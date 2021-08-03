Налоговики найдут вашу схему, но в итоге окажутся вам еще и должны. Невероятная инструкция

Никогда не сдавайся. Когда суд уже признал, что схема, применяемая налогоплательщиком незаконна, еще не все потеряно. Если у вас грамотные защитники, то они могут пересчитать налоговую недоимку так, что налоговый орган вам еще должен останется :-).

С каждым новым делом на данную тему меня все больше поражает, насколько все недооценивают данный способ защиты.

Возможно, тут играет некий стереотип, что если в возражениях заявлять несогласие с расчетом, то это как бы будет сразу свидетельствовать о согласии с обвинением в дроблении. Это ошибка.

Я не считаю точную статистику, некогда. Но если измерять ситуацию, как учил Уилл Смит в нетленке Men in Black по своему личному дерьмометру (ну то есть, навскидку), налогоплательщики, которые досконально подходят к пересчету налоговой недоимки (да-да, в дроблении мало доказать, что вы несколько из стапятьсот критериев не соблюли, надо потом еще и правильно недоимку рассчитать, которую вам вменить, к чему налоговые органы уже не так щепетильно относятся — обычно они это делают по методу «пальцем в небо») в 9 из 10 случаях получают ощутимую выгоду.

В примерах инструментов, позволяющих пересчитывать сумму обязательств, на первом месте конечно же стоит применение расчетной ставки по НДС (18/118 вместо 18/100), далее исключение исчисленного НДС из базы по налогу на прибыль, неполный учет расходов, точная дата по превышению лимитов УСН, некорректное определение выручки...

И вот пример еще одной возможности пересчитать недоимку. Когда налоговый орган сбрасывает в проверке налогоплательщика с упрощенки, то это такой же переход на ОСН, регламентированный главой 26.2 НК РФ. А значит, вы можете учесть еще и вычеты по товару, который купили на УСН (до того, как налоговый орган вас скинул — до начала проверки), но продать не успели.

В деле А70-6720/2019 налоговый орган доказал, что розничная сеть бытовой электроники дробилась незаконно и доначислил 25 млн НДС и 4 млн НДФЛ. Но мы-то понимаем, какие запасы на складе у розничной сети бытовой электроники! Это все запасы вычетов НДС, которые можно использовать. А не только то, что было куплено внутри проверяемого периода. И суд это подтвердил. В результате 15 млн рублей (60%) недоимки по НДС с сопутствующими штрафами и пенями были отменены — существенная экономия.

Те, кто думают, что применяемое мной выражение «налоговый орган вам еще должен останется» образное, для привлечения внимания, ошибаются. У меня в копилке есть и такой кейс (на схеме как раз он изображен).

Налоговики доказали, что применение агента на закупе не позволяет компании переходить при расчете налога на прибыль от начисления к кассовому методу. И убрали из себестоимости оставшийся в запасах металл. Но налогоплательщик грамотно возразил (и суд его поддержал), что тогда надо учитывать в себестоимости металл, который был в запасах на начало. И повторно учел его в расходах (а это ни много ни мало — почти 45 млн рублей запасов или 9 млн рублей экономии налога на прибыль).

Налоговый орган конечно же все это видел, но доказать ничего не смог — повторный учет расходов был следствием позиции самого налогового органа, а первоначальный учет в расходах был за пределами проверки.