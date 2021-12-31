Крипта и кибер-угрозы: глобальные тренды, которые с нами надолго. Кроме ковида, перенаселения и экологических катастроф в глобальные тренды выходят цифровые валюты и киберпеступность. Будущее человечества обсуждали в «Сколково» в рамках форума Nobel Vision. Open Innovations 2.0.

«Мы все путаем понятие криптовалюты: как платежа и как актива для инвестиций»

Председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович видит потенциал в цифровых деньгах: «На самом деле мы все путаем понятие криптовалюты: как платежа и как актива для сбережений или инвестиций. Криптовалюта занимает очень маленькую долю на рынке, часть ее используется для черного рынка.

Если Китай сделает свою валюту действительно ликвидной и таким образом перейдет не к конвертируемости юаня, а к конвертируемости цифровой валюты — это может быть мегатрендом для объемов рынка Китая.

В цифровых активах есть больше смысла, чем в остальном. Но, тем не менее, этот тренд будет продолжаться именно в силу потребности рынка».

От хулиганов до кибершпионов

Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского», отметил, что в отличие от такой угрозы как пандемия COVID-19, с которой человечество продолжает бороться до сих пор, на киберугрозы люди научились реагировать за день или два. «Буквально 15 лет назад жертвами киберпреступников были обычные пользователи интернета или малый и средний бизнес.

С развитием технологий киберпреступники вышли на новый уровень — стали появляться казавшиеся ранее невозможными истории о кибершпионаже на государственном уровне.

Digital-хулиганы превратились в профессиональных киберпреступников, которые адаптировались к меняющейся реальности и стали совершать киберграбежи банков и даже влиять на экономические и политические инфраструктуры».