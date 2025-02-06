Как в 1С отразить компенсацию за задержку зарплаты

В этой статье рассмотрим, как вручную рассчитать компенсацию в 1С: Бухгалтерии и автоматизировать расчет в 1С: ЗУП, используя пример работы с 1С в облаке от Scloud.

При задержке выплаты заработной платы сотрудникам необходимо рассчитать компенсацию. В соответствии со статьей 236 Трудового кодекса РФ, компенсация составляет 1/150 ставки Центрального банка от невыплаченной вовремя суммы. Это правило касается не только задержки зарплаты, но и просрочки выплаты отпускных.

Размер компенсации зависит от длительности задержки: она рассчитывается за все дни просрочки, включая день фактической выплаты.

В этой статье рассмотрим, как вручную рассчитать компенсацию в 1С: Бухгалтерии и автоматизировать расчет в 1С: ЗУП, используя пример работы с 1С в облаке от Scloud.

Как рассчитать сумму компенсации в 1С: Бухгалтерии

В 1С: Бухгалтерия 8.3 нет функции автоматического расчета компенсации, однако ее можно рассчитать вручную и отразить с помощью операции в программе.

Предположим, что сотруднице задержали зарплату за ноябрь на 7 дней, и сумма составила 40 000 рублей. Рассчитаем компенсацию:

Компенсация = 1/150 ставки Центробанка (21% с 28 октября 2024 года) × Сумма выплаты × Количество дней задержки.

Подставляем числа:

1/150 × 21% × 40 000 × 7 = 392 рубля.

Также следует помнить, что с компенсации необходимо удержать НДФЛ в соответствии с письмом Минфина РФ от 27.05.2022 № 03-04-06/50079, и взносы, если это предусмотрено.

Чтобы отразить расчет в конфигурации, перейдите в раздел «Операции» — «Операции, введенные вручную» — «Создать» — «Операция». Укажите сумму компенсации и выберите нужные проводки:

Дт 91.02 (компенсация) и Кт 73.03 (прочие расходы с субконтом сотрудника) — сумма компенсации (392 рубля).

Дт 91.02 и Кт 68.01.1 — подоходный налог (50,96 рубля).

Дт 91.02 и Кт 69.09 — взносы (117,6 рубля).

Дт 91.02 и Кт 69.11 — взносы на травматизм (8,23 рубля по тарифу 2,1%).

После этого проведите документ и отразите налоги и взносы в учете.

Как выплатить сумму компенсации

Когда компенсация рассчитана и начислена, необходимо зафиксировать ее выплату сотруднику.

Для этого создайте платежный документ в разделе «Банк и касса» и отразите списание с расчетного счета. Для списания перейдите в раздел «Банковские выписки» — «Списание».

Заполните платежный документ следующим образом:

«Вид операции» — «Прочее списание» .

Получатель — ФИО работника.

«Сумма платежа» — размер компенсации.

Также заполните документ списания, указав счет дебета 91.02 «Компенсация за задержку зарплаты».

Как рассчитать и выплатить сумму компенсации в 1С: ЗУП

1С: Зарплата и управление персоналом представляет собой более удобное решение для расчета компенсации за задержку зарплаты. В этой программе можно автоматизировать процесс расчета.

Для оформления компенсации в конфигурации создайте документ «Компенсация за задержку выплаты заработной платы» в разделе «Зарплата» или «Выплаты» по кнопке «Создать».

Заполните документ следующим образом:

«Дата» — день выплаты задержанной зарплаты.

«Подразделение» и «Организация» — указываются, если в программе несколько компаний или подразделений.

«Задержка зарплаты по» — укажите месяц, за который производится выплата.

«Учитывать как» — «Прочие расчеты с персоналом» .

«Вид дохода» — «Прочие денежные доходы от трудовой деятельности».

После заполнения основной информации программа автоматически определит, облагается ли компенсация НДФЛ и взносами. Эти параметры можно проверить или настроить в меню «Настройка» — «Расчет зарплаты».

При заполнении документа укажите сотрудников и размер компенсации. Для этого используйте кнопку «Заполнить», которая автоматически определит сотрудников, сумму компенсации и количество дней задержки. При необходимости данные можно отредактировать вручную.

После заполнения документа укажите дату планируемой выплаты и дату перевода компенсации сотрудникам.

Проведите документ, и компенсация будет зарегистрирована с проводками: Дебет 91.02 и Кредит 73.03.

Затем зарегистрируйте документ «Отражение зарплаты в бухучете» в разделе «Зарплата». Заполните информацию о сотруднике и компенсации, а затем нажмите «Выплатить». Ведомость на выплату компенсации будет сформирована автоматически.

Как рассчитать компенсацию за задержку аванса

В 1С нет функции для автоматического расчета компенсации за задержку аванса. Тем не менее, согласно законодательству, компенсация за задержку аванса выплачивается так же, как и за задержку зарплаты. С аванса удерживается НДФЛ, но взносы не начисляются.

В 1С: Бухгалтерии компенсацию за задержку аванса нужно рассчитать вручную и отразить через документ «Операция». В 1С: ЗУП для этого используется документ «Компенсация за задержку выплаты заработной платы», где сумму компенсации для каждого сотрудника нужно указать вручную.

Если у вас возникли вопросы по расчету и отражению компенсации в учете, обратитесь за консультацией к специалистам Scloud.

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