Как маркировать рекламу в интернете в 2025 году: налоги, штрафы, отчетность

Что такое маркировка рекламы и зачем она нужна

В России существует 38-ФЗ «О рекламе». В нем сказано, что любой рекламный материал: баннер, SEO-текст или видеоролик — должен быть помечен уникальным идентификационным номером, токеном. Кроме того, на все публикации такого рода обязательно ставить пометку «Реклама» и указывать информацию о рекламодателе. Исполнение закона контролирует Роскомнадзор: его цель — сделать рекламный рынок прозрачным для налоговой службы и безопасным для потребителей.

Токены используются для того, чтобы отслеживать рекламные материалы в сети: в 2022 году был принят закон 347-ФЗ, согласно которому все данные о рекламе в интернете нужно передавать в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) через операторов рекламных данных (ОРД).