Заказать рекламу Отключить рекламу
SmartWidgets
Маркетинг

Заказчики оставили отрицательный отзыв? Не спешите его удалять, или как работать с негативом

Отрицательные отзывы многими воспринимаются как катастрофа, но в действительности продавать помогает и негатив. Рассказываем, почему отрицательный отзыв — это не всегда плохо и как обратить негатив в свою пользу.
Заказчики оставили отрицательный отзыв? Не спешите его удалять, или как работать с негативом
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Почему отрицательные отзывы нельзя игнорировать

Некоторые компании придерживаются правила: реагируем только на положительные отзывы, а негатив оставляем без внимания и не вступаем в диалог с теми, кто критикует. Еще одна причина, по которой неприятные отзывы часто остаются без ответа — отсутствие ресурсов для работы с репутацией. 

Мы убеждены: появление негативных отзывов о вашем бизнесе — это точно не та ситуация, в которой молчание идет на пользу. Отсутствие реакции может стать причиной серьезных проблем: 

  • Потенциальные клиенты уходят к конкурентам. Само по себе наличие плохих отзывов не влияет на уровень доверия. Напротив, сплошные положительные комментарии могут вызвать сомнения в их достоверности. Но если ваша потенциальная аудитория видит, что компания не реагирует на негатив и не решает проблему, это может стать причиной отказа от сотрудничества.

  • Удержать лояльность текущих клиентов становится сложнее. Постоянные клиенты тоже читают отзывы. Отсутствие реакции на отрицательные комментарии для них может стать тревожным звоночком. Получается, что если клиенты в будущем столкнутся с какой-то проблемой, она останется без внимания. Высока вероятность того, что они начнут искать другие варианты сотрудничества. 

  • Репутация компании ухудшается. Не реагируя на негатив, вы можете свести к нулю все усилия по созданию качественного продукта. Один оставленный без внимания отрицательный комментарий иногда влияет на репутацию сильнее, чем несколько положительных. 

И еще один важный момент: компании, которая не игнорирует отзывы, легче сохранить положительный имидж даже в случае серьезных промахов, поскольку аудитория привыкла ей доверять.

Если же вокруг уже сформировался негативный фон, то любая мелочь может разрушить репутацию

Какие задачи решают отрицательные отзывы

  • Увеличивают уровень доверия. Открытая реакция на отзывы демонстрирует желание компании улучшить свою работу и показывает, что вам небезразлично мнение клиентов. Время от времени ошибаются все, но клиенты должны знать, что вы их услышите.

  • Обеспечивают обратную связь. Отрицательные отзывы — ценный источник информации. Недостатки, о которых клиенты рассказывают в своих отзывах, помогают улучшить и сам продукт, и сервис. Иногда такие отзывы становятся драйвером изменений, которые позволяют выйти на новый уровень. 

  • Улучшают репутацию. Если вы правильно реагируете даже на негатив, это продемонстрирует вашу способность быстро исправить ошибку и найти выход из сложной ситуации. Для потенциальных клиентов такое поведение служит важным сигналом: при возникновении проблем вы не оставите обращение без внимания. 

  • Повышают достоверность рейтинга. Когда потенциальный клиент видит только положительные отзывы, сразу же возникают сомнения в их достоверности. В мире нет ничего идеального, а все люди по-разному воспринимают даже самый качественный продукт. Естественно, что видя только всем довольных клиентов, люди начинают сомневаться в достоверности рейтинга.  

Иван искал компанию для ремонта дачи. В его поселке немало предложений, в том числе с максимальным рейтингом. Но отзывы в этих вариантах выглядят не слишком реалистично: клиенты пишут только о плюсах, а о недостатках или даже небольших сложностях вообще не упоминают. В результате Иван выбрал компанию с рейтингом 4.6. У тех, кто работал с этой бригадой, в целом положительное впечатление, но есть и минусы: срок выполнения работ был незначительно превышен, однажды в процессе работ бригада на 1 день уезжала на другой объект и т.д. Иван посчитал, что если клиенты честно говорят о недостатках, то и рассказам о высоком качестве работ и добросовестности можно доверять.

Для потенциальных клиентов важны как положительные, так и отрицательные отзывы: они помогают сделать выбор. Чтобы им не пришлось тратить время на поиски, с виджетами SmartWidgets вы можете собрать отзывы на своем сайте: это удобно и выгодно. Благодаря красивому дизайну, виджеты SmartWidgets органично дополнят любой сайт.

Как правильно работать с негативом

Когда люди сталкиваются с негативом, они начинают сомневаться и сравнивать. Внимание в этом случае может переключиться только на минусы, а положительные моменты совершенно выпадают из поля зрения. При этом отзывы с критикой воспринимаются совершенно иначе, когда на них есть реакция компании. Чтобы обратить отрицательные отзывы в свою пользу, вам необходимо научиться правильно на них реагировать.

Негативные отзывы от конкурентов

Отрицательные отзывы, оставленные конкурентами — распространенная ситуация, с которой приходилось сталкиваться многим предпринимателям. Такие отзывы пишутся с желанием отпугнуть аудиторию, и если оставлять их без реакции, то цель конкурентов будет достигнута. Поэтому постарайтесь продемонстрировать, что отзыв написан не реальным клиентом компании, а с фейкового аккаунта. Запросите предоставить документальные подтверждения и вообще попросите сообщить больше конкретной информации: после этого «недовольный клиент», скорее всего, исчезнет.  

Например, вам пишут, что заказанный в вашей компании комод был доставлен в не полной комплектации. Вы уверены: этого не может быть, так как все заказы тщательно проверяются перед отправкой. В этом случае попросите у клиента номер заказа для проведения проверки:

«Здравствуйте! 

