Как подтвердить сдельный характер отношений с самозанятыми и почему это важно

Самозанятые — это физические лица или индивидуальные предприниматели без наемных работников, которые официально зарегистрировались для уплаты налога на профдоход. Компании и ИП часто привлекают самозанятых для выполнения проектных задач, когда не требуется содержать специалиста на постоянной основе в штате. В таких случаях заключают гражданско-правовые договоры — например, договоры подряда, договоры на оказание услуг, договоры авторского заказа.

Например, можно привлечь бухгалтера или курьера для выполнения разовых задач или работ непостоянного объема, не оформляя их в штат и не выплачивая за них налоги. При необходимости от их услуг можно легко отказаться.

Основа сотрудничества с самозанятыми — их независимость: они не обязаны соблюдать внутренние рабочие распорядки компании, не занимают штатных должностей и не нуждаются в постоянном контроле. Главное условие — своевременная сдача результата работ или услуг, а также получение за это вознаграждения.

Отношения с самозанятыми носят сдельный характер, их регулирует не Трудовой, а Гражданский кодекс. Но бывает, что в целях налоговой экономии бизнес привлекает самозанятых фактически на постоянную работу. Если исполнитель выполняет трудовые функции, но заказчик не платит за него налоги — это нарушение.