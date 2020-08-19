Пойди туда — не знаю куда, проанализируй то — не знаю что. История менеджера проектов Константина про бывшую жену и гугл поиск

В истории «К нам едет ревизор, или История о большой бизнес-удаче» мы рассказывали вам про Константина, который из помощника бухгалтера стал менеджером проектов в большой компании. Сегодня мы решили вернуться к его судьбе и посмотреть, как у него идут дела на новом месте.

Звонок раздался уже почти в 12 ночи, когда Константин почти спал.

— Костя, привет! — томное дыхание на другом конце трубки заставило его с содроганием вспомнить бывшую жену.

— Я сплю.

— Чего это ты не звонишь, не пишешь? Как разбогател, так теперь и знать меня не желаешь? — Анастасия говорила неспешно, с легкой претензией, явно желая продолжить разговор.

— Я ведь был неудачник на побегушках у главбуха, верно? Вот и не хочу общаться со столь успешной женщиной, как ты.

Константин бросил трубку и выключил звук, твердо решив сменить номер. «Но ведь не поможет,» — тоскливо подумал он, засыпая.

Ночью ему приснился уход жены. Она тогда закатила скандал прямо в «Десятом круге» — типографии, где он прежде работал. Заявила, что он никчемное и бесперспективное существо, театрально разрыдалась и ушла. А месяц назад узнала о его новой работе и зарплате. И понеслось...

Плохие сны компенсировала только чашка чая (о да, он отучил себя пить кофе по утрам). До работы он решил прогуляться пешком.

— Ты рано сегодня, — Оля (Ольга Сергеевна, секретарь, вы правильно угадали) встретила его в холле. — Не выспался?

— Голова немного трещит, — честно признался Константин.

— Пойдем покажу тебе новый проект, отвлечешься. До нас им занималась какая-то другая компания, но начались большие сложности, — она рассказывала на ходу, передавая ему одну папку за другой. — Вот отчет от них по первому этапу, по почте тебе пришлю оригинал. Кроме того, они хотят улучшить систему финансового управления. Разберешься, в общем.

— Да, спасибо, круто. — Константин улыбался, но никакого энтузиазма не почувствовал.

И не зря, как выяснилось несколько минут спустя. Отчет представлял собой многостраничное и путаное техническое задание, следом за которым шли несколько актов приема выполненных работ.

Тонны хаотичных цифр, вычленить из которых хоть какой-то смысл почти невозможно.

Позвонил шеф, радостно сообщив о новом (этом самом) проекте.

Позвонила главбух клиента, долго сыпала цифрами и жалобами, из которых Константин разобрал только то, что кадровый учет автоматизировать им не надо.

Константин продолжал улыбаться и кивать.

Но делать-то что-то было надо!

На уме крутилось только одно: надо проанализировать данные, которые есть. Как?

Константин решил начать с финансового состояния компании, систему управления которым клиент хотел улучшить.

Для этого он нашёл в тоннах документов бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, расшифровку дебиторки и кредиторки. Все три документа по счастливой случайности лежали в отдельной папке.

На запрос «анализ баланса предприятия» гугл выдал целую инструкцию по вертикальному и горизонтальному анализу. Константин открыл вертикальный: там нужно было рассчитать и проанализировать коэффициенты, а формулы прилагались.

Через несколько часов он уже знал, что коэффициенты финансовой устойчивости у компании клиента низкие (поэтому оплачивала счета она не всегда вовремя). Что коэффициент соотношения заемных и собственных средств — высокий (поэтому кредиторы менялись довольно часто), отсюда и низкий показатель платежеспособности.

Стоит ли вообще связываться с таким клиентом?

Константин пошел дальше и дополнил анализ коэффициентом абсолютной ликвидности. Он оказался довольно высоким — 0,7 — а это уже внушало надежду на то, что с клиентом не всё потеряно. Тем более, что такие данные подкреплял хороший показатель рентабельности продаж.

...Оставалось разобраться только с причиной такого противоречия, когда зашёл шеф.

— Трудитесь, Константин Петрович? Я вам в помощь нашего аналитика данных хотел привести. Понимаю, что отчет не очень понятный, и что делать с клиентом...

— Я уже начал разбираться, — не удержался Константин. И гордо показал генеральному результаты своих трудов.

Шеф одобрительно кивнул головой.

— Если разберетесь в этом деле до конца и запустите проект, я подумаю над повышением вашего оклада...

...И в этот момент Константину опять позвонила Анастасия.