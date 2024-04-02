Все уведомления от налоговой, сроки сдачи отчетности, статусы сданной отчетности по всем организациям — все под рукой, в одной точке — «Личный кабинет 1С-Отчетность»

Недавно на семинаре партнеров фирма 1С анонсировала новый сервис — «Личный кабинет 1С-Отчетность». В этой статье подробно познакомимся с новым сервисом «Личный кабинет 1С-Отчетность». И ответим на главный вопрос — нужен ли данный сервис в работе бухгалтеру?

Наши специалисты изучили данный сервис и выделили несколько важных пунктов, которые нужно знать, при принятии решения о подключении данного сервиса.



Теперь, используя «Личный кабинет 1С-Отчетность», вы сможете:

собрать всю информацию по отправленным отчетам, если у вас несколько организаций (или одна), если вы используете несколько программных продуктов 1С в одной точке;

дистанционно отследить документооборот с контролирующими органами и сдачу отчетов без непосредственного входа в 1С:Предприятие;

ознакомиться со всеми требованиями по всем организациям от контролирующих органов, даже если у вас нет доступа прямо сейчас к программе 1С:Предприятие;

сохранить все отправленные отчеты в резервную копию.

Обращаем внимание пользователей 1С:Предприятие: для вас появилась единая точка сбора информации по окончанию всех сроков действия тарифов 1С-Отчетность и сроков окончания электронно–цифровых подписей, используемых в сервисе.

Важно понять, как с помощью сервиса «Личный кабинет 1С-Отчетность» улучшить бизнес-процессы компании?

1. Веб–подключение позволит вам без входа в информационные базы 1С из любой точки мира контролировать отправку отчетов и получение требований;

2. Возможность видеть все ваши компании в Едином календаре бухгалтера, отслеживать сроки отчетов и их статусы;

3. Даже если у вас нет возможности открыть информационную базу 1С, ни одно требование не останется без вашего внимания: вы их увидите в «Личном кабинете 1С-Отчетность»;

4. Теперь есть возможность отследить сроки действия лицензий и сертификатов по всем подключенным компаниям;

5. Любой отправленный отчет после подключения ЛК будет доступен в расшифрованном виде. Доступ к архиву остается навсегда, даже после окончания срока действия лицензии на Личный кабинет.

У вас, скорее всего, остались вопросы: «Как подключить “Личный кабинет 1С-Отчетность?”», «Как начать работать в нем?», «На что обратить внимание при подключении?».

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В начале статьи мы задали вопрос: нужен ли данный сервис бухгалтеру? Ждем ваши ответы в комментариях. А также ваши вопросы, на которые мы постараемся ответить в короткие сроки. Спасибо за внимание!

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