Как бухгалтеру стать финансистом. Гайд по переходу на новый уровень

Кто такой финансист

Финансист — это специалист в области финансовых операций. Его поле деятельности — это контроль, расчеты и анализ:

затрат;

прибыли;

принимаемых решений;

целесообразности проектов;

иных показателей и направлений, влияющих на финансовое состояние предприятия.

Бухгалтер отражает факты финансово-хозяйственной деятельности (ФХД), то есть ведет учет всех рабочих процессов компании: сделки, входящие и исходящие платежи, оплата труда, налоги и сборы, регламентированная отчетность и т.д.

Финансист призван разбираться и в бухгалтерии и в планово-экономических вопросах в совокупности с налоговым учетом, бюджетированием, стратегическим и оперативным планированием. На базе бухгалтерских, управленческих и планово-экономических отчетов финансист оценивает финансовое состояние предприятия, управляет денежными потоками, участвует в разработке мероприятий по повышению рентабельности и снижению рисков и т. д.

Компании с небольшим штатом обязанности финансиста часто возлагают на главного бухгалтера. Крупные предприятия, холдинги, компании с филиальной сетью, диверсифицированным производством и деятельностью в различных областях, имеют специальные финансовые службы, где у работников более узкая специализация и круг охватываемых задач и вопросов.

Финансовое направление включает в себя:

финансовый менеджмент;

налоговый менеджмент;

контроллинг и внутренний аудит;

бизнес-аналитику;

инвестиции;

МСФО и другие.

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Сколько зарабатывают финансисты

Доход финансового менеджера зависит от величины компании-работодателя, направления деятельности и поставленных задач. Специалист, перед которым будут поставлены задачи по выведению компании из кризиса или долговой ямы материально будет простимулирован выше, чем тот, кто приходит на отлаженные бизнес-процессы.

Финансистов ищут не только крупные предприятия, но и небольшие компании и стартаперы. К аналитике и прогнозированию бизнес стал относится гораздо внимательнее.

Например...

На hh.ru без труда можно найти вакансии, в которых специалисту по финансам в Москве с небольшим опытом предлагают зарплату от 90 000 рублей. Аналогичный уровень дохода предлагают главным бухгалтерам, но уже с опытом работы от шести лет. Для работников дебета и кредита на конкретном участке планка ниже — от 60 000 рублей.

В Санкт-Петербурге и Подмосковье зарплатный старт финансиста — 60 000 рублей, рядового бухгалтера — 50 000 рублей. Но далее планки дохода расходятся — более опытным финансистам готовы платить выше, чем опытным бухгалтерам — от 130 000 — 150 000 рублей.

Финансовый директор в Москве получает предложение от 200 000 рублей. Можно встретить вакансии с доходом от 470 000 до 700 000. Как правило, такие условия предлагают, специалистам с успешным опытом внедрения систем бюджетирования, автоматизации отчетности в крупных компаниях, холдинговых структурах.

Учитывая существенную разницу в доходах, бухгалтеры нередко меняют привычные декларации и оборотки на карьеру финансиста. Первые шаги в профессию делают в налоговом мониторинге или внутреннем контроле, проходят через смежные направления и вырастают до финансового директора.

Руководитель финансового направления крупной компании, может двигаться по карьерной лестнице у того же работодателя или сделать выбор в пользу меньшего, но с более высокой должностью и функционалом.

Минусы профессии финансиста

Главный минус финансистов всех направлений — высокий уровень ответственности. На топовых позициях с правом подписи нужно быть готовым отвечать за каждый документ. Но этим главбуха точно не испугаешь.

Финансы почти всегда связаны с высокой загруженностью в режиме многозадачности. Загрузка, в зависимости от специализации, может носить сезонный характер. Нестабильная экономическая ситуация может вызвать необходимость работать в режиме ненормированного дня из-за необходимости перестраиваться на новые задачи в связи с быстро меняющейся стратегией.

Если ваша задача ухода из бухгалтерии — отказ от регулярных переработок нужно все равно понимать, что периодически задерживаться на работе финансисту тоже придется. Хотя в его распоряжении, как правило, есть помощники, а современный бизнес внедряет автоматизацию в рабочие процессы, поэтому утопление в текучке финансовому менеджеру не грозит.

Другой минус — конкуренция на рынке труда. Узкие специалисты могут испытывать трудности с поиском работы в заданном векторе. Финансовые директоры — по сути высшая каста финансовых специалистов. Они видят компанию и ее возможности так, как не видит никто. Предложений о работе для специалистов такого уровня встречается немного, а процесс отбора подходящего кандидата растягивается во времени из-за многоэтапных интервью.

Требования к финансисту

Вне зависимости от направления специалист по финансам должен уверенно пользоваться ПК и программами MS Office, знать российское налоговое и бухгалтерское законодательство. На отдельных позициях необходим Excel на уровне сводных таблиц, формул для работы с массивами баз данных.

Из специальных программ для ряда направлений в финансах требуются знания и опыт работы в:

бухгалтерских и внутренних ERP системах: 1C:ERP, Парус, Галактика ERP и т. д.;

программах инвестиционного планирования и анализа: Project Expert, «Альт-Инвест» и др.

Почти на каждой позиции нужно уметь пользоваться 1С.

Skillbox учит вести бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8, редакция 3.0, формировать отчетность для анализа. С этими знаниями вы сможете проверять правильность ведения учета в компании.

Для финансистов налоговых направлений необходимы глубокие знания налогового учета, а для контролеров и аудиторов — методов анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Если идет речь о работе в иностранной компании или в российской, которая ведет или только начинает международный бизнес, имеет планы выйти на IPO или кредитоваться за рубежом, финансист любого направления должен разбираться и уметь составлять отчеты МСФО.

