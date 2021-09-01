Слить ООО и потерять активы: как IT-компании разведут вас на деньги

До сих пор все еще попадаются у клиентов такие элементы структурирования, как «запасная ОООшка». Точнее ОПБшка — общество с полной безответственностью.

Это были те вольные времена, когда вместо того, чтобы структурировать как-то бизнес, проще было просто слить ОООшку и пойти открыть новую. Бизнес — это вообще крайне эффективная вещь, там бессмысленно рассуждать про мораль. Если есть сильно более дешевый вариант с аналогичным эффектом, не делать так, потому что нехорошо — наверное, нецелесообразно.

С ужесточением инструментов субсидиарной ответственности, а в налоговой части так вообще ты уже должен еще в момент, когда только решил открывать ОООшку, инструмент «слиться пока не поздно» потерял актуальность. Но тем не менее многие по прежнему делают на него ставку. Регулярно наступая на различные грабли, которые разбросаны в разных неожиданных местах, в которых даже вроде бы и не ожидаешь их встретить.

Помните, мы в нашем канале публиковали забавное дело на эту тему. Когда в ВНП налогоплательщик просто слил компанию на бомжа в другой регион. Налоговый орган заявился в офис присутствия этой компании (ранее она арендовала его, IP-адрес работы с банком был в этом офисе) и изъяла там сервер с данными этой компании.

Последствия в налоговом споре отдельная песня, я же про то, что налогоплательщик забрать этот сервер уже не смог. Он его покупал на ту самую слитую ОООшку (все мы так делаем, выгодно же по безналу все покупать, особенно то, что с НДСом продается). И когда в налоговую пришел забирать этот сервер текущий арендатор этого офиса (та самая запасная ОООшка), налоговая сказала, что нам пофиг, что мы забрали его из арендуемого вами помещения, докажите, что вы его покупали. А если доказать не можете, то пусть тот самый бомж приходит и забирает свое имущество. И суд ее в этом поддержал (№ А40-156878/2017).

И вот новая напасть (не дают людям спокойно сливать ОООшки, то налоговая, то теперь вот регистратор). В общем, однажды где-то в России слили люди ОООшку. Года четыре назад. Работали себе спокойно. И тут вдруг от регистратора доменов приходит письмо, дескать, мы тут обнаружили что вашу ОООшку налоговые органы грохнули, как недействующую, а потому ваши клевые домены (один из них трехбуквенный) переходят в зрительный зал. Учетку (логин / пароль, через которые управляется домен) мы на всякий случай заблокировали, от несуществующей ОООшки явно какие-то мошенники сидят ведь. А потому если вдруг вы хотите сохранить свои сайты — поделитесь баблишком, немного, всего 150 тысяч рублей. Можете не платить, конечно. Сидеть и обновлять сайт регистратора, чтобы дождаться когда они поступят в свободный доступ, и быстренько их заново себе оформить. Но помните, домен-то у вас трехбуквенный. Может и не получится)).

Эту историю мне рассказал мой друг, он работает разработчиком в IT-компании, они сопровождают сайты этого клиента. Кое-как там удалось порешать этот вопрос. Но, погуглив, оказалось, что регистратор-то не дурак. Сопоставить список ОООшек, владеющих доменами и существующих ОООшек по ЕГРЮЛ достаточно одного SQL-запроса. Автоматически заблокировать учетки доменов, не найденных в ЕГРЮЛ — еще один SQL-запрос. Разослать всем им письма счастья — третий. Для IT-шной компании (а регистратор доменов, безусловно, такая) это примерно как секретарше по селектору сказать чтоб машину шефа к входу подала. И видимо они это сделали)).

Так что при сливе ОООшки надо не только радоваться освобождению от ответственности, но и не забывать о потере активов, которые в последнее время сливаются куда эффектней ответственности.

А еще лучше структурировать бизнес грамотно, с деловыми целями, обстоятельствами, их подтверждающими, проработкой IT-архитектуры, легализацией дохода собственников... Что еще забыл? А, ну да, с преферансом и гимназистками))). Куда ж без них.