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Автоматизация малого бизнеса. С чего начать и как держать все цифры под контролем 

Если раньше для успешного бизнеса был важен только качественный продукт, то сегодня покупатели предъявляют все более высокие требования к обслуживанию и сервису. Когда компания растет, увеличивается и сложность процессов — а значит, их нужно автоматизировать. Расскажем, с чего начать и почему компании нужен программист 1С.
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Автоматизация малого бизнеса. С чего начать и как держать все цифры под контролем 
Иллюстрация: Skillfaсtory

Зачем бизнесу автоматизация

Даже маленькой фирме нужно в том или ином виде вести учет. Количество данных ежегодно растет, а держать все в голове физически невозможно. У небольшой оптовой компании может быть в ассортименте 10–20 тысяч товаров, и к тому же успешный малый бизнес рано или поздно становится средним.

У компании есть несколько причин, чтобы использовать программные решения:

  • Повысить производительность. Вы сократите время на выполнение рутины, а сотрудники сосредоточатся на более сложных и важных задачах.

  • Уменьшить количество ошибок, которые связаны с человеческим фактором.

  • Улучшить качество продукции и услуг. Программы позволяют контролировать работу персонала и качество продуктов на всех этапах производства.

  • Принимать решения на основе цифр. Вы сможете анализировать количественные данные и обосновывать ими управленческие решения.

  • Увеличить конкурентоспособность. Автоматизация делает малый бизнес более гибким, позволяет быстрее адаптироваться к изменениям на рынке и успешно конкурировать с крупными компаниями.

Почему 1С — оптимальное решение для маленьких компаний

Программы из семейства «1С:Предприятие» — самые распространенные системы для ведения учета в России и странах СНГ.

По статистике сайта 1С, их используют 1,5 млн организаций — от индивидуальных предпринимателей до огромных корпораций.

Популярность этих программ легко объяснить:

  • 1С предлагает решения для автоматизации всех бизнес-процессов компании: от работы с клиентами до расчета заработной платы.

  • Систему можно настроить под нужды конкретного предприятия.

  • У программы понятный интерфейс, поэтому сотрудников проще обучить работе с ней.

  • Фирма 1С постоянно обновляет свои продукты, добавляет новые функции и исправляет ошибки.

  • У программы доступная цена даже для маленьких компаний.

  • Есть возможность интеграции с другими системами, например, интернет-магазинами, системой управления контентом, и оборудованием, например, онлайн-кассой.

Программа «1С:Предприятие» состоит из платформы и прикладного решения — конфигурации. 

Платформа — это среда разработки со встроенным языком программирования 1С. На ней разрабатывают и изменяют конфигурации.

Конфигурация — программа для пользователей, которую устанавливают на платформу. На одну платформу можно установить несколько конфигураций.

Конфигурации делятся два типа:

  • Типовые — их создает сама фирма 1С. Например, «1С:Бухгалтерия предприятия» или «1С:Управление нашей фирмой».

  • Нетиповые — их пишут другие компании и программисты, причем чаще всего они дорабатывают типовое решение под нужды конкретной организации.

Что делает программист 1С

Программист 1С разрабатывает прикладные решение «1С:Предприятие». Обычно он совмещает функции непосредственно программиста, консультанта 1С и сисадмина:

  • Он устанавливает 1С на серверы и компьютеры пользователей. 

  • Проверяет, соответствуют ли характеристики компьютера требованиям 1С, заказывает новую технику или апгрейдит ту, что есть.

  • Обновляет систему. 1С регулярно выпускает новые версии, поэтому это одна из основных задач специалиста. Обновлять решения важно, особенно те, в которых ведется учет зарплаты и бухгалтерия. В этой сфере часто меняется законодательство и формы отчетов.

  • Дорабатывает программу: создает управленческие отчеты, которые нужны руководителю, настраивает новые справочники.

  • Подключает торговое оборудование.

  • Настраивает обмен данными между разными системами, которые есть в организации: например, выгрузку данных из «1С:Управление торговлей» в «1С:Бухгалтерия», чтобы упростить бухгалтеру создание отчетов.

