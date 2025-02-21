Искусственный интеллект в бухгалтерии: дело не в бюджете, а в мышлении

Распространено мнение, что внедрение искусственного интеллекта (ИИ) доступно только компаниям с солидным бюджетом. Однако последние исследования показывают, что это не совсем так. Наибольший рост энтузиазма в отношении ИИ наблюдается как среди небольших фирм (5-40 сотрудников), так и среди крупных компаний (более 200 сотрудников).

Главное препятствие – страх, а не деньги

Большинство компаний уже имеют встроенные функции ИИ в своем бухгалтерском программном обеспечении, но только 37% инвестируют в обучение сотрудников работе с ИИ. Основным барьером является не бюджет, а страх: боязнь ошибиться, нарушить устоявшиеся рабочие процессы и допустить ошибок

Пока одни ждут, другие действуют

70% бухгалтеров по-прежнему обеспокоены влиянием ИИ на безопасность данных. Однако компании, позитивно настроенные к ИИ, не позволяют этим опасениям стать препятствием. Вместо того чтобы ждать появления идеального ИИ, они тестируют технологии в областях с низким риском:

Транскрибация встреч

Составление резюме писем

Автоматизация планирования

За последний год наблюдается рост на 12% в использовании ИИ для составления протоколов встреч, определения задач и последующей работы с клиентами.

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Цена промедления

Согласно исследованиям, компании, инвестирующие в обучение работе с ИИ, экономят в среднем 66 минут на сотрудника в день. В годовом выражении это составляет 52 часа дополнительной продуктивности на каждого сотрудника – больше, чем полная рабочая неделя.

Компании, активно использующие ИИ:

Расширяют спектр консультационных услуг

Автоматизируют рутинные процессы

Поддерживают рентабельность несмотря на рост затрат на персонал

Предоставляют клиентам более быстрые ответы и актуальные финансовые данные

Как внедрять ИИ без страха

Лидеры внедрения ИИ следуют трехэтапному подходу:

Начинают с малого: внедряют ИИ сначала в простых задачах, таких как автоматизация email и составление документов Устанавливают правила: создают четкие политики по этике и безопасности использования ИИ, обеспечивая ответственное и прозрачное применение технологий Меняют восприятие: позиционируют ИИ как помощника, а не замену сотрудников, что снижает внутреннее сопротивление

Компании, которые следуют этой стратегии, не просто внедряют ИИ – они создают культуру инноваций. Они поощряют сотрудников тестировать, адаптировать и улучшать рабочие процессы с использованием ИИ, обеспечивая рост уверенности и компетентности всей компании в использовании технологий.

Исследования показывают прямую связь между обучением работе с ИИ и уровнем энтузиазма в его использовании. Компании, которые обучают сотрудников, демонстрируют значительно более высокий уровень уверенности и меньший уровень скептицизма в отношении ИИ.

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