Логотип Контур
Контур
Экологический сбор

Как отчитаться в Росприроднадзор в 2024 году

Эксперты Контур.Экстерна подготовили памятку со сроками экологической отчетности. Обратите внимание, что в этом году изменились даты отчетности по экосбору.
89 36
Как отчитаться в Росприроднадзор в 2024 году
Иллюстрация: Контур

Для декларации о плате за НВОС крайним днем сдачи утверждено 10 марта, но это воскресенье и переноса срока нет. Поэтому фактически последний рабочий день для сдачи декларации — 7 марта. 

Подробнее о каждой форме можно прочитать в статье, а про экосбор — в отдельном материале от эксперта. Подготовить отчетность в Росприроднадзор по актуальным требованиям закона и моментально отправить ее в контролирующий орган поможет Контур.Экстерн.

Календарь отчетности в Росприроднадзор 

22 января — 2-ТП (воздух) 

1 февраля — 2-ТП (отходы), 2-ТП (рекультивация)

7 марта — декларация о плате за НВОС 

25 марта — отчет о результатах ПЭК 

15 апреля — экосбор: декларация, отчет о выполнении нормативов и расчет суммы экосбора

Смотрите видеоинструкции

Разобраться, как отчитаться в РПН, вам также помогут наши полезные ролики. 

Как сдать отчет 2‑ТП (воздух)

Как сдать форму 2‑ТП (отходы)

Как сдать декларацию и внести плату за НВОС в Росприроднадзор 

Как сдать отчетность по экосбору — в этом видео идет речь про порядок, который действует для отчетности именно за 2023 год. Отчитываться за 2024 год нужно будет уже по новым правилам, которые действуют с 1 января. Подробности читайте в статье. Также обратите внимание, в ролике озвучены прежние даты сдачи отчетности по экосбору, актуальные даты указаны в календаре выше. 

Учет отходов

До 25 января компаниям и ИП также нужно было подготовить журнал движения отходов (ЖДО), где обобщить данные по учету отходов за 2023 год. ЖДО необходимо прикладывать к декларации о плате за НВОС, поэтому подготовить журнал надо, даже если вы не сделали это в срок.

Как вести ЖДО, читайте в статье. В роликах ниже мы рассказали, какие шаги нужно выполнить каждой компании в рамках обязательного учета отходов, ведение ЖДО — это шаг 6. 

Как бизнесу вести учет отходов: шаги 1–4

Как бизнесу вести учет отходов: шаги 5‑6

16+. Реклама. АО «ПФ «СКБ Контур», ОГРН 1026605606620, erid: LjN8Jyigh

620144, Екатеринбург, ул. Народной Воли, 19А

Начать дискуссию

Налоги, взносы, пошлины

Предельный размер пени за неуплату налогов могут снизить до 15%

Предприниматели считают, что размер пени нужно сократить, поскольку при глубине налоговой проверки в три года эта сумма может превышать сам неуплаченный налог.

11

Календарь вебинаров

20
Лучшие спикеры, новый каждый день
Кадровые документы

Благодарность за многолетний добросовестный труд отражается в трудовой книжке

Сотрудник получил благодарность от губернатора области: за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня города. Это надо отразить в бумажной трудовой книжке.

9
Государственные ведомства

Бизнес сэкономил 3,5 трлн рублей после отказа властей от избыточных требований

В 30% нормативных актов, которые хотели принять в 2023 году, Минэкономразвития нашло избыточные требования к бизнесу.

14

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Отчетность в Росстат

❗ Малый бизнес избавят от большого количества статотчетов

Снизят отчетную нагрузку на малый и микробизнес. Речь идет о статистических отчетах. Меняется подход к сбору статистических данных.

38
Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Бухгалтеры

💥Выбрали победителей! Забирайте билеты на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»

Поздравляем победителей! Конкурс «Клерк из скрепок» завершен, редакция выбрала лучшие работы участников и готова вручит призы — билеты на на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка».

💥Выбрали победителей! Забирайте билеты на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»
9
48
Логотип Такском
Такском
Маркировка товаров

Маркировка пива: что меняется в 2024

С января 2024 года розничные магазины и предприятия общепита переходят на новые правила работы с маркированным пивом. Разбираем, что меняется и как работать, чтобы соответствовать требованиям закона.

