Почему так страшно переходить на 1С в облаке

Страх №1. Облачная 1С небезопасна

Часто нежелание переходить на облачную 1С связано с опасениями, что произойдет утечка данных, взлом, потеря контроля над информацией, и кажется, если программа работает на удаленном сервере, данные уязвимы. Однако современные облачные технологии дают гораздо более высокий уровень защиты, чем локальные серверы.

Поставщики облачных решений обеспечивают надежное хранение данных на устройствах с ограниченным доступом, который есть только у авторизованных пользователей. Современные облачные провайдеры используют инфраструктуру, соответствующую международным стандартам, гарантирующим доступность и безопасность данных практически на 100%. Например, некоторые компании, такие как Scloud, размещают информацию в дата-центрах уровня TIER III.

Дата-центры оснащены резервными системами питания и связи для бесперебойной работы, даже если одна из систем выйдет из строя. В случае сбоев или угроз система мониторинга автоматически реагирует и предотвращает потенциальные проблемы.

На самом деле угроза утечки информации даже выше при работе на локальном сервере, ведь его можно сломать или украсть, после чего данные будут безвозвратно потеряны.