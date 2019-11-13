Зачем бизнес привлекает фрилансеров вместо штатников: исследование

Оформление физлиц по договорам ГПХ для бухгалтеров хлопотно. Нужно уметь оформлять фрилансеров и знать, чем они занимаются.

Фрилансеры в тренде

Компании все больше работают с фрилансерам, потому что так удобней и проще — это тренд. Они могут выполнять самые разные работы и зачастую обходятся дешевле штатных сотрудников.

Этот тренд хорошо прослеживается в сервисе Solar Staff, предназначенном для автоматизации документооборота и выплат фрилансерам.

За последние пять лет в сервисе зарегистрировались 290 тысяч фрилансеров, из которых 60 % начали работать с платформой в 2019 году.

В чем заказчики видят выгоду

Главное преимущество работы с удаленными исполнителями — возможность быстро подобрать специалиста любого уровня в нужной сфере. К таким выводам пришли аналитики Фрилансим на основе опроса пользователей платформы. К услугам фрилансеров прибегают в проектах со сжатыми сроками или при отсутствии бюджета на штатного сотрудника.

Фрилансеры ориентированы на результат и заинтересованы в закрытии сделки, поэтому быстрее приступают к задачам. Они не привязаны к графику, могут работать в ночное время и выходные.

Стоимость работы удаленного исполнителя ниже ставки штатного сотрудника и не требует расходов на содержание рабочего места. Сегодня найти квалифицированного фрилансера для разового проекта проще и дешевле, чем адаптировать нового сотрудника.

У заказчиков есть и опасения

Заказчики отмечают и определенные риски в работе с фрилансерами — они опасаются, что исполнитель не завершит проект в срок, «пропадет» с оплатой или выполнит работу некачественно.

У бухгалтеров свои проблемы

Учитывая данную тенденцию, бухгалтеры должны быть подкованы в вопросах оформления таких «свободных художников». Ни для кого не секрет, что сейчас не только фискалы, но и банки проявляют повышенный интерес к операциям по расчетам с физлицами.

Бухгалтер должен понимать, какие услуги оказывают такие физлица, чтобы правильно оформить документы, налоговые декларации, а потом еще и объяснить это все налоговой.

Бухгалтерские проблемы, связанные с договорами ГПХ, мы освещали в предыдущем материале.

Сложности возникают на разных этапах оформления сделок с внештатными физлицами.

1. Договор ГПХ могут переквалифицировать в трудовой со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде взносов, штрафов, а также разных трудовых нюансов. Поэтому к составлению договора надо подойти со всей ответственностью.

2. Выплаты физлицам облагаются взносами, но не всеми, а только взносами на ОПС и ОМС. Взносы на соцстрахование по тарифу 2,9 % не начисляются, поэтому при проверке налоговики будут внимательно проверять документы с целью возможных доначислений.

3. Выплаты физлицам надо правильно отразить в отчетах РСВ и 6-НДФЛ, не забывая о том, что это не зарплата и по договорам ГПХ есть свои нюансы. Кроме того ежемесячно договорники отражаются в форме СЗВ-М. А после окончания года периоды работы физлиц — фрилансеров необходимо отразить в СЗВ-СТАЖ.

4. Проблемы иногда возникают на этапе составления закрывающих документов. Составить их — это еще полдела. Необходимо их еще и подписать

5. Выплаты в пользу физлиц вызывают интерес у банков. Иногда бухгалтеру приходится поволноваться прежде чем деньги таки уйдут на счет внештатника. Да и услуги банка по переводу на счета физических лиц — вовсе не бесплатные. Мелкой комиссией за проведение платежки в этом случае не отделаешься.

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Лекарство для избавления заказчиков, бухгалтеров и фрилансеров от проблем есть!

Наш сервис — генподрядчик при расчетах с физлицами. Вы заключаете единственный договор с Solar Staff, вместо отдельных договоров с каждым исполнителем.

Бухгалтеры избавляются от проблем с договорами, закрывающими документами, перечислениями на карты физлиц. Кроме того, компании не придется платить страховые взносы и НДФЛ и отражать все это в многочисленных отчетах.

Solar Staff решит все эти проблемы. При этом гарантируется полное соблюдение законодательства всеми участниками процесса.

Как это работает, мы рассказывали в материале «Как сэкономить и упростить учет, если надо нанять самозанятого или другого «физика».

Фрилансеры: кто они и сколько денег хотят

Исследование выявило топ-3 специализации фрилансеров:

веб-разработчик;

дизайнер;

копирайтер.

Веб-разработчики

Средняя стоимость задачи для веб-разработчиков в Solar Staff 17 350 рублей. Срок сделки от момента принятия задачи исполнителем до подписания акта — 5 дней.

Исполнителей нанимают для создания и поддержки сайтов, разработки программного обеспечения и администрирования корпоративного ПО.

Самая дорогая задача за историю сервиса Solar Staff — интеграция мультимедийного проигрывателя на сайт заказчика. Исполнитель выполнил работу за 3 дня и получил 173 000 рублей.

Дизайнеры

Популярные виды работ среди дизайнеров — отрисовка интерфейсов ПО, создание рекламных материалов для интернета и полиграфической продукции. Дизайнеры тратят на выполнение задач больше времени, чем остальные фрилансеры.

В среднем, сделка в этой специализации закрывается за 8 дней. Больше всего денег получают дизайнеры, которые разрабатывают графику для мобильных игр. За 15 дней работы гонорар достигает 97 000 рублей.

Копирайтеры

Копирайтеры выполняют задачи быстрее остальных. Сделка по созданию текста пресс-релиза, статьи или e-mail рассылки занимает 4 дня, при этом средняя стоимость колеблется в районе 5 000 рублей.

Самые высокооплачиваемые копирайтеры выполняют комплексные задачи. Например, пишут сюжеты для VR фильмов, синопсисы и сценарии для шоу или создают сторителлинг для бренда.

На выполнение таких задач требуется от 30 дней, и гонорар достигает 200 000 рублей.