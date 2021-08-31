Как зарыть в балансе миллионные убытки и продать ООО: разводка для тех, кто не шарит в финансах

Сегодня история со счастливым концом — пример внимательного отношения к анализу регламентной отчетности (помните, которую можно скачать с сайта налоговой с электронно-цифровой подписью). Когда постоянно читаешь и анализируешь ее, начинаешь видеть чуть больше, чем хотели показать ее составители.

Клиент собирался покупать ООО-шку. Покупать не ради бизнеса, а ради ее актива. Соответственно, подробный финансовый анализ делать не собирался. К чему ему экономика вроде бы — про «нарисованные задним числом» векселя он начитался, знал, понимал что анализом отчетности этого не выявишь. Но вопрос задал.

Проверка отчетности

Мы посмотрели опубликованную отчетность. Казалось бы, нормальная прибыльная организация. Все практически ровно из года в год — выручка, запасы, валюта баланса, прибыль.... Но напрягала одна вещь — резкое падение в последний год чистых активов. Да и это бывает — почему бы прибыльной организации не выплатить дивиденды?

Но, блин, бесило изменение структуры баланса — когда платишь дивиденды из заработанных денег уменьшение чистых активов сопровождается уменьшением активов компании (расчетного счета), а в данном случае полностью вся сумма снижения ЧА произошла за счет увеличения обязательств.

Переводя на русский — как будто мы для выплаты дивидендов взяли кредит. При этом активы (валюта баланса) не выросли. То есть, никуда прибыль дополнительно не «морозилась».

А ларчик просто открывался...

На удивление собственник очень чутко отнесся к моим переживаниям. Заказал более подробный дьюдил. И поскольку мы уже знали куда копать почти сразу же нашли феноменальную проводку Дт 84 Кт 60 на несколько миллионов рублей.

Компания получила убыток, но поскольку это является банковской ковенантой, бухотчетность была подделана. Грубо, текущий убыток покрывался нераспределенной прибылью прошлых лет и в финансовом результате отчетного периода не отражался. Прибыль в отчетности была положительная, чистые активы падали — убыток копился в балансе — баланс не обманешь.

Итог

Конечно же, сам убыток не волновал особо моего клиента, он все равно планировал плавно свернуть деятельность.

Но чтобы соблюсти банковские ковенанты пришлось бы продолжать подделывать бухотчетность, чего делать никто не собирался. А увидев убыток (тем более при новых собственниках) банк бы почти наверняка потребовал бы вернуть весь кредит в момент.

И если бы клиент не выложил бы дополнительно несколько десятков миллионов рублей, то вполне реально мог бы потерять целевой актив, ради которого все затевалось (он пока неотрывно связан с ООО-шкой, вывести его нельзя, чем и обусловлена структура сделки — покупка актива через покупку ООО).

Я сделал на «Клерке» курс про схемы с НДС и про то, как налоговики их выявляют. Даже те, кто исправно платит налог, теперь попадают под прицел инспекции. ФНС спустила им дсп-методичку, по которой они будут трясти НДС с добросовестных контрагентов. Проходите курс, чтобы знать, как защититься.

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