Как Контур помогает бухгалтеру увеличить свой доход

В рамках своей работы бухгалтер не только выполняет профессиональные обязанности, но и может давать советы, какой сервис для электронной отчетности лучше использовать. С Контуром легко монетизировать этот процесс — достаточно стать участником реферальной партнерской программы.

В 2023 году свыше 4300 партнеров рекомендовали Контур.Экстерн, а с начала 2024 года мы выплатили им более 7,4 млн рублей. Как присоединиться к популярной программе, рассказываем в статье.

Что такое реферальная программа

Реферальная программа — это упрощенная форма сотрудничества, при которой партнеры рекомендуют сервисы и услуги Контура, и получают вознаграждение от оплаты привлеченных новых клиентов.

С реферальными партнерами Контур заключает договор оферты. После регистрации участник программы получает индивидуальный код и собственный кабинет партнера с готовыми инструментами для работы. По коду Контур понимает, кто именно привлек клиента, и рассчитывает вознаграждение.

Как стать партнером

Перейдите на страницу партнерства, нажмите «Стать партнером» и заполните небольшую анкету.

После подтверждения регистрации мы откроем вам доступ в личный кабинет — в нем вы сможете создавать реферальные ссылки, просматривать статистику и получать вознаграждение.

Если у вас возникнут вопросы по работе в партнерской программе, напишите в центр поддержки или воспользуйтесь инструкциями в личном кабинете.

Что нужно для участия в реферальной программе

Стать партнером Контура может каждый бухгалтер.

Чтобы зарегистрироваться в программе, вам понадобится ИНН физического лица, СНИЛС и счет в банке для перечисления вознаграждения. Вы будете привлекать новых клиентов онлайн, поэтому работать можно из любой точки мира.

Как рекомендовать сервисы

Предлагайте сервисы клиентам, знакомым и своим контрагентам

1. Узнайте контакты человека, который хочет приобрести Экстерн.

2. Заполните заявку на сайте и отправьте ее менеджеру. Система автоматически привяжет к заявке ваш уникальный код.

3. Специалист свяжется с клиентом и обсудит детали покупки. Когда клиент приобретет сервис, мы начислим вам вознаграждение.

Используйте онлайн-продвижение

Добавляйте реферальные ссылки с вашим кодом в соцсетях, электронных письмах и мессенджерах. Создавайте баннеры и размещайте их на сайте своей бухгалтерской фирмы. Формируйте коммерческие предложения и отправляйте их партнерам и клиентам.

Как совмещать участие в реферальной программе и основную работу

Новая занятость не отнимет много времени, а наоборот, будет способствовать развитию вашего бизнеса.

«Здорово, что удается комплексно закрывать потребности клиентов: теперь они чаще ко мне обращаются. А я всегда знаю, сколько могу заработать — у Контура все прозрачно и понятно», рассказывает Ирина, участник реферальной программы из Новосибирска.

Анне, директору ООО «Эй Ти Би Менеджмент» нравится то, что «получать доход можно как при постановке клиента на обслуживание, так и при расторжении договора». В последнем случае фирма предлагает клиенту подключиться к Экстерну и получает от этого вознаграждение — 10%.

Как и когда происходит выплата вознаграждения

За рекомендацию Экстерна вы получите от 10% до 25% от первой оплаты нового пользователя. Средний ежемесячный заработок партнера — 20 000 рублей, но есть и те, кто получает свыше 500 000 рублей.

Если у вас накопилась минимальная сумма оплат в 10 000 рублей, вы сможете вывести сумму вознаграждения на ваш счет.

Чтобы получить вознаграждение:

1. Перейдите в кабинет партнера и нажмите «Получить» напротив отчета в разделе «Вознаграждение».

2. Заполните реквизиты банка, приложите копии документов и нажмите «Продолжить».

3. Ознакомьтесь с отчетом о вознаграждении и подпишите его в прямо кабинете.

Из итоговой суммы вознаграждения будет удержано 13% НДФЛ. Оставшиеся деньги вы получите на свой счет в течение пяти рабочих дней.

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