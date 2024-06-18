1С на вырост: как выбрать провайдера по внедрению и реинжинирингу системы и оценить его еще до начала работы

И как застраховать свою корпоративную 1С-ку от избыточных расходов в обслуживании.

Внедрение любых инноваций призвано решать совершенно конкретные задачи бизнеса. К сожалению, недостаточное понимание роли и места системы 1С в общей ИТ-инфраструктуре предприятия на этапе внедрения приводит к тому, что система используется, в лучшем случае, на 60–70%. В результате организация не получает никакой особенной ценности от 1С, которая «просто есть, и мы в ней работаем». Обидно? Еще бы!

Если вам «повезло» взаимодействовать с системой, внедренной за годы до вашего личного выхода в компанию, понятно, что полагать, что однажды внедренная система 1С будет эффективно работать «во веки веков» вы не станете:

Бизнес развивается , появляются новые направления, продукты, услуги, и все это требует соответствующей настройки и поддержки системы 1С.

Ежегодно меняется законодательная база , и никаких вопросов к тому, чтобы следить за обновлениями и адаптировать 1С под новые требования, не возникает.

За годы, прошедшие с внедрения, процессы многократно подвергались реинжинирингу оптимизации.

По итогам — есть понимание того, что периодически система требует донастройки, чтобы оставаться актуальной и работать на повышение производительности персонала и компании в целом, а также технической поддержки, ведь, как и любое программное обеспечение, 1С может засбоить, потребовать обновлений и модернизации.

Банально было бы говорить о том, насколько важно иметь «в рукаве» команду специалистов, готовых оперативно решать возникающие проблемы, а еще лучше — прогнозировать их возникновение заранее и заниматься профилактикой.

Однако уход из России ряда зарубежных компаний, истечение срока действия многих лицензий и подписок сформировали устойчивый тренд на импортозамещение. Массовая миграция с иностранных систем на 1С, а также появления новых модулей и расширения функционала последней, конечно, не оставляет в стороне российские ИТ-компании, интеграторов и консалтеров. Но здесь уже главное ожидание — найти тех, кто сможет учесть большинство будущих изменений еще на старте, чтобы позволить компании со временем избежать избыточных расходов.

Итак, как выбрать лучшего провайдера? Как он может «показать товар лицом» еще до начала работы?

Топ-3 критерия будущего успеха:

Провайдер берется провести анализ финансовых других показателей до внедрения новой системы, чтобы по его итогам точно понимать, окупились ли инвестиции в инновации. Учитывать предстоит также такие факторы, как повышение производительности труда сотрудников, сокращение времени на выполнение рутинных операций и уменьшение количества ошибок при работе с данными.

Оценивает влияние новых технологий на конкурентоспособность компании и ее способность быстро реагировать на изменения рынка, чтобы гарантировать, что инвестиции в корпоративную ИТ-инфраструктуру в части 1С окупятся: Предложит стратегию, основанную на реальных кейсах, отраслевом опыте и собственной практике внедрения. Она должна включать в себя двустороннюю интеграцию ИТ-решений и бизнеса через создание взаимной ценности. Обозначит все этапы работ и бюджет по каждому из них. Высокий уровень экономической эффективности инвестиций в миграцию бизнес-процессов и функций на новые версии архитектуры 1С через гибкое управление ценой и выбор оптимальной модели затрат — однозначный +1 к рейтингу потенциальных провайдеров при отборе. Распишет, как и кем проект будет контролироваться на четко дифференцированных этапах, и какие результаты являются критериями успешности. Обеспечит непрерывность бизнес-процессов. На фоне усиления роли ERP-систем в бизнесе особую роль играет возможность интегрировать все процессы в единую цепочку, протянув их через различные модули с минимальными доработками даже при временной недоступности отдельных ИТ-сервисов. Возьмет на себя подготовку сотрудников компании к работе с новой системой, чтобы максимально использовать ее возможности. Устойчивое применение инноваций пользователями системы — количество переведенных в 1С процессов и людей, которые им пользуются по итогам внедрения, — главный KPI.

Собирает под ваш проект сотрудников из собственной команды, понимающей реальные задачи бизнеса и говорящей на одном языке и с ИТ, и с руководителями функций. И здесь консалтинговая составляющая не должна уступать техническим навыкам и возможностям, независимо от того, хотите ли вы минимизировать будущие дополнительные затраты, если только переходите на 1С, или же хотите сделать «работу над ошибками» реализованного давным-давно внедрения.

