Почему так страшно переходить на 1С в облаке

Страх №1. Облачная 1С небезопасна
Часто нежелание переходить на облачную 1С связано с опасениями, что произойдет утечка данных, взлом, потеря контроля над информацией, и кажется, если программа работает на удаленном сервере, данные уязвимы. Однако современные облачные технологии дают гораздо более высокий уровень защиты, чем локальные серверы.
Поставщики облачных решений обеспечивают надежное хранение данных на устройствах с ограниченным доступом, который есть только у авторизованных пользователей. Современные облачные провайдеры используют инфраструктуру, соответствующую международным стандартам, гарантирующим доступность и безопасность данных практически на 100%. Например, некоторые компании, такие как Scloud, размещают информацию в дата-центрах уровня TIER III.
Дата-центры оснащены резервными системами питания и связи для бесперебойной работы, даже если одна из систем выйдет из строя. В случае сбоев или угроз система мониторинга автоматически реагирует и предотвращает потенциальные проблемы.
На самом деле угроза утечки информации даже выше при работе на локальном сервере, ведь его можно сломать или украсть, после чего данные будут безвозвратно потеряны.
Страх №2: Бизнес встанет, если сеть пропадет
Для работы в облачной 1С действительно нужен стабильный интернет. Но даже в отдаленных регионах России можно найти подходящее подключение для работы с 1С.
Что делать, если интернет нестабилен? Выберите надежного провайдера. Часто проблемы с доступом связаны не с облачной 1С, а с качеством интернета. Если текущий провайдер не обеспечивает стабильное подключение, рассмотрите альтернативные варианты. Также вы можете использовать мобильный интернет. Даже самый простой 3G-модем способен обеспечить минимально необходимую скорость (512 Кбит/с), а 4G позволяет комфортно работать с 1С в облаке.
Страх №3. Перенос данных может привести к сбоям
Страх, что перенос данных в облачную 1С приводит к сбоям, часто происходит из-за непонимания процесса миграции. Если правильно подготовить базу, риски минимальны.
В первую очередь необходимо:
проверить структуру данных;
убедиться, что база не перегружена лишней информацией;
удалить ненужные данные.
Перед миграцией обязательно создается резервная копия данных на случай, если что-то пойдет не так. Сам процесс переноса осуществляется с помощью специальных программ, которые перемещают данные между разными серверами.
В случае сбоя провайдер облачного решения обеспечит оперативную поддержку и восстановление данных.
Страх №4. Облачная 1С дорогая
Заблуждение о том, что облачная 1С дорогая, связано с поверхностным сравнением затрат. На первый взгляд, покупка локальной версии кажется более выгодной — платишь один раз и программа твоя.
Но за этим скрываются дополнительные расходы:
покупка сервера;
обслуживание сервера;
регулярные обновления;
договор ИТС;
работа системного администратора.
В итоге содержание локальной версии может обходиться дороже, чем кажется.
Облачная 1С работает по модели подписки, где все расходы уже включены в фиксированную ежемесячную плату. Вам не нужно заботиться о покупке оборудования, обновлениях и технической поддержке — этим занимается провайдер.
Страх №5. Это технически сложно
Один из главных страхов — это убеждение, что переход на облачную 1С займет много времени и сил. Кажется, что нужно разбираться в сложных настройках, переносить данные, обучать сотрудников и тратить недели на адаптацию. Однако современные облачные решения сделали этот процесс максимально простым.
Всего три шага:
регистрация в личном кабинете;
авторизация;
начало работы.
Подпись к иллюстрации: Форма регистрации в личном кабинете
Alt к иллюстрации: Форма регистрации в облачной 1С. Поля для ввода имени, электронной почты и номера телефона.
Перенос данных не требует специальных знаний — провайдеры предлагают инструменты для миграции и техническую поддержку на каждом этапе. Более того, вы можете протестировать облачную 1С в течение бесплатного пробного периода, чтобы убедиться, что это действительно удобно и не требует больших временных затрат.
Облачная 1С: минимум затрат, максимум возможностей
Переход на облачную 1С — это возможность сделать ваш бизнес более безопасным и эффективным. Страхи, связанные с облачными решениями, часто основаны на устаревших стереотипах и недостатке информации. Но на самом деле, Scloud и подобные провайдеры предлагают высокий уровень защиты данных, простой перенос данных и прозрачную стоимость без скрытых расходов.
Облачные технологии уже давно доказали свою надежность, поэтому тысячи компаний по всему миру используют их для оптимизации рабочих процессов.
Не стоит бояться перемен.
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