Договоры ГПХ с фрилансерами: пять проблем и одно решение

Для выполнения определенных заданий компании иногда привлекают фрилансеров. У штатных сотрудников свои задачи, у фрилансеров — свои.

Однако привлечение физлиц по договорам ГПХ — это безусловно, определенные хлопоты, затраты и повышенный интерес со стороны банков и фискалов.

Вкратце обозначим спектр тех проблем, с которыми может столкнуться компания-заказчик, нанимающая фрилансеров.

Проблема № 1: переквалификация

То, что вы с уверенностью считаете гражданско-правовым договором, контролирующие органы могут принять за трудовой.

Не стоит забывать о существовании в Трудовом кодексе статьи 19.1, которая как раз и регламентирует признание отношений по договору ГПХ трудовыми. Законодатели давно все продумали.

Заставить вас считать договор ГПХ трудовым может:

сам исполнитель — он подает заявление с таким требованием;

трудинспекция — она выдает предписание;

суд — если вы проигнорировали заявление псевдосотрудника и требование трудиснпекции.

Суд рассмотрит все обстоятельства дела. А они могут быть как в вашу пользу, так и в пользу вашего оппонента.

При этом в ст. 19.1 ТК говорится, что неустранимые сомнения при рассмотрении судом споров о признании отношений, возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми отношениями толкуются в пользу наличия трудовых отношений. Проще говоря — суд с большой вероятностью признает отношения трудовыми, если оформлять ГПХ кое-как. Посмотрите, каких ошибок надо сторониться.

Кроме того, небезызвестное постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2018 № 15 содержит целый перечень оснований, полагающих считать договор именно трудовым.

Добавим, что предъявить претензии вам может не только работник и трудовая инспекция, но и например, ФСС.

Ежегодно инспекторы соцстраха при проверках выявляют сотни договоров ГПХ, в которых, по их мнению, усматриваются признаки трудового договора.

Снизить риски при привлечении к работе фрилансеров можно, воспользовавшись услугами Solar Staff.

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О том, как это работает, мы показывали и рассказывали ЗДЕСЬ.

Проблема № 2 — взносы

ФСС в данном случае заботится не только об интересах работников, но и стоит на страже бюджета. Ведь по договору ГПХ не платятся взносы на соцстрахование по временной нетрудоспособности (2,9 %) и от производственного травматизма (от 0,2 % до 8,5 %).

Тем не менее, остальные взносы придется заплатить (22 % на ОПС и 5,1 % на ОМС). Да и об удержании НДФЛ забывать не стоит. В итоге услуги фрилансера, который не является ИП или самозанятым на НПД, обойдутся вам не так уж и дешево.

Проблема № 3 — отчеты

Если вы привлекаете к оказанию услуг сторонних физлиц, все расчеты с ними необходимо отразить в зарплатной отчетности. При таких договорах подряда у бухгалтера возни не меньше, чем со штатными сотрудникам, и даже больше. Нужно проследить, чтобы программа включила все выплаты, не относящиеся к 70 счету, во все отчеты.

В форме 6-НДФЛ и 2-НДФЛ ГПХ-вознаграждение отражается по дате его выплаты.

В форме РСВ в разделе 1 надо ориентироваться на дату подписания акта, а в разделе 3 — на дату заключения договора, чтобы правильно отразить страховой стаж исполнителя. А вот для приложения 2 раздела 1 РСВ есть свои нюансы отражения ГПХ-вознаграждений: значение имеет параллельное наличие трудовых отношений с исполнителем.

Дата договора также важна для отчетов СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ.

Сотрудничество с Solar Staff избавит вас от лишней суеты, связанной с зарплатными налогами и отчетами. При этом гарантируется полное соблюдение законодательства всеми участниками процесса.

Проблема № 4 — закрывающие документы

Если компания заключила договор с ИП, то после окончания работ предприниматель должен выставить акт. Унифицированной формы акта нет. Все пользуются тем, чем им удобно. Обычно акт просто распечатывают из бухгалтерской программы и делает это исполнитель, что вполне логично.

Если вы привлекли к выполнению задачи плательщика НПД, то тут тоже все несложно — в качестве закрывающего документа он предоставит вам чек из программы «Мой налог». Акт в данном случае документ не обязательный, но если вам с ним удобнее и спокойнее, можно составить и его.

А вот когда речь идет об обычном физлице, не обремененном никакими предпринимательскими статусами, то изготовление первички обычно ложится на плечи бухгалтера компании-заказчика. Сначала вы составляете акт, а потом еще тратите свое время и нервы на то, чтобы заполучить на нем подпись исполнителя. Знакомая ситуация?

Компания Солар-стафф упростила нам работу с исполнителями. Полностью ушел вопрос документооборота. Мы часто используем проектный подход в работе, а здесь как раз подходит формат работы с Соларом: в конкретном проекте используются конкретные исполнители, которые не нужны на постоянке. Действительно нужный сервис, который облегчает работу. — пишет в своем отзыве Команда ВИБУМ

Проблема № 5 — перечисление денег на счета физлиц

Не секрет, что налоговики уделяют особое внимание переводам в адрес физлиц. Однако в последнее время по части повышенного, иногда даже несколько нездорового интереса фору фискалам могут дать банки.

Вашу платежку могут затормозить, а то и вовсе перекрыть вам доступ к интернет-банку или даже заблокировать счет. Сначала докажите, что перечисляя деньги за дизайн буклета по рекламе столовых приборов, вы тем самым не финансируете терроризм!

Кроме того, перечисления в адрес физлиц, как правило, сопряжены с дополнительными расходами в виде банковской комиссии. Ее размер зависит от аппетитов банка, от суммы перевода и может составлять до 10 %.

С Solar Staff всех этих проблем можно избежать. Вот что рассказывают наши клиенты:

У нашей компании есть партнеры по маркетингу, которым мы должны делать постоянные отчисления, но так как это фрилансеры, то проводить через ФОТ это не получается. Очень долгое время мы по-разному пытались решить эту задачу, но всегда что-то не устраивало. В один день было проведено исследование и найден сервис Solar Staff. После изучения всех возможностей мы в кратчайшие сроки подписали договор и начали сотрудничать. Долгое время мы не использовали все возможности сервиса, но несколько месяцев назад провели интеграцию по API, и это принесло настолько ощутимый результат, что мы пожалели, что откладывали интеграцию больше года. Сейчас совершать выплаты партнерам можно в пару кликов, что экономит время сотрудников. Это не говоря о полном пакете закрывающих документов, которые предоставляет Solar Staff для бухгалтерии. Все просто и прозрачно. Хотел бы пожелать сервису дальнейшего роста и развития, расширения горизонтов возможностей для вас и ваших клиентов! Спасибо за то, что делаете сложные вещи простыми. — ДмитрийЗайцев, CEO at Adguard

Проблем по переквалификации договор в трудовые, по закрывающим документам, налогам, отчетности и придиркам банков вполне можно избежать.

Как именно, расскажут в Solar Staff.