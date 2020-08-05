«К нам едет ревизор», или История о большой бизнес-удаче

— Константин Петрович? Доброе утро. Зайдите сегодня к шефу, как на работу приедете.

Вздох ненависти в адрес телефона, случайно опрокинутая чашка кофе.

Мятая рубашка. Переполненная маршрутка.

...Константин трудился в типографии «Десятый круг» чуть больше года — помощником главбуха. Он принимал счета-фактуры от поставщиков, заводил их в базу — а все остальное время размышлял о бренности земной жизни в режиме «принеси-подай», исполняя поручения то главбуха, то самого шефа.

Единственное, за что он был благодарен работе — это за ипотеку. А на вопросы друзей у него всегда был наготове аргумент: зато не кассир в Макдоналдсе.

Главное, добавить голосу искренности, да.

Вообще, типография именовалась «Десятым кругом» по аналогии с Десятой Круговой улицей, где она находилась (верх дизайнерской лаконичности). Но едкие ассоциации с кругами Данте знакомых Константина почему-то не покидали.

— Константин Петрович, «Десятый круг» беспокоит. К шефу заходить не надо — сразу в отдел кадров пожалуйста.

Телефон задрожал в руке, подозрения чего-то неладного усилились.

Дверь в офис Константин открыл только со второй попытки.

Специалист по кадрам Леночка Легойда (за глаза именуемая Леночка Легкое Да) на вопрос об увольнениях смерила его самым равнодушным взглядом, на который была способна. И отрицательно покачала головой.

А вот шеф был краток. «Вы не расторопны и не проявляете инициативу. Давайте по взаимному согласию сторон, ага?»

Пауза.

Неделю спустя Константин уже сидел в приемной другого отдела кадров. Компания автоматизировала бухгалтерский учет — и активно искала в свой штат секретаря с экономическим образованием.

— Добрый день, меня зовут Константин, я пришел...

— Генералов Константин Петрович?

— Да, все верно. Я пришел...

— Конечно, конечно! Сейчас вас встретят!

Константин еще не успел ничего понять — а к нему уже выходил представительный мужчина в красном галстуке. В сопровождении не менее представительных мужчины и женщины. «Она точно главбух», — мелькнула странная мысль в голове Константина.

Лицо в красном галстуке расплылось в улыбке.

— Здравствуйте, Константин Петрович! Очень вас ждали. Дмитрий Николаевич Ефимов, генеральный директор.

Константин пожал протянутую руку.

— Козлов, Юрий Владимирович — наш директор отдела автоматизации. И Екатерина Кирилловна — главный бухгалтер.

Константин совершенно стушевался. У них в компании всех секретарей так встречают?

— Прошу прощения, но я немного не понимаю. Я ведь просто...

— Пойдемте в переговорную — там мы вам все покажем и расскажем.

Главбух отступила в тень. Генеральный улыбнулся еще более ослепительно и мягко потащил гостя в переговорную на втором этаже.

— Насколько знаем, Вы у нас первый раз, вот и решили Вам всю кухню изнутри, так сказать, показывать, — затарахтели оба директора наперебой. — Здесь вот налево — отдел автоматизации, направо — бухгалтерия, чуть дальше по коридору — отдел консалтинга.

И так далее, и так далее.

В переговорной просидели недолго — Константину предложили чай, а сразу после — целую пачку документов. Отчетность по НДС, НДФЛ, налогу на прибыль...

Оба директора странным образом испарились — а на столе рядом с Константином словно по волшебству появилась бутылка с чем-то явно крепким и целый поднос соответствующих закусок.

— А чем вообще занимается компания? Можно чуть подробнее о проектах узнать? — Задавать вопросы было больше некому, и Константин обратился к секретарше.

Через минуту перед ним выросла гора проектной документации. А через полчаса ее чтения Константин неожиданно понял, что начинает разбираться в деталях.

Еще за полчаса он рассказал секретарше, в каких проектах не хватает предпроектного обследования, а еще зачем нужны допсоглашения по срокам и где есть риски проблем с заказчиками.

Девушка оказалась замечательной слушательницей — но идиллию нарушил вошедший генеральный.

На его лице была крайняя степень ужаса.

— Ольга Сергеевна, напомните пожалуйста, как зовут нашего гостя?

— Константин Петрович Генералов, — бодро отрапортовала Ольга Сергеевна.

— Меня тоже зовут Константин Петрович Генералов. — В дверях материализовался высокий и тщательно выбритый господин. В костюме и галстуке — еще более красном, чем у гендира.

— Вашу должность, пожалуйста, — севшим голосом попросил генеральный у Константина.

— Кандидат на вакансию секретаря, — пролепетал тот. Директор посерел.

— Ну вот видите, он не инспектор налоговой службы. Я инспектор, — Генералов-второй продемонстрировал собравшимся своё удостоверение. — Так на чем мы остановились?

...Константин — не инспектор, а бывший сотрудник «Десятого круга» — дожидался конца проверки, дрожа от страха. Что ему будет за столь неожиданное посвящение в тайны компании?

Наконец, Генералова-второго проводили: проверка закончилась успешно.

Гендир с облегчением выдохнул и повернулся к нашему герою.

Знаете, мне тут Ольга Сергеевна рассказала о ваших познаниях в проектах. Откуда они, если не секрет ?

Читал, интересовался немного...

Ну что ж, давайте попробуем их теперь применить в деле. Приходите завтра на стажировку на должность менеджера проектов. Хотите?

Еще как! — Лицо Константина просветлело.

Тогда до встречи. Фамилия у вас интересная...