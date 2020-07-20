Про йогурты, Хогвартс и мифологию: product-менеджмент как он есть

Вы устали от бесконечной отчетности, постоянного стенания директора «тыжбухгалтер» и угрозы налоговой проверки и уголовки? Стали задумываться о современной, но более безопасной специальности? Рассказываем, что такое product-менеджмент.

Часто профессию менеджера стали ассоциировать с обычным продавцом — человек в форменной рубашке магазина гордо на бейдже именуется «менеджер по продажам Пупкин И.И.»

На самом деле менеджмент это не конкретно продажи, а управление ими и специализаций у него много. Есть специалисты, управляющие проектами, те, кто занимается логистикой или координацией развития, стратегией компании. Одной из востребованных на рынке услуг стала профессия product-менеджер.

Чем занимается

Вкратце — знает, что нужно покупателям и как это им доставить. Если расширить перечень обязанностей, то он будет выглядеть примерно так:

Разработка и продвижение новых продуктов на основе актуальных знаний о потребностях целевой аудитории (ЦА).

Работаете в бухгалтерской программе? Заметили, что ее создатели следят за изменениями законодательства, за пожеланиями пользователей и их удобством, выпускают дополнения, улучшают и разрабатывают новые сервисы — в этом есть заслуга product-менеджера.

Управление линейкой продуктов. Предлагая только одну услуг, нельзя добится внимания со стороны покупателей.

Постоянное внимание к ассортименту и его актуализация — ключ к успеху. Представьте, что вы приходите в магазин и видите только один вид йогурта вашей любимой марки — только черника, только хардкор. А вам бы так хотелось клубнички.

Условно говоря, продакт отвечает за то, чтобы в вашей продуктовой корзинке царило йогуртовое разнообразие.

Планирование KPI продукта. Если проще — это коэффициент полезности (КПД), результативности внедрения нового продукта.как в текущем моменте. так и в перспективе.

Ценообразование. Вы можете сто раз создать прекрасный товар, но его не купят: цена будет слишком высокой или наоборот. Звучит странно, но есть товары, низкая цена на которые, скорее отпугнет, чем привлечет покупателя. Product-менеджер балансирует уровень цены так, чтобы и компания получила прибыль и клиент остался доволен.

Прогнозирование продаж. Производить большую партию нового продукта или вкладываться в разработку новой программы не просчитав — окупит ли себя стартап не станет ни один вменяемый руководитель.

Мониторинг и аналитика конкурентов. Пусть ваш гендиректор уверен — вы одни такие на планете, самые лучшие, но в вашем рыночном сегменте наверняка трудятся немало желающих сдвинуть вас с пьедестала.

Стимулирование продаж. Создание программ (стратегий) продвижения, планирование акций, презентации и т.п.

К тому же product-менеджер участвует в переговорах, маркетинговых мероприятиях и применяет методику Customer Development, т.е. развивает продукт, основываясь на принципе клиентоориентированности, нацеленности на решение конкретной проблемы клиента.

Как видите многозадачность (или даже мультизадачность) это одно из важных качеств будущего product-менеджера. именно поэтому им может легко стать бухгалтер.

Вам ли не значить, что такое работать аля-Наполеон — делать несколько дел одновременно и еще успевать отвечать на звонки шефа. Коммуникативные навыки, умение планировать, оперативность реакции на внештатные ситуации — можно долго перечислять качества бухгалтеров, которые пригодятся в новой профессии.

Мифы и правда

Бытует несколько мифов о роли продакт-менеджера в компании:

Миф № 1. Продакт-менеджер должен пользоваться тем продуктом, которым он занимается.

Круто, если менеджер работает в game-индустрии, можно весь день играть в Dota. Шутим, конечно. Совсем не обязательно постоянно пользоваться тем, что производишь, чтобы понимать как оно работает. К тому же для этого есть и другие специалисты, те же тестеры, например.

Миф № 2. Продакт-менеджер «и швец, и жнец, и на дуде игрец». Иногда, нанимая в компанию такого специалиста, руководитель ждет, что сейчас вся система слаженно заработает, отделы перестанут слать друг на дружку докладные, а продукция разлетится как горячие пирожки.

А вот и нет. Один человек не сможет тащить на себе всю команду, если она не готова договариваться и сотрудничать. Может понадобится время, чтобы наладить взаимоотношения с коллегами, разобраться в особенностях работы организации, ее целях и продуктах. Моментального результата почти никогда не бывает.

Миф № 3. «Нам продакты не нужны!». Это гордое заявление не раз можно услышать в компании любого уровня. И зря. Масштабы организации не влияют на необходимость продавать качественный продукт, предназначенный для конкретной ЦА. Самонадеянность будет стоить немалых денег, когда окажется, что планирование продаж сделано неверно, на скорую руку, уставшим от бумажной работы клерком.

В какой Хогвартс надо поступить?

Чтоб стать эффективным продакт-менеджером не нужно далеко ходить и тем более прыгать с тележкой через стену. Но с попаданием в мир волшебства можем помочь.

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Data-driven подход

Юнит-экономика продукта

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