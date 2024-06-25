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Контур
Ведение бизнеса

Как Контур помогает бухгалтеру увеличить свой доход

В рамках своей работы  бухгалтер не только выполняет профессиональные обязанности, но и может давать советы, какой сервис для электронной отчетности лучше использовать. С Контуром легко монетизировать этот процесс — достаточно стать участником реферальной партнерской программы. 
Как Контур помогает бухгалтеру увеличить свой доход
Иллюстрация: freepik/freepik

В 2023 году свыше 4300 партнеров рекомендовали Контур.Экстерн, а с начала 2024 года мы выплатили им более 7,4 млн рублей. Как присоединиться к популярной программе, рассказываем в статье.

Что такое реферальная программа

Реферальная программа — это упрощенная форма сотрудничества, при которой партнеры рекомендуют сервисы и услуги Контура, и получают вознаграждение от оплаты привлеченных новых клиентов.

С реферальными партнерами Контур заключает  договор оферты. После регистрации участник программы получает индивидуальный код и собственный кабинет партнера с готовыми инструментами для работы. По  коду Контур  понимает, кто именно привлек клиента, и рассчитывает  вознаграждение. 

Как стать партнером

Перейдите на страницу партнерства, нажмите «Стать партнером» и заполните небольшую анкету.

После подтверждения регистрации мы откроем вам доступ в личный кабинет — в нем вы сможете создавать реферальные ссылки, просматривать статистику и получать вознаграждение.

Если у вас возникнут вопросы по работе в партнерской программе, напишите в центр поддержки или воспользуйтесь инструкциями в личном кабинете.

Что нужно для участия в реферальной программе

Стать партнером Контура может каждый бухгалтер.

Чтобы зарегистрироваться в программе, вам понадобится ИНН физического лица, СНИЛС и счет в банке для перечисления вознаграждения. Вы будете привлекать новых клиентов онлайн, поэтому работать можно из любой точки мира. 

Как рекомендовать сервисы

Предлагайте сервисы клиентам, знакомым и своим контрагентам

1. Узнайте контакты человека, который хочет приобрести Экстерн. 

2. Заполните заявку на сайте и отправьте ее менеджеру. Система автоматически привяжет к заявке ваш уникальный код. 

3. Специалист свяжется с клиентом и обсудит детали покупки. Когда клиент приобретет сервис, мы начислим вам вознаграждение.

Используйте онлайн-продвижение

Добавляйте реферальные ссылки с вашим кодом в соцсетях, электронных письмах и мессенджерах. Создавайте баннеры и размещайте их на сайте своей бухгалтерской фирмы. Формируйте коммерческие предложения и отправляйте их партнерам и клиентам.

Как совмещать участие в реферальной программе и основную работу

Новая занятость не отнимет много времени, а наоборот, будет способствовать развитию вашего бизнеса. 

«Здорово, что удается комплексно закрывать потребности клиентов: теперь они чаще ко мне обращаются. А я всегда знаю, сколько могу заработать — у Контура все прозрачно и понятно», рассказывает Ирина, участник реферальной программы из Новосибирска. 

Анне, директору ООО «Эй Ти Би Менеджмент» нравится то, что «получать доход можно как при постановке клиента на обслуживание, так и при расторжении договора». В последнем случае фирма предлагает клиенту подключиться к Экстерну и получает от этого вознаграждение — 10%. 

Как и когда происходит выплата вознаграждения

За рекомендацию Экстерна вы получите от 10% до 25% от первой оплаты нового пользователя. Средний ежемесячный заработок партнера  — 20 000 рублей, но есть и те, кто получает свыше 500 000 рублей. 

Если у вас накопилась минимальная сумма оплат в 10 000 рублей, вы сможете вывести сумму вознаграждения на ваш счет. 

Чтобы получить вознаграждение:

1. Перейдите в кабинет партнера и нажмите «Получить» напротив отчета в разделе «Вознаграждение».

2. Заполните реквизиты банка, приложите копии документов и нажмите «Продолжить».

3. Ознакомьтесь с отчетом о вознаграждении и подпишите его в прямо кабинете. 

Из итоговой суммы вознаграждения будет удержано 13% НДФЛ. Оставшиеся деньги вы получите на свой счет в течение пяти рабочих дней. 

Остались вопросы по партнерской программе?

Оставьте контакты, наш менеджер с вами свяжется:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

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