Топ цифровых профессий 2025 года

Чем занимается: специалист занимается сбором и анализом данных. Для этого он использует математическую статистику и методы машинного обучения. Результат работы — прогнозная модель, то есть алгоритм, который способен найти лучшее решение задачи.

Где работать: вариантов трудоустройства много: банки и страховые компании, IT-сфера и наука, ритейл и транспортные компании, метеослужбы и сельскохозяйственная отрасль. Data Scientist пригодится везде, где нужно оценивать риски, совершать сделки и составлять прогнозы.