Часто требуется знание английского языка на уровне не ниже intermediate.

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Кроме того, важно уметь скрупулезно и терпеливо выверять мелкие детали, штудировать огромные сводные таблицы, выявлять причинно-следственные связи, мыслить аналитически, работать на результат.

Педантичность в работе, внимательность к мелочам и знание бухгалтерских программ — навыки и качества, присущие бухгалтерам, идеально вписываются в последствие в работу финансиста.

Как войти в профессию

Как и в любой профессии работу в финансах начинают с образования: высшего или среднего специального, а после получают высшее. Последний вариант удобен тем, что окончив колледж, новоиспеченный бухгалтер может начинать делать первые шаги в профессии, параллельно обучаясь в ВУЗе по заочным или вечерним программам.

Набирает обороты вариант получения финансово-экономических знаний и умений через образовательные платформы на базе уже имеющегося образования или в качестве основы для первых шагов в профессии.

В финансы можно прийти из бухгалтерии, аудита, банковского сектора, а можно сразу получить соответствующее образование. Бухгалтер, экономист, финансист — профессии, обладатели которых должны регулярно повышать свою квалификацию, пополнять теоретические знания и получать новые навыки для применения их на практике.

Часто изменяющееся законодательство и появление новых объектов учета требуют оперативного внимания со стороны финансового работника, чтобы не допускать ошибок и нарушений.

Поэтому регулярное прохождение курсов, участие в семинарах, вебинарах, практикумах — важный пункт в работе любого специалиста в области бухгалтерии и финансов, стремящегося к своему профессиональному и карьерному росту. А наличие аттестата, подтверждающего профессионализм — верх мастерства.

Кстати, часто при трудоустройстве, аттестат профессионального бухгалтера (главного бухгалтера, налогового консультанта, финансового директора) — не просто преимущество, а безусловное требование нанимателя.

Где обучают финансистов

База для профессии финансиста — высшее образование в области экономики, финансов или бухгалтерского учета.

Плюсы высшего образования:

престиж;

базовый набор знаний в области экономики и финансов;

некоторым профессиям обучают только в ВУЗе.

Минусы обучения в ВУЗе:

Профессиональная ограниченность. Большинство студентов-выпускников считают, что могут работать только в полученной профессии.

Мало практики. Она присутствует, но не все студенты могут попробовать себя в реальном деле еще во время обучения. Зачастую практические навыки дают факультативно.

Длительность. Минимальное время обучения для получения диплома бакалавра — четыре года, и еще два уйдут на получение степени магистра. Если студент обучается по заочной или вечерней программе, совмещая учебу с работой, процесс будет длительнее. Однако это стандарт для высшего образования, и зачастую академическое образование — безоговорочное требование к соискателям в силу базы, принципов и дисциплины, которое оно дает.

Топ высших учебных заведений в области бухгалтерии и финансов (по данным RAEX) выпускники которых востребованы и находятся в приоритете у работодателей:

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ);

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).;

Московский государственный институт международных отношений МИД РФ (МГИМО);

Финансовый университет при Правительстве РФ;

Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова ;

МГУ им. М. В. Ломоносова;

Санкт-Петербургский государственный университет (СПБГУ).

Бухгалтеров для конкретных сфер экономики готовят в отраслевых ВУЗах. В этом случае выпускник-бухгалтер будет обладать еще специальными отраслевыми знаниями, что будет преимуществом при построении карьеры в заданном секторе.

А еще в финансы часто уходят выпускники технических вузов с высшим математическим и техническим образованием.

Другой способ получить знания (он же может стать дополнительным) в области финансов — курсы, программы профессиональной переподготовки или получения профессии на образовательных онлайн-платформах. Такой способ подходит и тем, кто:

уже имеет профессию, но желает ее сменить или получить смежную;

тем, кто получает профессиональное образование впервые;

желает прокачать свои знания и навыки;

хочет освоить азы профессии;

следит за новостями законодательства.

Плюсы такого вида обучения:

по времени обучение может пройти в разы быстрее, чем в ВУЗе;

в программу курса включены практико-ориентированные треки;

подходит для получения более узкой специализации;

регулярное повышение квалификации — преимущество кандидатов на замещение финансово-экономических позиций.

Образовательные платформы нацелены на то, чтобы готовить востребованных на рынке труда специалистов через практико-ориентированные треки и прохождение реальных кейсов компаний, а также только отфильтрованные знания.

Такой подход позволяет готовить специалистов, которые нужны работодателям здесь и сейчас. EdTech-платформы работают по разным направлениям от повышения квалификации до подготовки специалистов с нуля.

Дипломированным специалистам, бакалаврам и магистрам, осознавшим свои образовательные потребности, онлайн-платформы помогают их закрыть, и, как следствие, перейти на новый профессиональный уровень, стать толчком, который поможет преодолеть барьер при продвижении вверх по карьерной лестнице.

При этом важно выбрать образовательную платформу, нацеленную на результат. Важно не просто пройти программу, зачастую мимо, а получить именно багаж знаний, который не станет неподъемной ношей, а сыграет роль сумки на колесиках, в которой все есть, и которая всегда с вами.

Skillbox — образовательная платформа с огромным выбором программ повышения квалификации и получения профессиональных знаний в области финансов с нуля с помощью курсов, воркшопов и практикумов.

У нас работают специалисты, которые подскажут, как сориентироваться в имеющихся знаниям и умениях, чтобы определить пробелы и моменты, которые следует закрыть или подтянуть. Карьерные консультанты помогут выстроить поэтапный образовательный план, будут поддерживать и мотивировать на всех его этапах.