Маркировка пива: что меняется в 2024
242

Онлайн-курсы

45
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Логотип Журнал «Клерк.Премиум»
Журнал «Клерк.Премиум»
Обзоры для бухгалтера

Начинайте подготовку к годовой отчетности уже сейчас! Журнал Клерк.Премиум № 4/2024

Редакция «Клерка» подготовила для вас разборы, вебинары и мини-курсы, в которых подробно разобрали, как бухгалтерам подготовиться к годовой отчетности. Как говорится, готовьте сани летом, а годовую отчетность в феврале.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
19
Банки

Центробанк засекретил инвестиции и объем заблокированных активов банков

Традиционная 101-я форма отчетности банковских балансов стала менее информативной. Регулятор скрыл информацию о банках, чтобы не показывать масштаб расчетов с иностранцами.

13
ЕНП (единый налоговый платеж)

Всё о едином налоговом платеже (ЕНП) и едином налоговом счете (ЕНС) в 2024 году

Бухгалтеры продолжают работу по новым правилам второй год. С тем, что ЕНС и ЕНП с нами надолго, мы смирились, а вот разобрались еще не со всем. В обзоре рассказываем об особенностях работы в 2024 году, изменениях в отчетах, КБК, сроках уплаты ЕНП и сдачи уведомлений.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
58
Логотип Корада
Корада
Ведение бизнеса

Корада Консалтинг: инновационное внедрение 1С-систем в бизнесе

Давайте знакомиться. Мы — Корада Консалтинг. 12 лет мы внедряем 1С системы в компаниях малого и среднего бизнеса, а также крупных корпорациях.

Корада Консалтинг: инновационное внедрение 1С-систем в бизнесе
36
Обзоры для бухгалтера

👒 У бухгалтеров пошли проблемы с ЕФС-1 и НДФЛ 15%. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные новости прошлой недели, которые вы могли пропустить.

58
IT-компании

На «Клерке» появится новый блог про разработку программного обеспечения

Компания «Аксиоматика» будет вести своей блог о разработке программного обеспечения, автоматизации и RPA-роботизации бизнес-процессов. Читатели смогут больше узнать о системной интеграции.

На «Клерке» появится новый блог про разработку программного обеспечения
47

Разборы законов

1 158
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Фиксированные взносы ИП

На какие взносы ИП может уменьшить аванс по УСН за 1 квартал 2024 года

С 2024 года уменьшение налога по УСН «доходы» на взносы ИП изменилось, потому что перестала действовать индульгенция от ФНС на учет взносов 1% в текущем году, а не в следующем.

91
Ведение бизнеса

5 знаков и ритуалов, в которые верят предприниматели

Приметам и ритуалам следуют многие успешные люди. Например, супермодель Хайди Клум хранит свой молочный зуб на удачу, а у актера Колина Фаррелла есть счастливый ремень. Мы решили поискать, в какие знаки верят предприниматели — для этого спросили их и заглянули в популярные запросы из поисковиков.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
8
Фиксированные взносы ИП

Надо ли сообщать ФНС об уменьшении аванса по УСН на фиксированные взносы в 1 квартале 2024

Разбираем на примере как уменьшить аванс по налогу на взносы и отвечаем на вопрос – надо ли уведомить об этом ФНС?

79
Учет в организациях общепита

Ресторанный бизнес 2024: как вести учет, чтобы не разориться

Объясняем, почему грамотный учет — залог развития ресторанного бизнеса, и как его внедрить?

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
14
Отпуска

Для отпуска не по графику от сотрудника нужно заявление

График отпусков обязателен как для работника, так и для работодателя. Но по соглашению сторон его можно перенести.

269
Бухгалтеры

Как работать с новыми отчетными формами, что делать с уведомлениями и как сдать годовую отчетность. Разобраться поможет Надежда Самкова на конференции «Клерка»

На IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерку» удалось заполучить одного из лучших специалиста в сфере налогообложения. Участники узнают, как работать с главными изменениями 2024 года по налогу на прибыль, НДС, НДФЛ, как избежать ошибок при заполнении РСВ.

44

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Логотип Аксиоматика
Аксиоматика
Ведение бизнеса

RPA для бухгалтера. Как роботы повышают эффективность вашей работы

RPA расшифровывается как Robotic Process Automation — роботизированная автоматизация процессов. Простыми словами — это приложение для компьютера, которое имитирует действия человека.

RPA для бухгалтера. Как роботы повышают эффективность вашей работы
61
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Можно ли публиковать вакансии на Клерке?

Можно ли разместить вакансию на Клерке?

1
21