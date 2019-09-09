Закрывающие документы по самозанятым и другим физлицам: что учесть

Дизайнеры, веб-программисты, копирайтеры, переводчики, консультанты — одним словом, фрилансеры — документы по ним надо оформлять едва ли не более тщательно, чем по штатникам. Налоговики часто видят в наемниках по ГПХ — схемы.

О том, как не налететь на проблемы из-за договора ГПХ, мы говорили в прошлом посте.

Расчеты по таким договорам бывают как авансом, так и постфактум. Но в любом случае необходимы закрывающие документы. Они констатируют тот факт, что работы выполнены, а услуги оказаны.

Итак, с какими трудностями по документам сталкиваются бухгалтеры при работе с договорами ГПХ, когда исполнители — это физлица («простые» физлица, ИП или самозанятые).

ИП

Если компания заключила договор с ИП, то после окончания работ предприниматель должен выставить акт.

Унифицированной формы акта нет. Все пользуются тем, чем им удобно.

Но надо не забывать, что по ст. 9 закона о бухучете № 402-ФЗ, в любой первичке должны быть обязательные реквизиты:

наименование документа;

дата составления документа;

наименование экономического субъекта, составившего документ;

содержание факта хозяйственной жизни;

величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;

должность, подпись и ее расшифровка лиц, ответственных за сделку.

Договор, заключенный с ИП, не сулит бухгалтеру много «бумажных проблем»: подписываем акт, перечисляем на расчетный счет деньги и всё.

Физлицо. Просто физлицо

А вот привлечение к работам/услугам физлиц, не зарегистрированных как ИП, означает, что на бухгалтера ляжет дополнительная работа.

Во-первых, надо проследить, чтобы закрывающие документы были составлены. Не всякий «свободный художник» сможет сделать это самостоятельно, а значит составление документа ляжет на плечи бухгалтера компании-заказчика.

Но составить документ — это еще полдела. Пока на нем нет подписей обеих сторон — это просто бумажка, а не документ. С подписью возникают проблемы, когда, например, заказчик — московская фирма, а исполнитель — житель Дальнего Востока. Приходится обмениваться документами через почту, и этот процесс может быть очень небыстрым.

Есть сервис, который избавит бухгалтеров от бумажной волокиты с актами. Solar Staff автоматизирует документооборот и выплаты фрилансерам. Вы заключаете единственный договор с Solar Staff вместо отдельных договоров с каждым исполнителем. В начале каждого месяца вы получаете полный комплект закрывающих документов с указанием реально выполненных работ. Документы будут с НДС.

Вот что рассказывают наши клиенты:

«Сколько существовали фрилансеры, столько существовала проблема получить от них нормальные закрывающие документы. Сейчас мы работаем через Solar Staff, и такой проблемы больше нет. И это очень сильно облегчает жизнь и мне, и менеджерам»,

— Лариса Шубина, главный бухгалтер в агентстве PRT.

«Солар Стафф решил нашу проблему оформления фрилансеров. Раньше было сложно подписать акты — надо было чтобы исполнители приезжали в офис, теперь всё автоматизировано. С Солар Стафф стало все прозрачно, легко оформлять отчёты и нет вопросов от ИФНС»,

— Татьяна Егорова, главный бухгалтер в Brand Connection.

Самозанятые

Главный документ при работе с самозанятыми — это чек, который они формируют в программе «Мой налог».

В чеке обязательно должны быть наименование оказанных услуг и ИНН юридического лица или ИП — заказчика услуг.

А как же акт? Акт тоже можно составить. Он станет дополнительным документом, который отразит период или дату оказания услуги для целей налогового учёта расходов заказчика.

Но имейте в виду, что учесть расходы на основании только акта по итогам месяца нельзя. Обязательно нужен чек.

Для организаций и ИП наличие чека от самозанятого — обязательно для учета расходов!

Это подчеркивает ФНС в письме от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@.