Автоматизация малого бизнеса. С чего начать и как держать все цифры под контролем 

Если раньше для успешного бизнеса был важен только качественный продукт, то сегодня покупатели предъявляют все более высокие требования к обслуживанию и сервису. Когда компания растет, увеличивается и сложность процессов — а значит, их нужно автоматизировать. Расскажем, с чего начать и почему компании нужен программист 1С.

Зачем бизнесу автоматизация

Даже маленькой фирме нужно в том или ином виде вести учет. Количество данных ежегодно растет, а держать все в голове физически невозможно. У небольшой оптовой компании может быть в ассортименте 10–20 тысяч товаров, и к тому же успешный малый бизнес рано или поздно становится средним.

У компании есть несколько причин, чтобы использовать программные решения:

Повысить производительность. Вы сократите время на выполнение рутины, а сотрудники сосредоточатся на более сложных и важных задачах.

Уменьшить количество ошибок, которые связаны с человеческим фактором.

Улучшить качество продукции и услуг. Программы позволяют контролировать работу персонала и качество продуктов на всех этапах производства.

Принимать решения на основе цифр. Вы сможете анализировать количественные данные и обосновывать ими управленческие решения.

Увеличить конкурентоспособность. Автоматизация делает малый бизнес более гибким, позволяет быстрее адаптироваться к изменениям на рынке и успешно конкурировать с крупными компаниями.

Почему 1С — оптимальное решение для маленьких компаний

Программы из семейства «1С:Предприятие» — самые распространенные системы для ведения учета в России и странах СНГ.

По статистике сайта 1С, их используют 1,5 млн организаций — от индивидуальных предпринимателей до огромных корпораций.

Популярность этих программ легко объяснить:

1С предлагает решения для автоматизации всех бизнес-процессов компании: от работы с клиентами до расчета заработной платы.

Систему можно настроить под нужды конкретного предприятия.

У программы понятный интерфейс, поэтому сотрудников проще обучить работе с ней.

Фирма 1С постоянно обновляет свои продукты, добавляет новые функции и исправляет ошибки.

У программы доступная цена даже для маленьких компаний.

Есть возможность интеграции с другими системами, например, интернет-магазинами, системой управления контентом, и оборудованием, например, онлайн-кассой.

Программа «1С:Предприятие» состоит из платформы и прикладного решения — конфигурации.

Платформа — это среда разработки со встроенным языком программирования 1С. На ней разрабатывают и изменяют конфигурации.

Конфигурация — программа для пользователей, которую устанавливают на платформу. На одну платформу можно установить несколько конфигураций.

Конфигурации делятся два типа:

Типовые — их создает сама фирма 1С. Например, «1С:Бухгалтерия предприятия» или «1С:Управление нашей фирмой».

Нетиповые — их пишут другие компании и программисты, причем чаще всего они дорабатывают типовое решение под нужды конкретной организации.

Что делает программист 1С

Программист 1С разрабатывает прикладные решение «1С:Предприятие». Обычно он совмещает функции непосредственно программиста, консультанта 1С и сисадмина:

Он устанавливает 1С на серверы и компьютеры пользователей.

Проверяет, соответствуют ли характеристики компьютера требованиям 1С, заказывает новую технику или апгрейдит ту, что есть.

Обновляет систему. 1С регулярно выпускает новые версии, поэтому это одна из основных задач специалиста. Обновлять решения важно, особенно те, в которых ведется учет зарплаты и бухгалтерия. В этой сфере часто меняется законодательство и формы отчетов.

Дорабатывает программу: создает управленческие отчеты, которые нужны руководителю, настраивает новые справочники.

Подключает торговое оборудование.

Настраивает обмен данными между разными системами, которые есть в организации: например, выгрузку данных из «1С:Управление торговлей» в «1С:Бухгалтерия», чтобы упростить бухгалтеру создание отчетов.

Выдает сотрудникам права доступа: для разных пользователей могут быть доступны разные документы и операции.

Обучает персонал работе с программой.

Исправляет ошибки в базе и восстанавливает ее при сбоях.

Это далеко не полный список функций, которые выполняет программист 1С. Чаще всего такой сотрудник специализируется на конкретных конфигурациях — на тех, что связаны с бухгалтерским и налоговым учетом, на торговых и т.д.

Программист 1С решает критически важные задачи, связанные с информационными системами — а значит, это незаменимый человек даже в маленькой компании, которая хочет внедрить или уже работает с решением 1С.

Где найти программиста 1С

С прошлого года из-за санкций многие компании стали переходить на российскую 1С с зарубежных решений — а значит, выросла и популярность профессии программиста 1С. Это, а еще ускоренная цифровизация бизнеса, привели к дефициту квалифицированных кадров на рынке. Работодатели жалуются, что найти сотрудника сложно: у кого-то нет достаточной теоретической базы, кому-то не хватает практики.

Малый бизнес часто работает с программистами-фрилансерами, к которым тоже возникают претензии: иногда они срывают сроки, не выходят на связь или выполняют задачи не так быстро, как нужно компании. А если таких доработок накапливается много, то стоимость работ фрилансера может приближаться к зарплате рядового сотрудника. Возникает вопрос — что делать?

Один из способов — обучить программированию 1С сотрудника своей организации. Да, звучит сложно, но только на первый взгляд:

У программистов 1С низкий порог вхождения — сам язык, по сравнению с другими, достаточно простой.

В системе «1С: Предприятие» есть готовые формы, библиотеки данных и стандартные отчеты. Программисту не нужно писать с нуля огромные модули стандартных операций.

Благодаря большому количеству готовых компонентов новичок учится быстрее и начинает приносить предприятию выгоду почти сразу после начала обучения.

Например, у вас есть квалифицированный бухгалтер, который хорошо разбирается в учете, законах и финансах и знает бизнес-процессы предприятия. Это проверенный человек, которому руководитель доверяет и в будущем может делегировать более сложные функции. Такого бухгалтера найти проще, чем 1С-разработчика с опытом в бухгалтерии. А для сотрудника это реальный способ в 2-3 раза повысить свой доход.

По данным портала ГородРабот.ру, средняя зарплата 1С программиста в 2023 году составляет 130 тысяч рублей. Через 2-3 месяца сотрудник будет неплохо ориентироваться в системе 1С как программист, а еще через 3 месяца сможет самостоятельно выполнять задачи.

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Полезным будет освоить программу самому предпринимателю или руководителю небольшой организации.

Он сможет самостоятельно создавать и настраивать программы, которые автоматизируют процессы в его бизнесе. Это сэкономит время и ресурсы, которые тратятся на сторонних специалистов. Средняя рекомендуемая стоимость часа работы такого специалиста в районе 3000 р/час.

Благодаря навыкам программирования руководитель сможет полностью контролировать все данные и процессы, связанные с учетом, и работу других программистов 1С.

Знания 1С-программиста также помогут руководителю лучше отбирать кандидатов на позицию программиста в свою компанию и оптимизировать процессы в проектах по 1С. Если переводить сэкономленное время в деньги, это будет существенное преимущество.

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