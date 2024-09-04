Перейти в IT, а надо ли? 

Какие ассоциации вызывает IT-специальность? Обычно это высокий доход, льготная ипотека, отсрочка от призыва, удобный график, удаленная и престижная работа. Но это только одна сторона медали. Расскажем, с чем на самом деле вы столкнетесь и стоит ли перечеркнуть свой стаж и опыт, ради того, чтобы сменить профессию и «уйти в айти».

Почему все стремятся в IT

Сначала разберем, чем же так привлекательна IT-сфера для специалистов:

1. Востребованность.

Вместе с повсеместным внедрением технологий требуются профессионалы, которые смогут развивать их дальше. Кроме этого, уже существующие профессии постепенно оцифровываются и автоматизируются, например, it-рекрутер, менеджер маркетплейсов, графический дизайнер, интернет-маркетолог и т. д.

2. Высокая зарплата.

Высокий спрос приводит к большим зарплатам. На портале Хабр Карьеры подсчитали средний оклад it-специалиста в 2023 году — 151 666 руб., а новички в профессии начинают с 73 000 руб. в месяц.

3. Привилегии и льготы.

Государство активно стимулирует развитие it-отрасли и поддерживает it-специалистов. Они могут оформить льготную ипотеку на новое жилье, получить отсрочку от службы в армии, а компании, развивающие it-направления, получают еще больше бонусов.

4. Карьерный рост.

С каждым днем специалист увеличивает свой стаж и опыт, который открывает ему двери лучших компаний. При этом карьерный и зарплатный рост в профессии быстрый — за 2–3 года можно выйти на доход больше 200 тыс. рублей в месяц. Другое дело, что так «вырасти» получится далеко не у всех, кто пришел в IT.

5. Возможность работать удаленно.

«Технократия» и hh.ru подсчитали, что почти 37% it-специалистов работает полностью или частично удаленно. Если правильно распределить свой день, то благодаря удаленке можно успеть гораздо больше. Специалист экономит время и деньги на дорогу до офиса, может работать из любой точки мира.

С какими трудностями вы столкнетесь при переходе в IT

Обратимся к фактам и статистике, которую предоставляют популярные порталы по поиску работы. SuperJob зафиксировал на конец 2023 года рост вакансий в сфере IT на 19%, а резюме приросли только на 7%.

В 2024 году картина несколько меняется, как отмечает «Работа.ру» прирост доли предложений работодателей в сфере IT составил 6,7%, а опубликованных резюме — 12%.

К концу этого лета на hh.ru было открыто более 144 тыс. вакансий в сфере it, но действительно ли так просто устроиться на перспективную и престижную работу. На это количество вакансий претендует более 1 млн кандидатов.

Почему не все найдут себе место:

1. Отсутствие опыта.

Действительно востребованными и высокооплачиваемыми являются специалисты уровня Senior — те, что успешно разбираются в it-технологиях более 6 лет. Побороться за хорошее место могут «мидлы» с опытом работы от трех лет.

Только что окончившие курсы «джуны» практически никому не нужны, набивать руку придется самостоятельно или на низкооплачиваемых вакансиях. При этом именно на входе в профессию конкуренция самая большая — на одну вакансию может быть подано больше 1000 откликов.

2. Нехватка знаний и специфический сленг.

На одном курсе невозможно изучить все необходимое, в работе могут понадобиться навыки и теория из смежных it-профессий. Для поддержания должного уровня знаний потребуется постоянное обучение, слишком быстро устаревают и появляются новые технологии.

Поэтому, если сравнивать ИТ-курсы программирования и высшее образование в этой сфере, многие работодатели все же предпочитают выпускников вузов.

Высшее образование дает более фундаментальные знания. Университетские программы включают в себя не только прикладные навыки, но и теоретические основы, которые помогают лучше понимать принципы работы информационных технологий.

3. Необходим высокий уровень коммуникабельности.

