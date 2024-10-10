5 инструментов, которые помогут оформить сайт без дизайнера, разработчика и копирайтера

Одни сайты способны надолго удержать внимание пользователей, с других уйти хочется через 3 секунды. В чем магия «магнитных» сайтов? Узнайте, как оформить сайт так, чтобы пользователи не хотели его покидать.

Зачем оформлять сайт

В поисках информации пользователи изучают огромное количество сайтов, которые готовы им предложить решение проблемы. Онлайн-продажи развиваются стремительно, и компаниям приходится друг с другом конкурировать. Один из способов — это привлекательный сайт, который заинтересует и удержит внимание пользователей.

Замечали, что одни сайты как магнит притягивают взгляд, а другие не имеют никакой интересной фишки? Все зависит от грамотного оформления сайта.

Есть пять инструментов, с помощью которых можно создать не просто красивый сайт, а произведение искусства:

фотостоки;

конструкторы сайтов;

онлайн-сервисы для создания карточек товаров или коллажей;

нейросети;

виджеты.

Они не только придают сайту красоту, но и делают навигацию по нему удобной для пользователей.

Алгоритмы Яндекса и Google учитывают время, которые пользователи проводят на сайте. В результате сайт появляется на первой странице поисковой выдачи — это и есть ответ на вопрос: зачем оформлять сайт.

5 инструментов по оформлению сайта

Оформление сайта — это грамотное управление контентом и визуалом

Пользователь не должен думать, где находится нужный раздел и куда нажать. Правильная расстановка блоков сайта делается для удобства посетителей, чтобы интерфейс был интуитивно понятным.

Разберем пять рабочих инструментов, которые помогут создать понятный и привлекательный сайт.

Конструкторы сайтов

Раньше созданием сайтов занимались люди с навыками программирования. Сейчас это самостоятельно может сделать каждый владелец ресурса. В этом помогают специальные онлайн-сервисы — конструкторы сайтов.

Конструктор сайтов — это сервис, в котором удобно собрать макет сайта, используя готовые шаблоны и блоки.

Преимущества:

есть сервисы, в которых бесплатно или за небольшие деньги можно собрать неплохой сайт;

не нужно переплачивать дизайнерам и веб-разработчикам;

создать сайт в конструкторе можно за 2–3 часа.

Но есть и недостатки. Использование шаблонов может привести к тому, что у конкурентов будут похожие сайты. Поисковые системы расценивают такие сайты как «клоны» и опускают их в выдаче. Это не страшно, если пользоваться решениями конструкторов по уникализации ресурса — выбрать цветовую палитру, шрифт, стиль блоков. И сайт не будет похож ни на какой другой.

Каждый конструктор имеет свои особенности. Перед оформлением сайта необходимо продумать, какие задачи он должен решать и какие нужно добавить разделы.

Ниже собрали 5 бесплатных конструкторов, которые подойдут онлайн-магазинам, бизнесу, для создания лендинга и портфолио:

Перед выбором сервиса проанализируйте конкурентов, чтобы создать сайт, который будет отличаться от всех остальных.

Онлайн-сервисы для создания карточек товаров или коллажей

Картинки и фото сделают сайт еще интереснее, если разбавить ими текстовый контент. Но добавлять их нужно не просто так, а чтобы дополнить информационную часть.

Онлайн-сервисы для создания креативов — это программы, которые помогают создать уникальный визуал для сайта. Например, в них можно сконструировать логотип, обложку раздела, баннер, карточку товара или коллаж.

Из популярных онлайн-сервисов можно назвать Figma и Supa.

По какому принципу они работают:

Выбираете готовый креатив из базы шаблонов. Все они — разного формата и размера. Подойдут не только для сайта, но и для соцсетей, видеоплатформ.

Вносите в креатив изменения, исходя из своих целей. Например, меняете цвет или дизайн рамки. Корректируете шрифт. Добавляете надпись, логотип, изображение.

Скачиваете и добавляете на сайт.

Создать инфографику в этих сервисах можно и с чистого листа. Необязательно использовать шаблоны.

