязательство. В итоге приобретение товара за бонусные баллы рассматривается в качестве договора купли-продажи.
Далее рассмотрим, как вести учет чеков продавцу. Для примера возьмем отражение чеков в 1С с помощью специальных сервисов.
Как загрузить чеки в 1С для отчетности
Чеки необходимо загружать в базу 1С для формирования сводной и аналитической отчетности по выполненным кассовым операциям. Для этого их можно сразу формировать в вашей конфигурации 1С или загружать в базу отсканированные бумажные чеки. Сделать это можно с помощью сервиса «1С: Распознание первичных документов» (1С:РДП), который автоматически распознает бумажные чеки и внесет их в базу в электронном виде. Пользователю останется лишь проверить корректность распознавания.
Также бумажные чеки можно распознавать по QR-коду в следующих случаях:
Если есть сканы чеков — с помощью сервиса 1С:РПД.
Если есть только бумажный чек — с использованием приложения 1С: Сканер документов, который позволяет сканировать коды чеков, фотографировать их и загружать данные в 1С. Приложение также использует в своей работе сервис 1С:РПД.
Рассмотрим второй способ — если скана чека у нас нет. Для начала работы скачиваем приложение на мобильное устройство из вашего магазина приложений.
В приложении можно выбрать один из двух режимов работы:
Работа в приложении с использованием подключения к вашей конфигурации 1С.
Автономный режим.
В нашем случае нужен первый вариант работы, так как мы собираемся передать распознанный чек в 1С. Открываем приложение и выбираем пункт «Подключиться к программе 1С» и затем дважды нажимаем «Далее».
Для завершения авторизации потребуется сканировать QR-код или набрать пароль для идентификации пользователя для настройки обмена данными с 1С: РПД, ранее подключенным в 1С.
Необходимые вам QR-код или пароль для идентификации находятся в разделах «Покупки» или «Продажи» в 1С. После перехода в один из разделов найдите пункт «Сервис» — «Загрузить документы из скана (фото)». В открывшемся окне выберите икону, напоминающую логотип сервис 1С: РПД, как показано на скриншотах.
После завершения настройки интеграции пользователю станут доступны:
Загрузка фотографии документа.
Сканирование QR-кода чека.
Возможность фотографирования чеков прямо в приложении.
Для загрузки чека в 1С делаем фото чека или сканируем QR-код. Если чек уже отсканирован приложением, а интеграция с 1С не настраивалась, то допускается отправка чека на распознание после ввода данных от службы поддержки.
Далее нажимаем на распознанный чек в приложении и выбираем «Распознать». Для распознавания чека потребуется авторизация на портале интернет-поддержки, на которую настроен сервис 1С: РПД. После авторизации на портале сервис начнет распознавание — применяется сначала базовое распознавание, а затем финальное, при котором чеки вводятся в базу 1С.
Как происходит распознавание документа. Распознавание документа происходит при наличии на балансе приложения необходимого числа страниц. При распознавании одного чека на 3 страницы будет списана одна страница с баланса сервиса. В авансовом же отчете отобразится полная версия распознанного документа на 3-х страницах.
После загрузки чека вам придет соответствующее оповещение.
Чтобы проверить правильность распознавания, перейдите в раздел «Банк и касса» — «Авансовые отчеты». В отчете должна отобразиться информация по суммам чека и соответствующее количество распознанных страниц чека.
Что будет, если неправильно оформить чек
За нарушение требований по применению кассы, включая некорректные кассовые чеки, предусмотрены штрафные санкции:
ИП и должностные лица получат предупреждение или заплатят штраф 1 500-3 000 ₽ за каждое нарушение.
Юрлица получат предупреждение или заплатят штраф 5 000-10 000 ₽ за каждое нарушение.
При повторном нарушении деятельность компании может быть приостановлена на срок от 1 до 3 месяцев.
Чтобы избежать штрафов, используйте 1С: Бухгалтерию предприятия от Scloud совместно с вашей кассовой техникой. Чеки будут автоматически загружаться в программу, а также передаваться в ФНС через ОФД, который также можно подключить в 1С. Не тратьте время на самостоятельную загрузку чеков в программу: анализируйте доходы и расходы по кассе прямо в 1С на основе автоматически загруженных чеков.
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