Уточните, пожалуйста, номер вашего заказа. Мы обязательно проведем тщательную проверку. На данный момент указанные вами факты не находят своего подтверждения. 

С уважением, сеть магазинов "Лето"».

Схожая модель поведения работает и с хейтерами. Провокации для втягивания компании в бессмысленный спор при отсутствии конструктивной критики — один из главных признаков отзывов хейтеров. На такие отзывы обычно отвечают в зависимости от конкретной ситуации, но всегда кратко. При этом ответ на отзыв должен быть ориентирован не на хейтера, а на целевую аудиторию.   

В отзыве есть конструктивная критика

Если в отрицательном отзыве содержится конструктивная критика или предложение, которое поможет сделать сервис лучше, обязательно поблагодарите клиента и подчеркните ценность его мнения. 

«Ольга, благодарим вас за отзыв. Ваша информация поможет улучшить работу нашей службы доставки. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы мы могли обсудить детали и принять меры для устранения недостатков. Еще раз благодарим вас за обращение и за внимание к качеству обслуживания.

С уважением, сервис доставки "Быстрая доставка"».

Забирайте бесплатный гайд «Как собрать отзывы клиентов»

Собирайте отзывы, улучшайте качество товаров и услуг и зарабатывайте больше!

Заполните форму, вышлем гайд вам на e-mail:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Проблема возникла не по вашей вине

Такое часто случается: клиент действительно столкнулся с неприятной ситуацией, хотя возникла она по его вине. В этом случае важно не начать убеждать обратившегося, что в произошедшем виноват только он сам: скорее всего, это только усугубит конфликт. Если вы хотите сохранить клиента, можно предложить ему вместе найти оптимальное решение. 

Дмитрий обратился в автосервис чтобы воспользоваться выгодным предложением: бесплатно заменить масло в ДВС и фильтры. Но, как оказалось, акция действует только при условии, что расходные материалы и запчасти приобретаются на самой станции. В рассылке это было указано, но Дмитрий примечание не заметил. Результат — резко негативный отзыв об автосервисе с призывом не пользоваться его услугами.  

В этом случае отзыв не имеет реальных оснований, в рассылке были указаны все условия акции. Но чтобы удержать клиента, автосервис готов пойти навстречу: 

«Здравствуйте, Дмитрий! Благодарим вас за обратную связь. К сожалению, возникло недопонимание, поэтому готовы вместе с вами найти выход из ситуации. Пожалуйста, свяжитесь с нами: мы подберем для вас оптимальное решение.

С уважением, команда автосервиса "Форсаж"».

В произошедшем действительно есть ваша вина

От ошибок не застрахован любой бизнес. Но это не означает, что если кто-то из ваших клиентов получил некачественный товар или столкнулся с некорректным поведением персонала, ситуацию уже ничто не исправит. Продемонстрируйте, что вы признаете проблему и готовы работать над ее решением.

Оксана записалась к стоматологу, но, приехав в назначенный день в клинику, обнаружила, что доктор не принимает. Это безусловная вина клиники: ее должны были предупредить об отсутствии и предложить другую дату:

«Здравствуйте, Оксана!

Приносим свои извинения и полностью осознаем, что по нашей вине вы столкнулись с крайне неприятной ситуацией. В качестве компенсации предлагаем вам воспользоваться бесплатным приемом доктора в удобное для вас время. Наш специалист свяжется с вами в течение дня.

С уважением, стоматологическая клиника "Дента"».

Ошибки при работе с негативными отзывами

  • Использование шаблонных ответов. Ответы по шаблону на каждый отрицательный отзыв скорее раздражают. Безучастная позиция точно не поможет вернуть клиента.

  • Отрицание фактов. Если вы будете отрицать факты, которые действительно имели место быть и которые клиент изложил в своем отзыве, это может стать сильным ударом по репутации. Вы не знаете, насколько далеко готов зайти обратившийся: возможно, он не остановится на написании отзыва, и недобросовестное поведение, а также попытки избежать ответственности станут известны всем.

  • Слишком эмоциональная реакция. При подготовке ответа на отзыв лучше сохранять нейтральный тон и не допускать слишком эмоциональных высказываний. Вы не знаете, как ваши эмоции будут восприняты автором отзыва, поэтому лучше отвечать предельно корректно.

  • Перекладывание вины на других. Сказать, что виноваты в неприятной ситуации не вы, а кто-то другой, иногда кажется самым простым способом решить проблему. Но в действительности такой подход подрывает доверие клиентов к компании.

  • Попытки оправдаться. Зачастую попытки оправдаться выглядят достаточно неубедительно и еще больше разочаровывают клиентов. Если проблема возникла по вашей вине, это обязательно нужно признать, однако оправдания, как правило, вызывают у клиентов сомнения в профессионализме.

Работа с отзывами должна вестись на регулярной основе, причем важно моментально реагировать на любые комментарии. При правильном подходе отзывы могут стать одним из инструментов продвижения бизнеса: они способны улучшить репутацию и сделать компанию заметной среди конкурентов. 

Виджеты SmartWidgets — это эффективный инструмент для размещения отзывов на вашем сайте: он повышает вовлеченность пользователей и увеличивает продажи. Добавить виджет на сайт очень просто: после регистрации вы получите специальный HTML-код. Его нужно вставить на свой сайт в то место, где вы хотите разместить виджет. Хотите попробовать? Зарегистрируйтесь на сайте SmartWidgets, и вы моментально получите доступ к готовым решениям для роста вашего бизнеса.

Виджеты на сайт для роста числа заявок и звонков

Наши умные решения помогают владельцам сайтов сэкономить время, деньги и ускорить рост бизнеса

Реклама: ООО «СмартВиджетс», ИНН 9723220974, erid: LjN8Jyd4o

Начать дискуссию