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Авторское право

Проверьте, есть ли у вас авторские права на работу самозанятых

Авторские права на произведение принадлежат тому, кто его создал, а не тому, кто за него заплатил. Если заказываете посты в социальных сетях, иллюстрации или разработку функционала мобильного приложения, убедитесь, что имеете право ими распоряжаться.
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Проверьте, есть ли у вас авторские права на работу самозанятых
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

На какие авторские права может рассчитывать заказчик

Авторские права делятся на 2 подкатегории: имущественные (все, что связано с получением прибыли и использованием результата интеллектуальной деятельности) и неимущественные права (право на авторство и право на имя).

Неимущественные права всегда принадлежат автору и ни при каких условиях не передаются кому-то еще — п. 2 ст. 1228 ГК.

Пример: ООО «Сладкий пирожок» заказало у самозанятого книгу о хлебобулочных изделиях. Самозанятый сдал текст и макет книги, а «Сладкий пирожок» оказался не таким сладким: в тираж книга вышла не под именем самозанятого, а под именем генерального директора.

Даже если в договоре есть пункт о передаче права на авторство, такое условие ничтожно и не имеет юридической силы. Книга может выйти только под именем самозанятого, его псевдонимом или без указания чьего-либо авторства.

Единственное на что может рассчитывать заказчик — имущественные, они же исключительные, права исполнителя — п. 3 ст. 1228 ГК.

Если заказали у самозанятого иллюстрацию и получили на нее исключительное право, то можете делать с ней, что угодно: разместить на сайте, добавить в буклет или вообще продать её кому-то ещё.

При этом ни трудовой договор, ни договор возмездного оказания услуг не означают автоматический переход имущественных прав заказчику.

Когда авторские права автоматически переходят заказчику

Существует один сценарий, при котором у заказчика автоматически появляется исключительное право на произведения автора: исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работодателем и автором не предусмотрено иное — п. 2 ст. 1295 ГК.

Это означает, что имущественные права автоматически переходят работодателю, только в том случае, если сотрудник создал произведение в рамках трудовых обязанностей, которые прописаны в договоре.

🙆🏻‍♀️ Разрешено: по трудовому договору в обязанности дизайнера Алены входит отрисовка рекламных баннеров. Исключительные права на все баннеры, отрисованные в рабочее время, принадлежат работодателю. Дополнительно прописывать в договоре ничего не нужно, но на всякий пожарный в договорах советуем прописывать всё. 

🙅🏻‍♂️Запрещено: по трудовому договору в обязанности копирайтера Димы входит создание текстов для мобильного приложения. Руководитель попросил Диму написать статью о трендах российского маркетинга. Дима согласился, а результат разместил не только на сайте компании, но и в своем личном блоге. Руководитель хочет оштрафовать Диму, но не может — исключительные права на статью принадлежат только Диме, потому что он согласился на задачу по собственной инициативе, но мог отказаться — в его трудовые обязанности это не входит.  

Получается, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности самозанятого не переходит заказчику автоматически, даже если есть техническое задание, договор о возмездном оказании услуг и факт оплаты.

Потому что заказчик и самозанятый не состоят в трудовых отношениях, и у самозанятого нет и не может быть трудовых обязанностей.

Как получить исключительное право на работу самозанятого

🦃 Важно: несоблюдение письменной формы влечёт недействительность договора об отчуждении исключительного права — п. 2 ст. 1234 ГК.

У заказчика есть право распоряжаться произведением самозанятого только при наличии письменного подтверждения: условия в договоре или отдельного договора об отчуждении исключительного права.

Для договора оказания возмездных услуг подойдет формулировка: «все исключительные права на произведения, созданные Исполнителем в рамках исполнения данного договора, принадлежат ООО «Капустный пирожок»».

Другими существенными условиями договора считаются его предмет и размер вознаграждения за отчуждение исключительного права. Не платить за отчуждение исключительного права нельзя. 

Даже если включили формулировку и условия в договор возмездного оказания услуг, советуем все закрепить отдельным договором.

В договоре отчуждения исключительного права указываются все детали, которые помогут доказать правоту в суде

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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