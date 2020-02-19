Налоговики проводят ВНП и КНП. А доначислений - кот наплакал...

Цитата Михаила Мишустина (2018 год): «Если вы добросовестный плательщик — у вас нет шансов попасть под проверку ..... Риск-ориентированный подход, применяемый налоговыми органами в контрольной работе, основан на четком разделении добросовестных налогоплательщиков и тех, кто уклоняется от налогов. Мы выходим на проверку только в крайнем случае, когда другие механизмы диалога не работают и мы уверены на 100% в нарушениях!»

В нашей области это не очень работает...

Так, из 34 выездных проверок только 32 с результатом и одна с доначислением чуть больше 600 рублей (явно не результат.....пени по НДФЛ — не то, что привиделось изначально и не то, что доначисляется в ходе 431 дня ВНП).

То есть в 8,8% случаев Управление (на разных стадиях) до суда согласилось с налогоплательщиком, что нарушений налогового законодательства в его ФХД нет.

Это касается как ЮЛ, так и ИП (из 3-х проверенных ИП, лишь 2 с нарушением, 1-го проверяли 834 дня!!! и в итоге 0?!!!)....

То есть более 9 месяцев предпроверочного анализа, «индивидуальной работы» с налогоплательщиком, анализа и утверждения материалов «наработки» по кандидату на ВНП в Управлении — всё это не сработало.... Почему?

Возможно потому, что все материалы читает лишь тот инспектор, который их собирает? А далее просто пересказывает свой вариант вышестоящим товарищам.... работасо слов...

Принимая участие в рассмотрении возражений по Актам ВНП, все чаще мы приходим к выводу: возражения налогоплательщика в лучшем случае прочитали проверяющие (специалисты разных категорий). Далее они сообщают руководству, что ничего нового в возражениях не написано и я — инспектор всё сделал правильно. Вот с этим багажом знаний о проверке замначальника инспекции и проводит театральное действо под названием рассмотрение возражений....

Возможно сотрудникам Управления стоит взять на контроль все возражения (не так их уж и много, в сравнении с количеством юристов в Управлении, ведь ФНС же анализирует все попытки доначислить по ст.54.1 НК РФ налоговыми органами страны) и пресекать все необоснованные хотелки инспекторов в погоне за показателями и своим СМС?

Да и ход ВНП не мешало бы контролировать не по словам инспектора, а на основе документов, которые у него есть в распоряжении... глянуть на них хоть одним глазком?

Возможно тогда и начальники этих бедных инспекторов-мучеников читать начнут не ФБ и инстаграм, а материалы проверок, и не слушать сказки инспекторов....

Безрезультативных проверок не было в области лет 10 (а то и более) как, а количество проверок в те времена было куда больше чем 34, и цифровизация похуже была...