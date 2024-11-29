Дайджест для бухгалтера коммерческой организации: что изменится с 2025 года

С 1 января 2025 года вводят федеральный инвестиционный вычет по налогу на прибыль. Вычет будет действовать во всех регионах РФ.

Минэкономразвития разработало проект постановления Правительства № 150891 с условиями применения федерального инвестиционного вычета.

Согласно документу, право на инвестиционный вычет имеют компании, которые ведут деятельность в одном из направлений:

добыча полезных ископаемых;

обрабатывающая промышленность;

обеспечение электроэнергией, газом и паром и кондиционирование воздуха;

гостиницы и общепит;

НИОКР.

Категории ОС для вычета: машины и оборудование из третьей–десятой амортизационных групп (с некоторыми исключениями).

Категории НМА для вычета: зарегистрированные изобретения, полезные модели, промышленные образцы.

Размер федерального инвестиционного вычет — 6% от расходов на инвестиции. Перенос ограничивается 10 годами (п. 3 проекта).

Конкретно указаны пять признаков группы, в которой можно передавать друг другу возможность на вычет. То есть право можно передавать, если организации состоят в одной группе.

Пример. В одной организации налог на прибыль не начислен за период. Такая компания может передать право на инвестиционный вычет другому юридическому лицу, входящему в состав группы, в целях усиления экономического эффекта от использования льготы.

Рассмотрим подробнее пять признаков организаций, которые входят в одну группу, и которые могут применять вычет (п. 2 проекта). Это организации:

Доля прямого и / или косвенного участия которых в компании — более 50%.

Доля прямого и / или косвенного участия компании в которых — более 50%.

В случае когда одно и то же третье лицо прямо и / или косвенно участвует в обеих организациях и совокупная доля такого участия — более 50%.

Которые прямо и / или косвенно участвуют в компании, а доля прямого участия каждого предыдущего лица в каждой последующей организации — более 50% и совокупная доля участия в компании — более 50%.

В которых прямо и / или косвенно участвует компания, а доля прямого участия каждого предыдущего лица в каждой последующей организации — более 50% и совокупная доля участия в компании — более 50%.