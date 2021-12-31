Финтех-компании помогут достичь финансовой инклюзии

Для многих средних и малых предприятий доступ к финансовым услугам затруднен. Современные технологии позволяют снять эти барьеры.

Председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович выступил на панельной дискуссии глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS2021), посвященной сокращению разрыва в доступности финансирования для малого и среднего бизнеса. В секции также приняли участие Ахмад Бельхуль, государственный министр по делам предпринимательства и МСП ОАЭ, Абдель Азиз Ульд Дахи, министр по цифровому переходу, инновациям и модернизации Мавритании, Чам Прасид, министр промышленности, науки, технологий и инноваций Камбоджи, Редха Аль-Салех, председатель торгово-промышленной палаты Омана.

По всему миру финтех-компании предлагают решения, которые способствуют устранению дефицита финансирования МСП. Эти компании разрабатывают специальные платформы и приложения с использованием таких технологий, как машинное обучение и искусственный интеллект. Такие финансовые сервисы становятся все более эффективными и доступными.

Аркадий Дворкович, Председатель Фонда «Сколково»: «Для многих компаний финансирование — ключевая проблема. Однако для многих малых и средних предприятий возможность выйти на рынок — лучший способ повысить конкурентоспособность своего бизнеса. Этому и способствуют инновационные решения "Сколково". Наши финтех-стартапы разрабатывают платформы, которые позволяют выйти на рынок большому количеству МСП, тем самым, меняя и трансформируя этот рынок».

«В "Сколково" более сотни финтех-стартапов, многие стартапы работают в смежных областях. Например, они создают решения внутри экосистем крупных банков, которые позволяют МСП сокращать расходы, предоставляя им всю стандартную цифровую документацию, необходимую для работы на рынке. Они также предлагают все инструменты для бухгалтерского учета и стандартные услуги, которые в остальном очень дороги, такие как факторинг и страхование», — добавил Дворкович.

Кризис, вызванный COVID-19, продемонстрировал необходимость дальнейшей работы над достижением финансовой инклюзии. Страны с ограниченным доступом к финансированию МСП теперь имеют возможность пройти цикл цифровой трансформации, которая может привести к более высокому росту.

В частности, от этой возможности выиграют страны с растущими рынками электронной коммерции. Она позволяет небольшим компаниям выходить на более широкие рынки и формализовать свой бизнес.

Ахмад Бельхуль, государственный министр по делам предпринимательства и МСП, ОАЭ: «Проблема устранение дефицита финансирования МСП всегда вызывала беспокойство, и за два года пандемии мы увидели, что этот разрыв увеличивается во всем мире. Правительства стран должны направить свои усилия на создание интегрированной экосистемы, которая включает в себя все аспекты поддержки МСП, где финансирование играет очень важную роль.

Мы действительно верим, что коммерческие банки будут продолжать поддерживать МСП, и мы также видим роль, которую может сыграть правительство, напрямую финансируя или предоставляя ссуды, а финтех-стартапы также являются инструментом, помогающими сократить этот разрыв».