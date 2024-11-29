Дайджест для бухгалтера коммерческой организации: что изменится с 2025 года

Обновленная форма по налогу на прибыль
С первого квартала или с января 2025 года (зависит от выбранной учетной политики) будет действовать обновленная форма декларации по налогу на прибыль.
В новой версии учтены поправки, в том числе увеличение ставки налога на прибыль до 25%.
Федеральный инвестиционный вычет по прибыли: условия применения
С 1 января 2025 года вводят федеральный инвестиционный вычет по налогу на прибыль. Вычет будет действовать во всех регионах РФ.
Минэкономразвития разработало проект постановления Правительства № 150891 с условиями применения федерального инвестиционного вычета.
Согласно документу, право на инвестиционный вычет имеют компании, которые ведут деятельность в одном из направлений:
добыча полезных ископаемых;
обрабатывающая промышленность;
обеспечение электроэнергией, газом и паром и кондиционирование воздуха;
гостиницы и общепит;
НИОКР.
Категории ОС для вычета: машины и оборудование из третьей–десятой амортизационных групп (с некоторыми исключениями).
Категории НМА для вычета: зарегистрированные изобретения, полезные модели, промышленные образцы.
Размер федерального инвестиционного вычет — 6% от расходов на инвестиции. Перенос ограничивается 10 годами (п. 3 проекта).
Конкретно указаны пять признаков группы, в которой можно передавать друг другу возможность на вычет. То есть право можно передавать, если организации состоят в одной группе.
Пример. В одной организации налог на прибыль не начислен за период. Такая компания может передать право на инвестиционный вычет другому юридическому лицу, входящему в состав группы, в целях усиления экономического эффекта от использования льготы.
Рассмотрим подробнее пять признаков организаций, которые входят в одну группу, и которые могут применять вычет (п. 2 проекта). Это организации:
Доля прямого и / или косвенного участия которых в компании — более 50%.
Доля прямого и / или косвенного участия компании в которых — более 50%.
В случае когда одно и то же третье лицо прямо и / или косвенно участвует в обеих организациях и совокупная доля такого участия — более 50%.
Которые прямо и / или косвенно участвуют в компании, а доля прямого участия каждого предыдущего лица в каждой последующей организации — более 50% и совокупная доля участия в компании — более 50%.
В которых прямо и / или косвенно участвует компания, а доля прямого участия каждого предыдущего лица в каждой последующей организации — более 50% и совокупная доля участия в компании — более 50%.
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Продление льготы по налогу на прибыль производителям радиоэлектроники
Хорошие новости для разработчиков продукции в электронном виде: для них в 2025 году сохраняется льгота по налогу на прибыль. Это компании, специализирующиеся на производстве электронных модулей, электронных компонентных баз и радиоэлектронной продукции.
Льготная ставка поднимется на 5% и зафиксируется на уровне 8%, ставка в региональный бюджет так и останется нулевой.
АУСН во всех регионах страны
С 1 января 2025 года компании на АУСН будут платить взносы на страхование от несчастных случаев в размере 3 018 рублей в год. Ранее сумма составляла 2 434 рублей в год.
Сегодня режим применяется в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (п. 2 ст. 1 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ). С 1 января 2025 года режим смогут вводить все регионы (закон от 29.10.2024 № 362-ФЗ).
Утвердили предельную базу по страховым взносам на 2025 год
Единый предельный размер базы по страховым взносам в 2025 году составит 2 759 000 руб. (постановление Правительства от 31.10.2024 № 1457).
Льготный тариф страховых взносов МСП в 2025
Субъекты малого предпринимательства будут рассчитывать страховые взносы по льготному тарифу 15% с суммы дохода, превышающего 1,5 МРОТ в месяц (закон от 29.10.2024 № 362-ФЗ). Размер МРОТ в 2025 году — 22 440 руб.
Сейчас пониженный тариф страховых взносов субъекты МСП могут применять к части выплат, превышающих 1 МРОТ. В 2024 году размер МРОТ составляет 19 242 руб.
Компенсация неиспользованных отгулов при увольнении
С 1 марта 2025 года при увольнении сотрудника работодатель должен будет оплатить ему неиспользованные отгулы (закон от 30.09.2024 № 339-ФЗ).
Чтобы рассчитать доплату, вначале нужно рассчитать оплату за работу в выходной день в двойном размере за те часы, в которые сотрудник трудился в выходной. Если работодатель установил в локальном акте более высокий размер оплаты за работу в выходной день, то рассчитать оплату нужно из него. Далее из полученной суммы нужно вычесть начисленную оплату в одинарном размере.
Дополнительные выходные женщинам с детьми до семи лет
В 2025 году женщинам с ребенком до семи лет хотят предоставить право на дополнительный оплачиваемый выходной из расчета один день за два месяца (законопроект № 665857-8).
Всего за год таких выходных не должно быть больше шести дней. Оплата льготных выходных будет производиться из расчетного среднего заработка.
Изменения по НДФЛ
НДФЛ с 2025 года претерпевает значительные изменения — ввели прогрессивную шкалу налогообложения. Будет действовать пять ставок — от 13 до 22%. Бухгалтеру нужно будет определять налоговый статус физического лица и определять вид дохода.
Ставка 13% сохраняется, но прогрессия начинается уже с достижения дохода в 2 400 000 рублей (примерно 200 000 рублей в месяц). Рассмотрим виды дохода и применяемые ставки НДФЛ, начиная с 01 января 2025 года:
Заработная плата и другие доходы в рамках трудового договора, за исключением надбавок за работу в районах Крайнего Севера.
Материальная выгода при покупке ценных бумаг.
Прибыль КИК, в том числе фиксированная.
Для данных категорий доходов применяется ставка:
13% — с доходов до 2 400 000 руб. в год;
15% — с дохода свыше 2 400 000 и до 5 000 000 руб. в год;
18 % — с дохода свыше 5 000 000 и до 20 000 000 руб. в год;
20 % — с дохода свыше 20 000 000 и до 50 000 000 руб. в год;
22 % — с дохода свыше 50 000 000 рублей в год.
Надбавки и районные коэффициенты за работу в условиях Крайнего Севера, а также выплаты военным за участие в СВО и т.д. облагаются НДФЛ по ставке 13% с доходов до 5 000 000 руб. в год, и 15% с дохода, превышающего этот лимит. Налоговую базу по коэффициентам придется определять раздельно от заработной платы, при этом они являются ее составляющей.
Выплата дивидендов облагается по ставке НДФЛ 13% до 2 400 000 руб., и 15% свыше указанной суммы в год. Налог с дивидендов и зарплаты по-прежнему необходимо считать отдельно.
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Детские вычеты по НДФЛ
С 2025 года увеличили предельный доход для детских вычетов с 350 тыс. до 450 тыс. руб.
Сумма вычета на первого ребенка осталась без изменений 1 400 руб., на второго и третьего ребенка вычет удвоен — 2 800 руб. и 6 000 руб. соответственно. Вычет на ребенка-инвалида, предоставляемый опекуну, попечителю, приемному родителю и его супруге (супругу) также удвоили до 12 000 руб.
Детские вычеты предоставляются теперь без заявления. По итогам года налоговая служба будет проверять расчеты самостоятельно и вышлет уведомление в случае, если сотрудник остался должен в бюджет.
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