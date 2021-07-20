Плохие новости: налоговая на раз раскрывает рабочие схемы. И почему вы можете забить на налоговую судебку

Да. Космическое у нас все-таки налоговое администрирование. Налоговые органы создают инструменты противодействия схемам, которые налогоплательщики не то что массово применять не начали. Они в массе своей даже еще их смысл не поняли!

В новом регламенте ФНС есть Приложение 1 и обязанность подробного анкетирования не только самого налогоплательщика, но и его поставщика (в цепи от разрыва). Это делается для выявления устойчивых связей «Выгодоприобретатель — 1е звено». Для противодействия схемам «Контролируемое первое звено».

И опять бумажный НДС

«Да мы эту схему знаем» — скажут большинство. Но они сильно и глубоко заблуждаются, что подтверждают вопросы на семинарах и встречах, а также то, что по факту делают — покупают бумажный НДС через прокладку. Чтобы не заводить его на свою основную компанию. Да только смысл прокладки кардинально поменялся. И этого никто (почти никто) не уловил. Потому что смысл схемы не в юридической конструкции, а в особенностях администрирования.

Все равно придут к вам

25 лет вольницы привели к стереотипу, что прокладка нужна для слива ответственности. То есть, поработали через, а потом скинули и открыли новую. Это засевший глубоко шаблон. Но сейчас это не работает. С точки зрения администрирования НДС — что вы через контролируемую прокладку покупаете вычеты, что через неконтролируемого флагмана — сделка все равно фиктивная.

Все равно придут к вам. Все равно вы ничем не сможете подтвердить реальность сделки. Потому что вменять вам будут именно фиктивность сделки, а не покупку бумажного НДС, поэтому сказать «покупал вон тот, идите к нему» не получится.

Смысл схемы в другом

Раз вменяют фиктивность сделки, значит надо доказать ее реальность. И контролируемое первое звено должно обеспечить необходимый сабстанс. Люди, офис, живой директор, платежи по р/счету... Но при этом не переборщить. В итоге оно должно оставаться транзитным и не стать Выгодоприобретателем (в идеале 20 баллов, но это сложно). И тогда защита строится на том, что основная компания реальность сделки (в том числе по 54.1) легко подтверждает, если придут к ней, а к первому звену не идут, потому что оно не интересно. Полупустышка.

И это не мои домыслы

Вот, пожалуйста. Дело № А12-23826/19. Налоговики шли шли по цепи и дошли до Выгодоприобретателя. Сняли вычеты (правда в КНП). Там как раз подконтрольная прокладка была. Общие IP-адреса, покупатель в книге продаж один, кое-какие сотрудники пересекались, контакты кое-где общие, отгрузки напрямую клиентам, минуя склад контрагента, подписи в счетах-фактурах «левые», поставщики-транзитеры в последующих звеньях... Первую инстанцию они даже проиграли. Но у нас-то не дробление! У нас-то спор о реальности сделки.

А директор дал показания в суде (что вообще для большинства прокладок анриал), численность для производства была достаточная, расчеты были по безналу, реальные закупки нужного сырья у реальных поставщиков (60% от выручки примерно), даже кое-какое оборудование было. А потому даже Верховный Суд согласился, что вычеты сносить нельзя.

И таких примеров еще есть у меня. Например, в деле № А45-30722/17 налогоплательщик отбил 100 млн налога на прибыль и 90 млн НДС сэкономленных в однодневках, но через закупочные звенья, в которых суммарно работало 150 человек.

А еще А72-18474/17, тут вообще первое звено — упрощенец, туда никогда в жизни не пойдут. Я похожую схему придумал как-то для клиента (ща многие про себя подумали «ага-ага, как же, сам придумал»), обсуждал ее с одним матерым налоговым юристом, спросил, какие риски есть в схеме, и он мне сказал, что сходу не видит никаких дыр. А потом он же прислал мне это выигрышное дело с аналогичной схемой.

И в обоих случаях схема защиты одинаковая: к налогоплательщику пришли — он реальность подтвердил, а к поставщику если бы пришли, то он бы не подтвердил, но к нему не пришли. Все было сделано для этого.

Да и прошлогоднее дело «Звездочки» оно примерно про это же. Директор реальный, дал показания, подписал заново счет-фактуры. А на все остальное компания-первое звено показало платежи за склад и за доставку. И никого в этом случае разрывы в последующих звеньях волновать не должны. Так Верховный Суд сказал.

В общем, для тех кто этой схемой не пользовался, у меня плохая новость. Налоговая против нее уже готовится вовсю. Как это будет монетизироваться, пока не ясно (я пока не знаю). Сегодня явно это работает так. Если у вас прокладка, а у вашего конкурента контролируемое первое звено, то налоговая, однозначно, пойдет к вам. Потому что явно теперь это видит. Что она будет будет делать с вашим конкурентом мы увидим в ближайшие пару лет. АСК НДС-2 тоже не сразу на полную мощь заработала.

Поскольку у налоговой есть право ретроспективного анализа вашей деятельности на три год назад, ей сейчас спешить некуда. А налогоплательщики все понять это никак не могут. Что чтобы нормально работать, надо на три года вперед смотреть. А все по прежнему живут по принципу «вот придут когда, тогда и будем думать». А думать будет уже поздно.

Продвинутое налоговое администрирование вытесняет судебные баталии. Налоговых проверок становится все меньше, наполнение бюджета за счет побуждений уже сравнялось с наполнением от контрольных мероприятий. И дальше будет только расти.

А потому более эффективной стратегией защиты от налоговых рисков становится не анализ судебной практики, а предвосхищение развития методов налогового контроля. И нет необходимости их угадывать на 100%. Вам не надо бежать быстрее тигра, это невозможно. Вам всего лишь надо бежать быстрее соседа. Что вполне реально.

Кто-то вообще задумывается, как на его бизнес повлияет внедрение системы прослеживаемости? Автоматический расчет налога для УСН 6%? Внедрение АСК ДФЛ? Все читают выигрышные решения (по проверкам 15-17 годов) и пытаются защищать бизнес на основе их решений. А побуждать их будут в 22-23 годах на основе технологий контроля, внедряемых сегодня. Не надо смотреть в прошлое, надо предвидеть будущее.