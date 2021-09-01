Коварные проценты: кто не дружит с арифметикой — попадает на налоги. А вы правильно считаете?

И снова про проценты. Казалось бы, школьная арифметика, но некоторые задачки даже Верховному Суду РФ с первого раза не даются. А кое-кто переплачивают вовсю налоги, путая проценты и процентные пункты.

Эти хитрые проценты

Проценты — это всегда дробь, имеющая числитель (показатель) и знаменатель (база) — проценты показывают долю показателя от базы. Очень многие при проведении операций с процентами забывают про разные базы, а складывать и вычитать дроби с разными знаменателями нельзя. Мы уже разбирали эти примеры в прошлых статьях. Но проценты еще коварны в другом. Иногда они представляют собой не долю, а саму величину. В этом особенность человеческого восприятия, нам проще работать с числами, чем с дробями. Финансисты специально для отличия процентов-дробей от процентов-чисел придумали отдельный термин — процентный пункт. Но в сложных сделках очень сложно бывает разобрать где пункт, а где доли.

Вспомните пресловутое дело с попыткой вернуть переплату процентов при досрочном гашении аннуитетного кредита. С точки зрения математики там все очевидно, никакой переплаты нет, но тем не менее коллегия Верховного Суда отправила дело на новый пересмотр как раз чтобы заново разобраться с расчетами.

В графике гашения проценты всегда доля от текущего долга, поэтому она не может зависеть от срока гашения. Между тем, истец по этому делу попытался перейти от долей к абсолютным значениям переплаты. В этом случае зависимость, безусловно, появляется. И если бы там действительно были бы процентные пункты, то переплата была бы. Но процентных пунктов там нет и никогда не было. Что и было в итоге установлено на повторном рассмотрении. Хоть тут Сбер не подкачал.

А что с налогами?

Я сейчас говорю про историю, когда один из участников выходит из ООО, получает действительную стоимость доли, его доля переходит к Обществу и ее надо распределить в течении года. Устойчивое мнение Минфина РФ (я и от многих налоговых консультантов слышал, что они также считают), что если эту долю отдать оставшимся участникам безвозмездно, то у них возникает облагаемый НДФЛ доход в виде рыночной стоимости доли. Так ли это? С точки зрения математики конечно же нет. Это легко доказать.

Например, у нас есть ООО с двумя участниками, 60% и 40% (специально разные доли, будем их так и называть — участник-60 и участник-40). Пусть чистые активы этого бизнеса составляют 100 млн рублей. Например, участник-40 вышел и получил свои 40 млн рублей. Участник-60 получил его долю от Общества и стал 100% владельцем ООО. В итоге до выхода стоимость доли участника-60 была 60 млн = 60% * 100 млн и после распределения долей стоимость его доли составила те же 60 млн = 100% * 60 млн. В процентах доля стала больше, но бизнес-то стал стоить дешевле — участник-40 ведь свое забрал, понизив стоимость бизнеса!

По факту происходит подмена процентов процентными пунктами. Вообще здесь речь идет исключительно о долях. То есть, участник-60 владел куском бизнеса 60 млн, а весь бизнес составлял 100 млн. Потом участник-60 остался владеть тем же куском, но база (весь бизнес) стала уже 60 млн. Изменился знаменатель доли (база).

Но законодательно это оформлено как будто он что-то получает, типа, стала доля 100%, была 60%, значит он получил 40%. Но тут не может быть сложения и вычитания, базы то разные! Эти 40% ничего не стоят (у них нет базы, рекурсивное владение невозможно). Участник-60 получает то, чем уже и так владеет. Тут нет никаких 40 процентных пунктов, на которые увеличивается его владение!

Причем Минфин отчетливо понимает, что дурит нашего брата предпринимателя. Распределяемые 40% ничего не стоят и никакого НДФЛ там быть не может. И это тоже легко доказывается.

Логика Минфина в разъяснениях (например, письмо № 03-04-06/24062 от 01.04.2021) о том, что должен быть НДФЛ, примерно следующая. Типа, Общество купило у участника-40 его долю и теперь якобы владеет активом, который можно продать. Как минимум по той же цене. А раз этот актив получает участник-60 бесплатно, то он якобы нагревается на стоимости этого актива (хотя бы по цене покупки его Обществом у участника-40). Но так ли это?

Любой купленный актив, который можно продать, числится на балансе в активах. А собственные доли, выкупленные Обществом у участника числятся со знаком минус в пассивах. В третьем разделе. Любой бухгалтер Вам это скажет!

Это определяется приказом от 02.07.2010 № 6 6н не кого-то там, а того самого Минфина РФ.

То есть, сам же Минфин признает, что если бы, например, ООО «Пупкин и сыновья» купили бы акции какого-нибудь ПАО «Газпром», то эти акции числились бы в финансовых вложениях. А вот когда ООО «Пупкин и сыновья» выкупает у одного из Пупкиных свои доли, то они не только не формируют чистые активы компании, а попадая в пассивы, наоборот, уменьшают их! Уменьшая автоматически стоимость долей остальных участников. И распределение выкупленных долей оставшимся участникам лишь арифметическое восстановление статус-кво. Но почему то как речь заходит об исчислении налогов, Минфин сразу же об этом забывает!

Почему я вспомнил про этот случай? Виталий Ветров нашел забавное дело (А03 — 2091/2020). Суть та же самая, но юридически обставлено по другому.

Есть положение, при котором в случае реорганизации АО в ООО, акционеры, голосующие против реорганизации, могут требовать выкупа акций. Что получаем? Часть участников (акционеров) вышла, получив свои доли, оставшиеся распределили владение между собой. Но НДФЛ нет, потому юридически они никакие акции не получили. Наоборот, они юридически за каждую акцию получили одну долю владения, одинаковой номинальной стоимостью. Дополнительных долей они не получают, потому что ООО сразу создается без долей выходящих акционеров. При этой ситуации как раз точно моделируется замена базы (уставный капитал АО меняется на уставный капитал ООО), а владеют участники по сути одним и тем же.

Ну и чтобы было совсем уж смешно, в этом деле суд как раз таки лишает вышедшего участника права на выкуп по сроку давности! То есть, как раз история про то, что кто-то, путем юридических манипуляций нагрелся. И вот тут бы Минфину с налоговой развернуться... Ан нет. Видимо это слишком сложно для них. Проценты складывать чуть попроще. Естественно, не обращая внимания на базу. Понапридумывали математики сложностей! :)