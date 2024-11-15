Приглашаем на IX Межрегиональный Налоговый Форум

Форум соберет руководителей и собственников бизнеса, бухгалтеров, налоговых специалистов и юристов. Спикерами выступят ведущие эксперты в области налоговой политики — представители органов государственной власти федерального и регионального уровней, а также представители бизнеса.
Мероприятие организуют Управление ФНС по Свердловской области, Общественный совет при областном УФНС и Союз председателей общественных советов при УФНС России по УрФО.
Что вы узнаете
Тема первого дня — «Налоги: реформа и контроль». Эксперты расскажут про основные изменения налогового законодательства и о практических аспектах проводимой в 2024 году донастройки налоговой системы РФ.
Отдельная секция будет посвящена одному из самых непростых на сегодня вопросов – осуществлению платежей в Китай и налогообложению таких платежей.
Во второй день форума эксперты разберут актуальные темы учета и отчетности, среди которых:
новые стандарты и вопросы качества бухгалтерской (финансовой) отчетности;
зачем нужен аудит финансовой отчетности собственнику и руководителю компании;
практические аспекты финансового учета в компаниях.
Кроме того, в этот день пройдут две специализированные секции: о практике работы с маркетплейсами и реформе рынка частного домостроения.
В третий день спикеры рассмотрят вопросы ресурсов, технологий и сервисов для бизнеса. Участникам раскроют эти и другие темы:
работа личного кабинета налогоплательщика в 2025 году;
чем полезен внутренний контроль и внутренний аудит для собственника;
рост значимости интеллектуальной собственности для развития бизнеса;
введение возможности получить инвестиционный налоговый вычет в 2025 году.
Как зарегистрироваться
Познакомиться с полной программой IX Межрегионального Налогового Форума и зарегистрироваться можно по ссылке https://tax-forum.ru/. Участие бесплатное.
Налоговая система-2025: новые вызовы и решения
19–21 ноября 2024 в 9:00 (МСК). Бесплатно
16+. Реклама. АО «ПФ «СКБ Контур», ОГРН 1026605606620, 620144, Екатеринбург, ул. Народной Воли, 19А, erid: LjN8K14nQ
Начать дискуссию