Существует и своеобразный «антирейтинг» действий или бездействия провайдера, доверить которому можно не модернизацию 1С, а разве только «слив» бюджета.

Что однозначно должно вас насторожить?

Невнимание к деталям . Пренебрежение аудитом и реинжинирингом бизнес-процессов, а также детальной проработкой функциональных требований по итогам приводит к внедрению системы, не отвечающей бизнес-задачам.

Гонка за бюджетом и сроками внедрения . Желание интегратора как можно скорее пройти подготовительные стадии, не приносящие значительного дохода, и уйти в блок внедрения, как минимум, несет риски удорожания проекта уже после прохождения «точки невозврата».

Отсутствие собственной ресурсной базы. Помимо лицензий, серверов и непосредственно ПО огромное значение имеют люди, идущие с вами в проект, объем их опыта подобных внедрений и знание отраслевых специфик.

Аудит бизнес-приложений заказчика на платформе 1С Аудит внедрения информационных систем на базе платформы 1С позволяет нашим клиентам получить независимую оценку качества созданного решения и оценить его соответствие текущим потребностям бизнеса Попробовать

Почему мы точно знаем, о чем говорим

Северсталь – ЦЕС — один из лидеров рынка цифровизации и реинжиниринга сквозных бизнес-процессов, многократный победитель профессиональных конкурсов, признанный лучшим ОЦО России и СНГ, возглавляющий отраслевые рейтинги в области консалтинга и аутсорсинга.

Среди более чем 1300 сотрудников у нас работают более 100 специалистов по решениям 1С с крутой многолетней экспертизой в части автоматизации производственного, управленческого, оперативного и регламентированного учета на базе 1С ERP, 1C ЗУП, 1С БП, 1С Комплексная автоматизация и др.

Мы предлагаем только проверенные решения и лучшие отраслевые практики и используем уникальные цифровые продукты и ИТ-сервисы, разработанные и/или оптимизированные нашими специалистами

Работаем с 2009 года , опираясь как на ресурсную базу «Северстали» и ее бизнес-юнитов и партнеров, так и на собственный многолетний опыт. Мы всегда готовы рекомендовать проверенного интегратора, если наши услуги «под ключ» не подружатся с вашим бюджетом. Как и откликнуться на стороннюю рекомендацию по включению в работу на любом из этапов, где вам потребуется дополнительная экспертная поддержка

Наши продукты зарегистрированы в реестре отечественного ПО , а проекты — включены в дорожные карты «Новое индустриальное программное обеспечение» со статусом особо значимых. Для многих компаний это особенно важно

Досконально вникаем в любые бизнес-модели и процессы благодаря многолетней практике работы с 1С и регулярно проходим сертификационный аудит системы менеджмента качества

Имеем опыт сопоставления принятых в организации бизнес-процессов с архитектурными возможностями различных системы, а также миграции на 1С с других платформ. Наш ОЦО обслуживают 120 000+ работников 150+ заказчиков, и мы знаем каждую бэк-офисную функцию и ее «подводные камни» назубок

Активно участвуем в управлении изменениями: проводим обучение, вебинары, точечные PR-кампании под каждую группу сотрудников и не бросаем их после внедрения

Пришлите запрос, если хотите получить индивидуальную консультацию по росту эффективности вашей корпоративной системы 1С или подробную презентацию с кейсами.

Подводя итоги, для эффективной работы системы 1С необходима компетентная помощь еще до внедрения или постоянная поддержка, развитие и оптимизация инфраструктуры, без которых рентабельность инвестиций окажется низкой, а финансовые потери со временем начнут лишь усугубляться, превращая любые попытки масштабирования в дорогостоящие ошибки. Поэтому желаем, чтобы инвестиции вашей компании во внедрение или реинжиниринг 1С приносили только ощутимые выгоды и одобрение со стороны руководства и команды!

Консалтинговые услуги ИТ-консалтинг для проработки концепт-дизайна ИТ-решений на платформе 1С Попробовать

Реклама: ООО «Северсталь – Центр Единого Сервиса», ИНН 7604162536, erid: LjN8Jzkjd