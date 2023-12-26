Кому нужно уметь программировать в 1С? Оказывается, всем: статистика по использованию 1С 

Более 1,5 миллиона компаний в России используют решения 1С — и эта цифра растет. Вместе с ней увеличивается и число специалистов, которые обслуживают, обновляют и дорабатывают программу. Поэтому навык программиста 1С тоже востребован — самое время начать осваивать его тем, кто еще не успел сделать этого раньше.

Рынок продуктов 1С: есть ли рост

Еще в 2020 году на решения 1С приходилось 39,2% объема всего отечественного рынка программ для автоматизации бизнеса. И это только в денежном выражении — в количественном же доля компании была равна 85%.

Есть оценки, что до 2022 года российский рынок ПО 1С составлял 200–400 млрд рублей в год. В текущих условиях рынок мог вырасти еще на 10–20%. Сюда входит как лицензирование программного обеспечения, так и услуги по его внедрению, настройке, обучению и поддержке.

Участники рынка отметили, что по итогам первого полугодия 2023 продажи продуктов и услуг выросли.

Но есть некоторые трудности. Они связаны с тем, что стандарты управления и учета, которые формировали зарубежные решения, не всегда совпадают с тем, что есть в программах 1С. Поэтому компании, которые переходят на российское решение, должны перерабатывать типовую программу — то есть такую, какой она поставляется «в коробке», под свои потребности.

Это процесс долгий и дорогой. Сейчас во многих крупных холдингах только проводятся обследования имеющейся системы — это предварительный этап перед тем, как начать внедрять новую. Переход может занять еще 1–3 года. Где-то систему 1С уже установили (пример кейса), но в дальнейшем ее все равно нужно поддерживать, обновлять и т.д.

Значит, у программ 1С есть большой потенциал, можно разрабатывать, дорабатывать, строить новые системы, которые могут заменить зарубежные программные решения, в том числе и популярное ПО SAP.

Профессия 1С-программист Научитесь создавать и внедрять решения для бизнеса на платформе 1С Записаться на курс

Востребованы ли программисты 1С

Спрос на специалистов 1С в последние годы тоже был стабильно высоким — в том числе и на новичков в этой сфере. Крупные франчайзи даже запускали программы стажировки. Сейчас спрос на программистов 1С есть, но и требования подросли — от стажеров тоже требуют знания и опыт.

Раньше многие крупные компании или холдинги использовали решения от SAP и Oracle. Теперь они переходят на «1С:Бухгалтерия» и «1С:ERP Управление предприятием». Стало больше производственных участков, которые автоматизируют на 1С. В итоге увеличивается спрос на хорошо подготовленных 1С-специалистов.

Малый бизнес не остается в стороне. 1С — это стандарт учета в компаниях МСП, тем более что фирма 1С предлагает широкий спектр решений для небольших компаний: базовые версии популярных программ 1С:Бухгалтерия, 1С:Управление торговлей, а также 1С:Управление нашей фирмой, 1С: Комплексная автоматизация.

Самый популярный продукт на рынке — 1С:Бухгалтерия. Многие компании используют ее в комплексе с системой 1С:Зарплата и управление персоналом, в которой ведут кадровый учет и считают оплату труда.

Рано или поздно практически каждому предприятию нужны услуги программиста 1С, особенно если компания растет:

Появляются новые бизнес-процессы, которые нужно автоматизировать. Возникает потребность выбрать новую конфигурацию 1С и подключить программу.

Кто-то должен обновлять систему, так как меняются требования законодательства.

Компании нужно доработать систему под свои потребности.

Необходимо обучать новых пользователей функциям ПО.

При этом доработки компании могут требоваться часто и быть небольшими. Например, нужно доработать форму отчета. Чтобы реализовать такую задачу, неудобно каждый раз привлекать программиста 1С, который часто занят крупными и длительными проектами.

Поэтому хорошо, если основными навыками программирования владеет еще кто-либо из сотрудников, например, тот же бухгалтер. Он может подхватить текущие задачи и ускорить работу программиста.

Курс «1С-Программист» от Skillfactory — легкий вход в 1С с нуля. Вы научитесь разрабатывать и настраивать прикладные решения на платформе «1С:Предприятие», создавать новые конфигурации баз, отчетов, форм и дорабатывать уже имеющиеся. Для обучения не нужно технического образования или опыта в IT. У вас будет возможность тренироваться на кейсах компаний, и вы получите в портфолио проекты реальных заказчиков, а опыт работы с 1С в качестве пользователя поможет быстрее освоить учебный материал.

Почему из бухгалтера перейти в 1С-программисты проще, чем из других профессий

Почему именно бухгалтер? Все просто: чтобы научиться программированию, недостаточно знать синтаксис языка 1С. Нужно хорошо разбираться в бизнес-процессах компании и программе со стороны пользователя. А бухгалтер все это отлично знает и умеет.

Практика показывает, что в отношениях между сторонним программистом и бухгалтером иногда возникает непонимание. Бухгалтер, со своей стороны, часто использует модифицированные формы документов, например, для учета путевых листов и изменения валюты.

Но если ему нужно что-то доработать, он не всегда может поставить ТЗ так, чтобы технический специалист все правильно понял. Поэтому программисту важно владеть общими знаниями и терминологией, знать основные принципы бухгалтерского учета и разбираться в специфике работы с программой. Это поможет ему лучше понимать потребности бухгалтера и эффективно адаптировать программу под его нужды.

Специалист, который из бухгалтера стал программистом 1С, понимает как пользовательскую, так и техническую стороны вопроса. Ему сориентироваться в требованиях заказчика легче, чем человеку, который далек от ведения учета в 1С.

Зачем бухгалтеру становиться программистом 1С

Бухгалтер, который становится программистом 1C, получает следующие преимущества:

Повышение квалификации. Он освоит новые навыки и станет более квалифицированным специалистом. Сможет найти дополнительный заработок, возможно, даже на текущем месте работы, если будет решать задачи программиста (например, дорабатывать типовые отчеты).

Новые возможности в карьере. Программисты 1C востребованы на рынке труда. Бухгалтер сможет сделать шаг вперед в карьере.

Более высокая зарплата. Программисты 1C, в среднем, получают более высокую зарплату, чем бухгалтеры.

Возможность работать удаленно. Многие компании ищут удаленных программистов 1C.

Участие в интересных проектах. Работа программиста 1C — интересная и творческая, в ней можно постоянно развиваться и совершенствоваться, решать разнообразные задачи.

Запишитесь на курс «1С-Программист» от Skillfactory и получите скидку до 60%! Начните учиться сейчас, а первый платеж вносите через 6 месяцев. К этому времени вы уже будете обладать достаточными знаниями, чтобы выполнять задачи по программированию на 1С.

Профессия 1С-программист Научитесь создавать и внедрять решения для бизнеса на платформе 1С Записаться на курс

Реклама: ООО "Скилфэктори" ИНН 2312097520, erid: LjN8KUtPB