  • Выдает сотрудникам права доступа: для разных пользователей могут быть доступны разные документы и операции.

  • Обучает персонал работе с программой.

  • Исправляет ошибки в базе и восстанавливает ее при сбоях.

Это далеко не полный список функций, которые выполняет программист 1С. Чаще всего такой сотрудник специализируется на конкретных конфигурациях — на тех, что связаны с бухгалтерским и налоговым учетом, на торговых и т.д.

Программист 1С решает критически важные задачи, связанные с информационными системами — а значит, это незаменимый человек даже в маленькой компании, которая хочет внедрить или уже работает с решением 1С.

Где найти программиста 1С

С прошлого года из-за санкций многие компании стали переходить на российскую 1С с зарубежных решений — а значит, выросла и популярность профессии программиста 1С. Это, а еще ускоренная цифровизация бизнеса, привели к дефициту квалифицированных кадров на рынке. Работодатели жалуются, что найти сотрудника сложно: у кого-то нет достаточной теоретической базы, кому-то не хватает практики.

Малый бизнес часто работает с программистами-фрилансерами, к которым тоже возникают претензии: иногда они срывают сроки, не выходят на связь или выполняют задачи не так быстро, как нужно компании. А если таких доработок накапливается много, то стоимость работ фрилансера может приближаться к зарплате рядового сотрудника. Возникает вопрос — что делать?

Один из способов — обучить программированию 1С сотрудника своей организации. Да, звучит сложно, но только на первый взгляд:

  • У программистов 1С низкий порог вхождения — сам язык, по сравнению с другими, достаточно простой.

  • В системе «1С: Предприятие» есть готовые формы, библиотеки данных и стандартные отчеты. Программисту не нужно писать с нуля огромные модули стандартных операций.

  • Благодаря большому количеству готовых компонентов новичок учится быстрее и начинает приносить предприятию выгоду почти сразу после начала обучения.

Например, у вас есть квалифицированный бухгалтер, который хорошо разбирается в учете, законах и финансах и знает бизнес-процессы предприятия. Это проверенный человек, которому руководитель доверяет и в будущем может делегировать более сложные функции. Такого бухгалтера найти проще, чем 1С-разработчика с опытом в бухгалтерии. А для сотрудника это реальный способ в 2-3 раза повысить свой доход.

По данным портала ГородРабот.ру, средняя зарплата 1С программиста в 2023 году составляет 130 тысяч рублей. Через 2-3 месяца сотрудник будет неплохо ориентироваться в системе 1С как программист, а еще через 3 месяца сможет самостоятельно выполнять задачи.

Курс «Профессия 1С-программист» от Skillfactory научит создавать и внедрять решения для бизнеса на платформе 1С. Чтобы освоить новую профессию, не нужно технического образования или опыта в IT. Тем более, если сотрудник уже работал с 1С, ему будет проще перейти в программисты. 

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Полезным будет освоить программу самому предпринимателю или руководителю небольшой организации.

  • Он сможет самостоятельно создавать и настраивать программы, которые автоматизируют процессы в его бизнесе. Это сэкономит время и ресурсы, которые тратятся на сторонних специалистов. Средняя рекомендуемая стоимость часа работы такого специалиста в районе 3000 р/час.

  • Благодаря навыкам программирования руководитель сможет полностью контролировать все данные и процессы, связанные с учетом, и работу других программистов 1С.

  • Знания 1С-программиста также помогут руководителю лучше отбирать кандидатов на позицию программиста в свою компанию и оптимизировать процессы в проектах по 1С. Если переводить сэкономленное время в деньги, это будет существенное преимущество.

Получите специальность 1С-программиста в Школе новых IT-профессий Skillfaсtory. На курсе есть опытные менторы, с которыми можно пообщаться по конкретным вопросам. Это существенно упростит применение знаний в работе. До конца октября все новые студенты получат в подарок курс по работе с нейросетями: он поможет писать код быстрее, находить ошибки и применять Copilot и ChatGPT в задачах программирования и аналитики. 

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