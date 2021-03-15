Франчайзинг под ударом: налоговики везде видят схемы. Громкое дело Zenden на 867 млн. Компанию не оставят в покое

Занимаясь бизнесом, необходимо четко осознавать, что для налогового органа любая схема организации деятельности — это, прежде всего, схема уклонения от уплаты налогов. А при наличии франчайзинга или работы в плоскости некогда популярного тезиса «малое вокруг большого» — тем более.

В любом случае, у налоговиков сформировано однозначное мнение о том, что всё это — «злостное дробление», и никакие ваши заверения об оптимизации деятельности, реальности исполнения условий договоров или отсутствии налоговой выгоды не изменят их «законов мироздания».

В ситуации с Zenden так и произошло: известная марка, хорошие обороты, наличие имущества, численности, сети розничных магазинов и стремления развиваться дальше — всё это обратило на себя внимание налоговых органов.

В итоге — попытка «присоединить» к Zenden часть его ИП-покупателей (сначала шесть, в результате почему-то двадцать два из всего многообразия контрагентов) и вменить ему ущерб бюджету в сумме 595 млн. рублей плюс штрафы и пени — итого «накапало» 867 млн. рублей.

Не будем заострять внимание на некорректности вменного ущерба, как за счет искусственного завышения выручек «присоединенных» ИП и не учтенных налоговым органом их расходов.

Инспекция в своем решении считает основным доходом «доход от применения схемы уклонения от уплаты налогов», соотнесем его с доходом от торговой деятельности. Следуя официальным источникам, ZENDEN с 2013 по 2015 годы заработало прибыли около 2 миллиардов рублей, при этом налоговые платежи в бюджет и внебюджетные фонды составили более 4 миллиардов рублей, — это и есть основной и единственный доход компании, с которого были уплачены все налоги.

Само решение Межрайонной ИФНС России № 13 по Владимирской области о доначислении налогов по схеме «дробления» бизнеса ставило под удар практически все франчайзинговые и аналогичные им сети. Хорошо известные в бизнес среде аргументы Zenden о сложностях самостоятельной работы федеральных сетей в регионах СКФО, как основных причинах представленности там бренда через местных франчайзи, МИФНС даже не интересовало.

Ни для кого не секрет, что в фэшн-ритейле региональный франчайзинг в основном ориентирован на небольших покупателей, которыми, как правило, являются ИП с налогообложением, по законным причинам отличным от обычного.

Вот только такие взаимоотношения налоговые органы рассматривают как способ получить «скрытые выгоды», а значит, для обвинения вас в «дроблении» ему остается доказать лишь элементы так называемой подконтрольности и возврата якобы выведенных из оборота денежных средств.

Само собой, в условиях рыночной экономики между продавцом и покупателем в той или иной степени элементы взаимосвязи присутствуют почти всегда, например, контроль задолженности, какие-либо стандарты продаж или личное общение сотрудников.

Соответственно, работая с ИП, крупный бизнес автоматом входит в зону риска, поскольку налоговые органы по сути взяли на себя право диктовать ему то, с кем можно работать, а с кем нельзя, что в итоге практически сводит на нет любое взаимодействие крупного и малого бизнесов.

Именно такое решение, поддержанное вышестоящим налоговым органом, и было вынесено в отношении Zenden.

Компания, осознавая возможные последствия в виде возбуждения уголовного дела, оперативно оплатила возникшую задолженность по налогам (а в последующем — штрафы и пени) и, будучи убежденной в своей правоте и неверном толковании налоговым органом самого процесса организации ее бизнеса, одновременно в поиске справедливости обратилась в суд.

Спустя определенное время, ввиду уплаты налогов в бюджет и, вероятно, в светлой надежде на «деятельное раскаяние», в отношении директора компании было возбуждено уголовное дело, которое продолжается и сейчас.

Наличие вступившего в силу решения Арбитражного суда Владимирской области от 08.09.2020 по делу № А11-15678/2019, которым Zenden было поддержано в полном объеме, а решение Межрайонной ИФНС России № 13 по Владимирской области признано незаконным, следственные органы абсолютно не смущает.

В то же время, отмена решения судом была связана не с формальными процессуальными основаниями, а с очевидным согласием с позицией компании об отсутствии «подконтрольности» ИП, их самостоятельности, а также об ошибочности вывода налогового органа о дроблении бизнеса и минимизации налоговых обязательств.

По классике жанра вместо закрытия уголовного дела и признания ошибки в отношении Zenden решили взять реванш — налоговый орган назначил новую выездную проверку за следующие периоды.

А это значит, что мытарства Zenden продолжаются, причем отдельная история — это возврат из бюджета уплаченной суммы...

Удивительно, что, несмотря на все ограничения, «возбуждения» и контрольные мероприятия, Zenden работает (с потерями, конечно, и существенными), платит налоги, зарплату тысячи сотрудникам, и продолжает верить в то, что его бизнес нужен стране, что справедливость восторжествует, уголовное дело закроют и давление контрольно-надзорных органов прекратиться.

А пока...покой им только снится...