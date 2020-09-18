Я устал, я ухожу из бухгалтерии. Куда? Рассказываем, где получают много, а работа - действительно интересная

«Я устал, я ухожу» — может сказать любой бухгалтер, если понимает, что бухгалтерия — не его призвание. Тем более сейчас, когда не сегодня, так завтра профессия если не умрет, то уж во всяком случае будет требовать меньше кадров: в компаниях стараются экономить на всём, чём можно, с помощью автоматизации. Итак, вы ушли. Что дальше?

Только смелым покоряются моря. И новая работа

Пробовать что-то новое и начинать с азов в наши неспокойные времена — да что там, вообще всегда! — могут только очень смелые люди. Так, например, получилось у нашей героини Натальи: она получила образование по специальности «Финансы и кредиты», проработала бухгалтером 6 лет и поняла — нужно что-то менять:

«Не могу сказать, что быть бухгалтером плохо, просто рано или поздно любая работа превращается в рутину. Ты либо преодолеваешь этот период и находишь для себя новые горизонты на нынешнем месте работы, либо не преодолеваешь и ищешь что-то другое. Я выбрала второй вариант и решила, что дебет с кредитом мне сводить больше не интересно.»

Уходить было непросто: два месяца после увольнения не получалось найти работу, нормальных зарплат не было, и обеспечивать дочку-школьницу помогала бабушка. За год поисков наша героиня перепробовала очень много всего. Побыла и консультантом во франчайзи 1С, и помощником юриста по налогам, и даже менеджером финансовых проектов. Но не сдавалась. И только в последнем случае поняла, что ей это нравится.

А теперь самое интересное. Сколько это стоит?

Немного статистики. Как вполне понятно, материальная мотивация у нашей героини в силу жизненных обстоятельств весьма сильна. Да и давайте честно: хороший труд должен хорошо оплачиваться, всё остальное — волонтёрство. Сколько платят менеджерам проектов?

Как говорит гугл, средняя зарплата таких специалистов по России — около 95 тысяч рублей. И надо сказать, почти для любого крупного города это реальные данные. Вот, например, что выдаёт hh.ru для Казани:

И за что же обещают золотые горы? Давайте разбираться.

«Ваша история — какой-то баян. Ну и что я там как бухгалтер делать буду?»

В регионах, где вакансия менеджера проектов широко распространена, ее можно увидеть практически во всех сферах, но лидирующие из них — это банки, IT и маркетинг. Вернёмся в реальность: вы — бухгалтер. Где вы можете пригодиться?

Считается, что профессия менеджера проектов может быть интересна тем, кого интересуют экономика и психология. Отчасти это верно: с одной стороны, тут нужны управленческие знания и понимание того, как работает тот или иной продукт на рынке, а с другой стороны, навыки управления командой. (Нет, главбухом для этого работать не обязательно — да и вообще, это уже совсем другая история).

Итак, вы вполне можете пойти работать:

в банки

в консалтинговые компании

в производственные организации

в архитектурно-строительную сферу

и многие, многие другие.

На самом деле, многое зависит от ваших личных пожеланий. И от того, насколько вы чувствуете профессию. Ведь менеджер проектов должен разобраться в вопросах стоимости и финансирования, поставки, контрактов, качества, рисков, коммуникаций, безопасности.

Для получения результатов вам предстоит соединять незнакомых между собой людей, обладающих совершенно различным профессиональным опытом и культурой, в команду, налаживая систему коммуникаций.

Дочитали? Кивнули головой? Это про вас?