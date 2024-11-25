Топ цифровых профессий 2025 года

1С-программист
Чем занимается: разрабатывает и внедряет бизнес-решения на платформе 1С: создает новые конфигурации, отчеты, формы и дорабатывает существующие. Объединяет функции программиста и системного администратора.
Где работать: 1С-программисты востребованы в найме, на фрилансе, у франчайзи, в аутсорсинговых компаниях или организациях, использующих 1С. В России решения 1С применяют более 1,5 млн компаний, что делает профессию актуальной как для опытных, так и для начинающих разработчиков.
Аналитик данных
Чем занимается: работает с данными: собирает, обрабатывает, интерпретирует. Его выводы помогают бизнесу принимать обоснованные решения и увеличивать прибыль.
Где работать: в таких специалистах нуждаются компании из разных отраслей: промышленности, энергетики, науки, финансов. Аналитики помогают делать бизнес-процессы более эффективными, искать точки роста, проверять гипотезы.
Data Scientist
Чем занимается: специалист занимается сбором и анализом данных. Для этого он использует математическую статистику и методы машинного обучения. Результат работы — прогнозная модель, то есть алгоритм, который способен найти лучшее решение задачи.
Где работать: вариантов трудоустройства много: банки и страховые компании, IT-сфера и наука, ритейл и транспортные компании, метеослужбы и сельскохозяйственная отрасль. Data Scientist пригодится везде, где нужно оценивать риски, совершать сделки и составлять прогнозы.
Обратите внимание: дата-аналитик и дата-сайентист — разные профессии. Первый специализируется на работе с информацией: выгружает, обрабатывает, формулирует выводы. Второй ориентирован на решение технических задач, например, создание нейросетей.
Тестировщик на Python
Чем занимается: отвечает за качество продукта. Проверяет сайты, приложения, игры по различным сценариям, ищет ошибки. При выявлении сбоев возвращает продукт на доработку.
Где работать: вакансий много. Именно эта профессия считается самым доступным вариантом начать карьеру в IT. Тестировщик — незаменимый специалист в любой команде. Без него не обойтись при разработке приложений, программ и сайтов.
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Белый хакер
Чем занимается: этичный, белый хакер, или пентестер, ищет и устраняет уязвимости систем и ресурсов. Отличие белого хакера от обычного в том, что он находит баги по запросу бизнеса, а не для, например, кражи данных.
Пентестер должен уметь проводить атаки на сайты, сети, операционные и корпоративные системы.
Где работать: чаще всего потребность в пентестерах испытывает бизнес, которому приходится хранить личные данные клиентов. В крупных компаниях создают подразделения по кибербезопасности.
Python-разработчик
Чем занимается: Python — универсальный язык, который применяют для разработки сайтов, веб-приложений и игр. Python-разработчик создает программное обеспечение, скрипты, веб- и другие приложения с использованием языка программирования Python, а также тренирует нейросети и проводит научные вычисления.
Где работать: Python-разработчики востребованы в IT-компаниях, банках, у операторов связи и в любых организациях, создающих интернет-решения, включая корпоративные сайты. Возможна работа в штате или на фрилансе.
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