Как отстоять вычеты по НДС или Помогите «Скотленд-Ярду» получить зарплату

Пятничный пост, про неожиданные гримасы мотивации. В привязке, естественно, к методам налогового администрирования. Арбитражную практику, конечно, тоже надо изучать, но практика – это то что было вчера (сейчас в высших инстанциях судятся проверки 17-18 годов). А методы администрирования – то что будет завтра.

Начну с простых примеров. Та же палочная система, которая по идее призвана мотивировать сотрудников правоохранительных органов всеми силами стремится к раскрытию преступления привела, например, к тому, что чёрта с два это самое уголовное дело возбудишь.

Клиент, у которого кладовщик украл товара на 10 млн рублей, при наличии кладовщика в сознанке, водителя газели, вывозившего товар (просто нанят был по объявлению), покупателей, купивших краденое (там рынок этого товара узкий, клиенты сами быстро нашли - обзвонили всех с запросом соответствующим), возбудить дело смог только после звонка знакомому полковнику в ГУВД. И то в итоге покупателей товара привлекли как свидетелей, и товар клиент назад не получил.

И я не критикую, кстати. У меня нет предложения по мотивации более эффективного. Я просто констатирую факт. Люди действительно максимизируют вмененный им показатель. Только не совсем так, как задумывалось вменяющими.

Или вот АСВ. Казалось, клевая идея, защитить население и сделать банковскую систему более устойчивой. Только к чему привело введение 100% покрытия суммы вклада и процентов? К разгулу мошенников, которые пылесосили деньги населения завышенными ставками, а потом сваливали за границу. Будь бы покрытие хотя бы 90% и никто бы никогда не понес бы свои кровные в какой-нибудь «Отмывукрывбанк».

Ровно как англичане, которые ввели в Индии премирование за мертвых кобр, рассчитывая снизить их популяцию, что в итоге привело к тому, что местное население стало их просто разводить. У Андрей Мовчан был очень интересный разбор на эту тему.

Но мы то про налоги. Эти мысли у меня возникли когда очередной клиент возмущался попытками побудить его. «Ну я то не виноват, я же представил им все пояснения, документы по сделке!» Да знает ваш инспектор, знает прекрасно, что вы не виноваты! У него выбора другого нет. У него разрыв по НДС висит в системе. И ему надо его отрабатывать.

Представьте, если бы инспектор мог бы закрывать разрыв самостоятельно на основании ваших пояснений. Что бы было? Правильно. Все прекрасно понимают, что Рублево-Успенское шоссе пришлось бы продлевать, потому что там места бы не хватало для всех коттеджей.

«4. Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации на постоянной основе обеспечить эффективное проведение внутреннего контроля и аудита в целях: ... исключения случаев ручной корректировки данных раздела 8 деклараций по НДС (книга покупок) в ПП «Контроль НДС» на основании неформализованных пояснений (до реализации автоматического запрета)».

Приказ ФНС России от 6 октября 2020 г. № ЕД-7-16/725@. Так то. Не было автоматического запрета, а потом появился. Явно ведь не случайно.

Согласно новому регламенту (июнь 2020) эти разрывы закрываются только двумя способами: если налогоплательщик уточнился и заплатил денег в бюджет, либо вступившим в силу решением КНП. А пока это не произошло эти разрывы висят в отчете 2-МЭ, уменьшая зарплату всем в инспекции, кто хотя бы знает под каким номером в Налоговом кодексе глава про НДС.

И тут я вас немного успокою, дорогие налогоплательщики. Вы лишь один из способов повысить этот показатель. Это не личная неприязнь. Это улучшение (в данном случае минимизация количества разрывов) целевого показателя. То, что налоговики делают это всеми возможными способами мы видим, читая дальше тот же Приказ:

«1. Утвердить План мероприятий по повышению качества организации и выполнения технологических процессов, а также устранению нарушений, выявленных аудиторской проверкой по вопросу «Качество организации и выполнения технологических процессов, связанных с контрольно-аналитической и контрольной работой при выявлении противоречий и несоответствий между сведениями об операциях, содержащимися в налоговых декларациях по НДС» (далее - План мероприятий), согласно приложению к настоящему приказу». «... предотвращения злоупотреблений действиями, направленными на исключение из налоговых деклараций по НДС показателей, влияющих на размер расхождений в цепочках формирования добавленной стоимости, в целях гибкой подстройки (что я вам говорил) под действующий алгоритм расчета показателей отчетности о результатах работы налоговых органов (2-МЭ) без проведения мероприятий налогового контроля по установлению выгодоприобретателей...» «... недопущения вынесения решений по результатам камеральных налоговых проверок деклараций по НДС «транзитных» организаций, единственной целью которых является исключение показателей данных деклараций, влекущее формальное устранение расхождений...»

Говоря простым языком... Инспектор видит, что налплат не при делах (побудив его, естественно, для начала – ну а вдруг). Платить добровольно не собирается. Решение по камералке вынести – судится пойдет, да и сроки чаще всего уже вышли.

Тогда инспектор просто заземляет этот разрыв на транзитку где-то на предыдущих звеньях (скорей всего сразу после разрыва) и выносит решение КНП в отношении нее. Там и за рамками сроков можно вынести, транзитка на то и транзитка, что от нее никто судится не пойдет. Бюджету от этого даже дохлого осла ушей не достанется, но зато в отчет 2-МЭ медалька запишется. И то, что это не разовые медальки говорит целый План мероприятий, разработанный ЦА ФНС и МРИ по КК.

Резюме поста простое. Понимание мотивации инспекторов очень сильно помогает. Вот это вот «мы их научим работать по закону» бессмысленно. Оно исходит из того, что инспектор стремится наполнить бюджет любыми способами, не обязательно законными. А на самом деле он стремится улучшить любыми способами (в том числе не совсем уж прям законными) показатель 2-МЭ. Да, ваша оплата в бюджет один из способов, но есть и другие. Помогите инспектору их найти, и он не будет вас драконить.

Алгоритм простой – во-первых, любой ценой не становиться выгодоприобретателем, чтобы не попадать в эту воронку побуждения, откуда выхода два и оба через... Ну вы поняли)).

Тут надо грамотно поработать на этапе запросов и вызовов на допросы. И как раз таки держа в уме цель «не стать», а не «научить налоговиков работать правильно и не трогать хороших людей, коими мы являемся заведомо». Это бесполезно, они сами все понимают, у них 2-МЭ, они без зарплаты иначе останутся.

Ну а во-вторых, если уже попали, то включаем режим «стальные яйца» и делаем все, чтобы показать, что мы платить не будем (это, конечно, если есть соответствующие основания, а если вы покупали бумажный НДС в соседнем киоске с шаурмой, то лучше здесь все-таки заплатить). Глядишь, парни сами найдут способ «гибкой подстройки под действующий механизм расчета показателей». Или не найдут. Тогда тематическая ВНП или три года терпения. Тут смотреть надо исходные условия ;).