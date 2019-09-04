Компания наняла «физика» на ГПХ: как себя не подставить

Компании все чаще привлекают для выполнения разовых работ сторонних физлиц.

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И, вроде таких специалистов сейчас найти несложно. Но оформлять с ними договоры ГПХ надо, по-прежнему оглядываясь на налоговиков.

Как показывает практика проверок последних лет, для инспекторов договор ГПХ — как красная тряпка для быка. Рассказываем, как не налететь на штрафы.

Итак, что ищут налоговики и с чем мучаются бухгалтеры.

Договор ГПХ — это не трудовой договор

Что не так в глазах трудовых и налоговых инспекторов в договорах ГПХ? Понятно, что — признаки трудового договора.

Найти в договорах признаки трудовых отношений инспекторам помогает постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2018 № 15.

Вот что подставит компанию, которая маскирует под ГПХ обычные трудовые отношения:

График работы. Если человек работает у вас по определенному графику или посменно, значит, он соблюдает правила трудового распорядка и является штатным сотрудником.

Договор о полной материальной ответственности. Вот его точно не надо заключать: так вы подтвердите, что «физик» — ваш сотрудник.

Расчетные листы о начислении зарплаты, ведомости выдачи денежных средств: без комментариев. С исполнителями по договору ГПХ этого быть не должно!

И главное: регулярные и равные платежи свидетельствуют о трудовом характере отношений.

Товарные накладные, счета-фактуры, путевые листы, заявки на перевозку грузов: не должно быть у физлица по договору ГПХ таких документов вашей компании.

Акта о выполненных работах: не шлепайте их под копирку в один и тот же день месяца.

Журнал посетителей: если в нем слишком часто и регулярно фигруирует имя исполнителя, инспекторы скажут, что он у вас в штате.

И наоборот, не может же человек, который работает у вас по договору подряда, ни разу не приходить к вам в офис.

Локальные акты компании: журналы инструктажа, положения об оплате труда и тп. Там не должно быть подписи исполнителя.

Переписка: инспекторы ее обязательно проверят. Если чатитесь, каждый день регулируя работу — контролируете действия исполнителя. Значит, в глазах инспекторов, — вы его работодатель.

А что с самозанятыми? С ними не все так просто. Инспектор при проверке отношений с самозанятым также будет искать признаки трудовых отношений. Главное отличие — можно не заключать письменный договор. Если самозанятый оказывает компании услуги, можно обойтись устной договоренностью. С этим не спорят налоговики в письме № СД-4-3/2899@ от 20.02.2019. Подтверждением устной сделки будет оплата. Включить в расходы можно будет на основании чека, который даст компании.

Налоги и взносы

Вознаграждение физлицу по договору ГПХ облагается НДФЛ на общих основаниях. Никаких отличий тут от НДФЛ при трудовом договоре нет.

На исполнителя по итогам года надо сделать 2-НДФ: доход отразите по коду 2010.

Но, как известно, выплаты по договорам ГПХ облагаются не только НДФЛ, но и страховыми взносами. Правда, в отличие от зарплаты по трудовому договору, общая ставка взносов будет меньше.

Во-первых, вознаграждение по договорам ГПХ не облагается взносами на соцстрахование (2,9 %) и, во-вторых, взносами на страхование от производственного травматизма (если только намеренно не включить условие о таком страховании в договор).

На сумму вознаграждения по договору ГПХ надо начислить следующие взносы:

22 % на ОПС;

5,1 % на ОМС.

Если вы сговорились с программистом Алексеем на сумму 50 тыс. рублей «чистыми на руки», то вам придется дополнительно отдать в бюджет еще 7471,00 руб. НДФЛ. И еще взносов 15574,64 руб.

Итого услуги данного фрилансера обойдутся вам в сумму 73045,64 руб.

Избавиться от волокиты с договорами ГПХ поможет сервис документооборота Solar Staff , который выступит генеральным подрядчиком при расчётах с физлицами. Вы заключаете единственный договор, вместо отдельных с каждым исполнителем.

6-НДФЛ и РСВ

По заполнению отчетности, если компания наняла «физика», у бухгалтеров всегда полно вопросов.

Учтите следующие моменты.

1. В 6-НДФЛ вознаграждение отразите в периоде его фактической выплаты.

Если вознаграждение выплачено 3 сентября 2019, то оно будет отражено в разделе 1 и разделе 2 формы 6-НДФЛ за 9 месяцев 2019.

В разделе 2 будут следующие записи:

стр. 100 — 03.09.2019

стр. 110 — 03.09.2019

стр. 120 — 04.09.2019

2. В РСВ вознаграждение по договору ГПХ отразите в периоде подписания акта выполненных работ.

Важно! В приложении 2 РСВ, где фигурируют база и взносы на соцстрахование на случай временной нетрудоспособности, вознаграждение по договорам ГПХ не отражается вовсе как в общей сумме выплат, так и в составе необлагаемых.

Но если этот работник параллельно трудится и по трудовому договору, то он застрахован на случай временной нетрудоспособности, а это значит, что вознаграждение по договору подряда отражаются в приложении 2 по обеим строкам — 020 и 030.

СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ

«Физики» по ГПХ отражаются в персотчетности на протяжении всего периода действия договора.

Эти работники должны быть отражены как в формах СЗВ-М за соответствующие периоды, так и в форме СЗВ-СТАЖ.

В графе 6 СЗВ-СТАЖ укажите дату начала работ из договора. А если ее там не прописали, но в отчете поставьте дату подписания договора. В графе 7 отразите дату подписания акта выполненных работ (оказания услуг).

Помимо этого, необходимо заполнить графу 11 «Дополнительные сведения» в отчете. В ней указывается один из двух кодов: «ДОГОВОР» или «НЕОПЛДОГ». Код «ДОГОВОР» указывается, если оплата по договору произведена в отчетном периоде, если оплата за работу по договору отсутствует, указывается код «НЕОПЛДОГ».