Забудьте о стереотипах начала 2000 годов, айтишники — это не затворники в свитерах с оленями. Вам предстоит работать в команде, обмениваться опытом и сотрудничать с другими отделами.

Даже при удаленной работе нельзя выпадать из командной работы. Поддерживать рабочие отношения вне офиса может быть труднее, чем кажется.

4. Творческий подход и инициатива.

Задача айтишников — автоматизировать рутинные процессы, поэтому самим придется постоянно создавать новые инструменты, пробовать, иногда разочаровываться и начинать сначала.

Как понять, идти или не идти в IT

Один известный литературный принц задался вопросом: «Быть или не быть». У вас не должно остаться таких риторических вопросов, как идти или не идти в IT. Предлагаем вам перед сменой профессии ответить на другие более конкретные вопросы, которые уберегут вас от ошибок:

1. Какой у вас профессиональный опыт?

Проанализируйте уже имеющийся багаж знаний, попробуйте оценить его. Возможно, чтобы больше зарабатывать, с таким опытом вам просто нужно сменить работодателя, а не профессию.

2. Что вас интересует?

Пройдите различные специализированные тесты на профориентацию. Определите свои склонности и узнайте, какие необходимы навыки и умения.

3. Какие у вас принципы, личные качества и пристрастия?

Выбор работы и будущей профессии очень похож на выбор спутника жизни. Не все смогут ужиться под одной крышей. Стоит ли учиться, чтобы потом устроиться на работу, которую вы никогда не полюбите? Особенности характера, воспитание, мышление — это уже сформированный вами багаж.

Поэтому, перед тем как кардинально поменять знакомую профессию, оцените свои способности к новой. Представьте, какие задачи придется выполнять, что для этого потребуется от вас.

4. Можете быстро адаптироваться и приспосабливаться к изменениям?

Новая профессия — это всегда стресс из-за неуверенности и недостатка знаний. Менее рискованно будет повышать экспертность уже имеющихся знаний, постепенно выходить за границы известного и расширять компетенции.

5. Каких целей хотите добиться?

Высокая зарплата — это плохая мотивация, которая никогда не заменит внутренних причин и не потушит профессиональное выгорание. Какие еще у вас причины перейти в it: карьера, развитие, работа из дома. Возможно, проще повысить квалификацию в имеющейся профессии и настроить удаленку?

Теперь, когда вы собрали все факты, взвесили «за» и «против», можно сделать выбор. Например, что будет целесообразнее для опытного бухгалтера — развиваться в своем профиле или учиться с нуля на перспективную модную it-специальность.

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Альтернативные варианты развития карьеры

Не отказывайте себе в желании учиться и получить более высокооплачиваемую работу. Но кардинально менять профессию необязательно: используйте накопленный опыт и развивайтесь в смежной профессии.

Бухгалтер без потери опыта может расширить свою квалификацию на таких позициях:

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Чтобы хорошо зарабатывать и работать из дома, учить несколько языков программирования и ночами писать код необязательно. Посмотрите, какие специальности есть вокруг вашей профессии. Возможно, достаточно приобрести опыт в смежной сфере, где конкуренция не такая высокая, как в it.

Не поздно начать, хоть в 30, хоть в 40

Учиться новому никогда не поздно, это касается не только it-знаний, но и других профессий. Специалисты более старшего возраста лучше взаимодействуют с новым коллективом, знают, что такое компромисс и как отстоять свое мнение. Молодой специалист будет чувствовать себя неуверенно на переговорах с заказчиками старшего возраста, а ровесникам будет проще найти общий язык.

Нейробиологи пугают, что с возрастом скорость образования когнитивных связей замедляется, поэтому так все сложно запоминается. Но и у возраста есть свои плюсы, например, привычка учиться. Специалисты категории 40+ прошли долгий путь, начинали работать на «пентиумах», а сейчас сами обучают нейросети.

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