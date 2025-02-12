Наиболее подходящие для роботизации процессы в бухгалтерии

Одно из самых популярных направлений для роботизации на платформе Sherpa RPA — обработка банковских документов. Программные роботы с помощью технологий компьютерного зрения анализируют выписки, распознают и извлекают из них ключевую информацию: суммы, назначения платежей, реквизиты контрагентов. Затем роботы автоматически разносят эти данные по учетным системам, сверяют остатки и формируют отчеты.

Особого внимания заслуживает автоматизация работы с актами сверки. Процесс происходит в два этапа: сначала робот формирует оборотно-сальдовые ведомости и рассылает запросы на получение актов сверки всем контрагентам, с которыми был зафиксирован оборот в заданный период. На втором этапе система получает и обрабатывает входящие акты сверки, сравнивая их с данными учетной системы.

Важно отметить, что у актов сверки нет единого формата — документы могут содержать как машиночитаемый текст, так и рукописные пометки. Для решения этой задачи в Sherpa RPA используются высокопроизводительные инструменты OCR (оптическое распознавание символов) и технологии Яндекс Vision. Это позволяет роботам успешно распознавать даже сложные документы, после чего сотрудник финансового отдела лишь проверяет и утверждает результаты.

Ведущий федеральный девелопер "Самолет" с помощью таких роботов автоматизировал сравнение остатков по счетам с данными от банков и распределение банковских выписок. Схожие процессы успешно роботизировала крупная строительная компания "КамаСтройИнвест", лидер рынка недвижимости Татарстана, что позволило существенно повысить эффективность работы финансового блока.