Почему все, кто хочет нормальный управленческий учет, в гробу видели Баланс?! И при чем тут севший на 3,5 года главбух

Буквально на днях с коллегой обсуждали. Ну почему так? Что от управленческого учета в основном все хотят «Отчет о Прибылях и Убытках» (большая большая цифра «ЗАРАБОТАНО ДЕНЕГ») — ОПУшку. И все в гробу видели Баланс. Не знаю, название что ли отпугивает. Бухгалтерское, какое-то, правда? А как Вам «Отчет о стоимости бизнеса»? Ведь это он и есть (с точностью до рыночной переоценки активов).

Третий раздел баланса — это и действительная стоимость 100% бизнеса (то что надо отдавать участнику при выходе) и Чистые активы и Собственный капитал. Это ваша кучка, уважаемые собственники. Ее прирост за период — это и есть Чистая Прибыль (если вы дополнительно ничего не вкладывали и дивы не забирали).

И самое главное, в отличие от ОПУшки, эта прибыль четко расписана где и в чем она «зарыта». И что еще главнее — украсть ее практически невозможно. Потому что «БАЛАНС». Активы равны Пассивам. Есть контрольное соотношение. Нельзя просто украсть какой-нибудь актив, не сойдется баланс. В смысле «Отчет о стоимости бизнеса».

Вот вам пример. За два года главбух тайком перевела себе на карточку 1,5 млн рублей. Маленькими платежами, по 15-20 тыс рублей. И никто не заметил пока не уволилась. И дальше бы никто не заметил, но за частые перечисления на счет физлица банк комиссию по расчетному счету задрал, начали разбираться — и «нате-выньте».

И ведь нельзя сказать, что они ей доверяли. Они каждый день смотрели выписку из банка, куда они какие платежи шлет. Но это, естественно, не помогло.

Цитата из приговора Ленинского районного суда г. Краснодара № 1-405/2019 от 3 декабря 2019 г. по делу № 1-405/2019:

«Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО13 показала, что ИП ФИО8 она предоставляла бухгалтерские услуги. Когда она распечатала директору выписку по счету за месяц, он поинтересовался почему такая большая комиссия за осуществление банковских переводов. Она ответила, что большая комиссия связана с тем, что денежные средства перечислялись на счет физического лица, после чего он попросил ее распечатать выписку, по которой было видно, что производились ежемесячные перечисления в размере 50000-70000 рублей на карту физического лица ФИО3. Обнаружены документы, в которых все платежи, перечисленные ФИО3 в размере этих сумм переделаны под платежи НЭСК. Эти документы имелись в компьютере и на столе.»

Любые оборотные отчеты (которые за период), в том числе и ОПУшка и ДДС, абсолютно не защищены от искажений. Вот если я подправлю руками в итоговой форме себестоимость (намеренно или случайно) в сторону уменьшения и увеличу тем самым прибыль, как эту ошибку увидеть? Да никак. Только руками складывать себестоимость по каждой отгрузке. В отличие от Баланса, в котором все значения выводятся на конкретную дату и могут быть легко проверены — товары инвентаризацией, дебиторы — актами сверки, остатки — выпиской из банка.

В данном кейсе разорвало бы баланс на 1,5 млн рублей на конец работы главбуха (изъятые из банка деньги) и чтобы свести активы с пассивами на конечную дату надо было бы подгонять баланс (ну если бы хоть кто-то изъявил желание в него посмотреть) дебиторкой — завысить ее по НЭСКу — что очевидное палево. Или нераспределенной (накопленной) прибылью, но тогда она бы с ОПУшкой не совпала. Но нет. Вместо контроля и пресечения мы потом лучше будем судится и взыскивать.

Некоторые еще могут спросить, а нафига смотреть в бухгалтерский баланс? Типа, там же не настоящий Собственный капитал. Настоящий в управленческом балансе. А в бухгалтерском тот, который бухгалтер нарисует. Да только отвечать перед всеми надо будет именно этим капиталом.

То же самое и с банкротством. Что такое положительный третий раздел (а почти у всех, кто заходит в банкротство экстренно, он положительный)? Это значит, что активов у вас по балансу больше, чем требований кредиторов как раз на сумму третьего раздела. А вы- то складываете в конкурсную массу обычно чуть меньше чем ноль. Значит, у вас просто-напросто рвет баланс на сумму требований плюс положительный третий раздел.

Его руками исправляют до нужного, но тут другая проблема — в соответствии с Постановлением Правительства от 27/12/04 № 855 существенное снижение двух и более коэффициентов является признаком преднамеренного банкротства. А если вы разом в последнем квартале подгоните баланс, у вас оно железобетонно будет существенное (темп разового снижения превышает средний темп за три года).