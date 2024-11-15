Приглашаем на IX Межрегиональный Налоговый Форум

С 19 по 21 ноября пройдет IX Межрегиональный Налоговый Форум «Налоговая система-2025: новые вызовы и решения». Смотрите онлайн-трансляцию, чтобы узнать о тенденциях и новинках в налоговом и бухгалтерском законодательстве. Ссылка на регистрацию — в новости.

Форум соберет руководителей и собственников бизнеса, бухгалтеров, налоговых специалистов и юристов. Спикерами выступят ведущие эксперты в области налоговой политики — представители органов государственной власти федерального и регионального уровней, а также представители бизнеса.

Мероприятие организуют Управление ФНС по Свердловской области, Общественный совет при областном УФНС и Союз председателей общественных советов при УФНС России по УрФО.

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Что вы узнаете

Тема первого дня — «Налоги: реформа и контроль». Эксперты расскажут про основные изменения налогового законодательства и о практических аспектах проводимой в 2024 году донастройки налоговой системы РФ.

Отдельная секция будет посвящена одному из самых непростых на сегодня вопросов – осуществлению платежей в Китай и налогообложению таких платежей.

Во второй день форума эксперты разберут актуальные темы учета и отчетности, среди которых:

новые стандарты и вопросы качества бухгалтерской (финансовой) отчетности;

зачем нужен аудит финансовой отчетности собственнику и руководителю компании;

практические аспекты финансового учета в компаниях.

Кроме того, в этот день пройдут две специализированные секции: о практике работы с маркетплейсами и реформе рынка частного домостроения.

В третий день спикеры рассмотрят вопросы ресурсов, технологий и сервисов для бизнеса. Участникам раскроют эти и другие темы:

работа личного кабинета налогоплательщика в 2025 году;

чем полезен внутренний контроль и внутренний аудит для собственника;

рост значимости интеллектуальной собственности для развития бизнеса;

введение возможности получить инвестиционный налоговый вычет в 2025 году.

Как зарегистрироваться

Познакомиться с полной программой IX Межрегионального Налогового Форума и зарегистрироваться можно по ссылке https://tax-forum.ru/. Участие бесплатное.

Налоговая система-2025: новые вызовы и решения 19–21 ноября 2024 в 9:00 (МСК). Бесплатно Программа форума

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