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Фотостоки

Фотостоки (или фотохостинги) — это онлайн-платформы, с помощью которых фотографы и иллюстраторы продают свои работы в виде цифровых изображений. Владельцы сайтов могут приобрести права на использование этих изображений для своих проектов.

Одно изображение на платном фотохостинге обойдется примерно 100–200 руб. Пакетами — дешевле. Есть и бесплатные платформы с изображениями и фото.

Платные фотостоки:

Бесплатные фотостоки:

Если просто взять картинку из интернета и добавить ее на сайт, то поисковая система может расценить это как плагиат и нарушение авторских прав.

Фотостоки предлагают широкий выбор фотографий и иллюстраций на различные темы: от пейзажей и портретов до абстрактных композиций и фуд-фотографий. Владельцы сайтов могут использовать эти изображения для оформления своих страниц, создания баннеров, инфографики и других элементов дизайна.

При использовании изображений из фотостоков важно соблюдать авторские права и не нарушать условия лицензии. Также стоит учитывать качество и соответствие изображений тематике и стилю сайта. При правильном подходе фотостоки помогут качественно оформить сайт.

Нейросети

Нейросеть — это компьютерная программа, которая способна решать разные задачи на основе искусственного интеллекта.

При оформлении сайта их можно использовать для генерации картинок или текста. Хотя возможности нейросетей гораздо шире — они могут анализировать большие базы данных и работать с кодом сайтов.

Виды нейросетей, которые можно использовать при оформлении сайта:

Текстовые нейросети. С их помощью можно создавать посты, статьи, описания товаров, чек-листы, инструкции (Skelet.ai, «Алиса, давай придумаем», YandexGPT).

Графические нейросети. Они нужны для создания картинок, инфографики, видео (Lexica, Starryai, Kandinsky).

Чтобы нейросеть давала корректные ответы, важно составлять подробные промты (запросы). Нейросети не отменяют полностью работу специалиста. Они только помогают решать некоторые задачи, но роль «первого пилота» принадлежит человеку.

Виджеты

Виджеты делают сайт более информативным и удобным для пользователей. Это блоки, которые помогают совершить какое-либо действие — найти нужный раздел, обратиться в службу поддержки, написать отзыв и т.д.

Какие задачи выполняют виджеты на сайте:

Улучшение пользовательского опыта. С помощью виджетов пользователи видят на сайте актуальную информацию. В результате формируется лояльность и клиентский опыт.

Увеличение конверсии. Виджеты помогают пользователям в принятии решений — купить товар, оформить подписку или зарегистрироваться на сайте. Например, виджет с отзывами от SmartWidgets помогает собрать отзывы о компании прямо на ее сайте. Другим пользователям не нужно тратить время, чтобы найти информацию о компании в других источниках.

Анализ поведения пользователей. Виджеты с аналитикой показывают поведение пользователей на сайте. Владелец ресурса видит, сколько посетители проводят времени на сайте, какие действия совершают чаще всего. Эта информация помогает улучшить сайт.

Виджеты на сайте помогают автоматизировать некоторые процессы — собрать статистику, принять вопрос в техподдержку, показать отзывы о компании.

Резюмируем

Итак, мы рассмотрели пять инструментов, которые помогают оформить сайт:

Конструкторы сайтов — это онлайн-сервисы, в которых можно создать и оформить сайт даже без навыков программирования (Tilda, Ucoz, Nethouse, Jimdo, Setup). Онлайн-сервисы для создания креативов — они предлагают большие базы шаблонов для создания картинок, коллажей, обложек, аватарок. Например, в российском сервисе Supa около 3,5 тысяч шаблонов, но при желании создать инфографику можно с чистого листа. Фотостоки — это онлайн-базы фотографий и иллюстраций, которые можно использовать для уникализации материалов на сайте. Нейросети — виртуальные помощники для генерации картинок и создания текстового контента (статей, описаний товаров, постов, инструкций). Виджеты — это красочные формы, которые встраиваются на сайт и помогают работать с клиентским опытом и повышать доверие к бренду. Их легко добавить на сайт. В сервисе SmartWidgets вы получаете HTML-код формы для сбора отзывов и вставляете его в любое удобное место на сайте.

Используйте эти инструменты при оформлении своего сайта и будьте на несколько шагов впереди конкурентов.

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