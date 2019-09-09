Закрывающие документы по самозанятым и другим физлицам: что учесть

Дизайнеры, веб-программисты, копирайтеры, переводчики, консультанты — одним словом, фрилансеры — документы по ним надо оформлять едва ли не более тщательно, чем по штатникам. Налоговики часто видят в наемниках по ГПХ — схемы.
О том, как не налететь на проблемы из-за договора ГПХ, мы говорили в прошлом посте.
Расчеты по таким договорам бывают как авансом, так и постфактум. Но в любом случае необходимы закрывающие документы. Они констатируют тот факт, что работы выполнены, а услуги оказаны.
Итак, с какими трудностями по документам сталкиваются бухгалтеры при работе с договорами ГПХ, когда исполнители — это физлица («простые» физлица, ИП или самозанятые).
ИП
Если компания заключила договор с ИП, то после окончания работ предприниматель должен выставить акт.
Унифицированной формы акта нет. Все пользуются тем, чем им удобно.
Но надо не забывать, что по ст. 9 закона о бухучете № 402-ФЗ, в любой первичке должны быть обязательные реквизиты:
- наименование документа;
- дата составления документа;
- наименование экономического субъекта, составившего документ;
- содержание факта хозяйственной жизни;
- величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;
- должность, подпись и ее расшифровка лиц, ответственных за сделку.
Договор, заключенный с ИП, не сулит бухгалтеру много «бумажных проблем»: подписываем акт, перечисляем на расчетный счет деньги и всё.
Физлицо. Просто физлицо
А вот привлечение к работам/услугам физлиц, не зарегистрированных как ИП, означает, что на бухгалтера ляжет дополнительная работа.
Во-первых, надо проследить, чтобы закрывающие документы были составлены. Не всякий «свободный художник» сможет сделать это самостоятельно, а значит составление документа ляжет на плечи бухгалтера компании-заказчика.
Но составить документ — это еще полдела. Пока на нем нет подписей обеих сторон — это просто бумажка, а не документ. С подписью возникают проблемы, когда, например, заказчик — московская фирма, а исполнитель — житель Дальнего Востока. Приходится обмениваться документами через почту, и этот процесс может быть очень небыстрым.
Есть сервис, который избавит бухгалтеров от бумажной волокиты с актами. Solar Staff автоматизирует документооборот и выплаты фрилансерам.
Вы заключаете единственный договор с Solar Staff вместо отдельных договоров с каждым исполнителем.
В начале каждого месяца вы получаете полный комплект закрывающих документов с указанием реально выполненных работ. Документы будут с НДС.
Вот что рассказывают наши клиенты:
«Сколько существовали фрилансеры, столько существовала проблема получить от них нормальные закрывающие документы. Сейчас мы работаем через Solar Staff, и такой проблемы больше нет. И это очень сильно облегчает жизнь и мне, и менеджерам»,
— Лариса Шубина, главный бухгалтер в агентстве PRT.
«Солар Стафф решил нашу проблему оформления фрилансеров. Раньше было сложно подписать акты — надо было чтобы исполнители приезжали в офис, теперь всё автоматизировано. С Солар Стафф стало все прозрачно, легко оформлять отчёты и нет вопросов от ИФНС»,
— Татьяна Егорова, главный бухгалтер в Brand Connection.
Самозанятые
Главный документ при работе с самозанятыми — это чек, который они формируют в программе «Мой налог».
В чеке обязательно должны быть наименование оказанных услуг и ИНН юридического лица или ИП — заказчика услуг.
А как же акт? Акт тоже можно составить. Он станет дополнительным документом, который отразит период или дату оказания услуги для целей налогового учёта расходов заказчика.
Но имейте в виду, что учесть расходы на основании только акта по итогам месяца нельзя. Обязательно нужен чек.
Для организаций и ИП наличие чека от самозанятого — обязательно для учета расходов!
Это подчеркивает ФНС в письме от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@.
Кому было лень читать все
Если наняли ИП или обычного «физика», акт нужен. Форму можете разработать сами. С самозанятыми акт — на ваше усмотрение. Хотите облегчить себе работу по закрывающим документам, спросите у Solar Staff, как.