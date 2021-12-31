Как построить финмодель вашего бизнеса без лишних трудозатрат и кучи ошибок

Знаете, зачем я пошел учиться в 2017 году на налогового консультанта? Признаюсь Вам, я очень сильно увлечен любого вида финансовой аналитикой (женщинами, конечно, увлечен сильнее, но аналитикой сразу после). И, увидев там предмет «Анализ ФХД для налогового консультанта», я, конечно же, не смог удержаться. Сказать что он меня разочаровал — не сказать ничего.

Это как если бы Вы с девушкой познакомились на сайте знакомств, а там прыщавый чувак. Пришлось все опять делать самому. Примерно как тогда, когда на сайте знакомств за анкетой симпатичной девушки не оказалось симпатичной девушки. Ну, вы поняли!

А если вы вдруг поняли неправильно, я вам сейчас приоткрою завесу наших профессиональных тайн. Мы здорово научились делать финмодели. Не просто налоговую нагрузку или, на худой конец, безопасную долю вычетов по НДС в эксельке посчитать. А это прям полноценные системы поддержки принятия решений. Не «Пиво или водка?», не «Света или Лена?», а важнейших управленческих решений. От которых безопасность бизнеса зависит, ни много ни мало.

Частенько можно услышать от клиентов, мол, мы такие таблички сами можем сделать. Или от коллег, мол, мы взяли финаналитика в штат, и теперь он нам такие таблички в экселе в обеденном перерыве делает. Похожие, но точно не такие. Сейчас я вам подробно расскажу почему. Как вы любите, на самоварах. И я не боюсь, что прочитав это, другие тоже научатся так уметь. Нет, они будут только знать, чтобы уметь надо делать. А это время. И пока другие будут учиться это уметь, я еще что-нибудь придумаю.

Контрольные значения

Во-первых, и это главное, мы исповедуем нулевую толерантность к ошибкам. Да что там нулевую, глубоко отрицательную. Короче, мы ненавидим их совершать. Потому что (я убежден в этом) навскидку могут работать продажники, закупщики, секретарши, уборщицы, стендаперы и прочие адепты импровизации.

Правильный расчет — главное оружие бухгалтера и финансового аналитика.

Но вот беда — это люди, которые постоянно работают с огромными массивами цифр, а значит, регулярно ошибающиеся. Те из ни, кто не ошибся еще ни разу, святые. А для остальных — как же разрешить это противоречие? Как же не делать ошибки, каждый день ошибаясь? Никакой магии, сплошь одно мошенничество.

Во-первых (а, «во-первых» уже было? значит это пункт 1.1), мы все время придумываем всякие разные контрольные значения.

Я вообще считаю это наиважнейшим и главным навыком бухгалтера. Уметь себя перепроверить. А для этого надо найти контрольные значения. Без них в нашей профессии просто никуда. Именно поэтому отчет о воронке продаж не имеет контрольных соотношений, а бухгалтерский баланс должен с чем-то сходиться.

Про налоговую декларацию я вообще молчу, иногда создается ощущение что контрольных соотношений в ней больше, чем исходных данных, вносимых налогоплательщиком. И именно поэтому мы ими фаршируем все наши финмодели.

Контролировать можно не только «активы равны пассивам», но и кучу других значений, достаточно только оглядеться. Любой опытный бухгалтер назовет сразу несколько… Да хотя бы то же соотнесение 76.АВ и 62.02. Если вы плательщик НДС и ваш главбух не соотносит эти счета прежде чем сдать декларацию гоните его в шею. Значит у Вас с НДСом почти наверняка полная труба. А если при этом налоговая вас не дрючит запросами, значит налог вы попросту переплачиваете.

Но контрольные соотношения это не все. Еще мы тестируем модель на «правильное» поведение.

Это у меня, скорее, от математика, чем от бухгалтера. Несмотря на то, что компьютеры уже давно изобрели, у математиков по прежнему в ходу такая развлекуха — матанализ. Одним карандашом, без линейки и калькулятора, нарисовать график какой-нибудь сложной функции, например, тригонометр логарифмоиды. И для этого математики начинают в своих изощренных фантазиях представлять «а как себя функция поведет, например, на бесконечности?» или «в окрестности числа пи…». Или в любых других точках, где значение функции упрощается и его можно прикинуть в уме.

А, я же обещал на самоварах. Вот вам простой пример. Есть группа компаний. Разработана финмодель для расчета финансового результата и налоговой нагрузки (типа, можно менять выручку, внутригрупповые цены, и все автоматом пересчитывается). Представим, что в группе компаний для получения наличных денежных средств используется ИПшечка, скажем, франчайзинг. То есть, 2% от оборота мы туда платим роялти, он эти деньги снимает в банке и кладет в кассу. Мы их тратим потом на наличные какие-то расходы. Они тоже учтены в финмодели, естественно.

Так вот, если мы поставим ставку роялти 0%, то что у нас должно выпасть в остатке наличных денежных средств на конец периода (у вас же в расчете налоговой нагрузки группы компаний можно же менять ставку роялти, правда? И остатки по счетам Вы же рассчитываете, чтобы не попасть на финансовые разрывы, а?)? Правильно, в остатке должна выпасть полная потребность в наличных расходах со знаком минус, один в один. И если получился другой какой-то остаток, значит где-то в нагромождении наших формул ошибка.

То есть, мы прежде чем отдать финмодель заказчику, прогоняем ее сами на разных сценариях. И пусть эти сценарии будут в хлам неправдоподобными и не достижимыми («на бесконечности»), но зато они позволяют «врукопашную» прикинуть ответ и сравнить с тем, что дает наша финмодель.

А вот еще задачка со звездочкой, для тех кто хочет научиться. Вот считаете вы клиенту для одного и того же бизнеса на выбор две схемы. Пусть это будет, дробление в продажах с франшизой и самостоятельным закупом, а вторая схема, например, один продавец-комиссионер и дробление в принципалах. Соответственно, две финмодели будут разные.

Двигали двигали людей и одного какого-нибудь человечка в одной из схем опять же забыли. То есть, каждая финмодель в отдельности будет в целом правильно себя вести и считать без ошибок, но данные, поданные в них на старте будут различаться. А значит сравнение их расчетов будет некорректным.

И я вам по своему опыту скажу — это очень часто встречающаяся ситуация. Там же не только в персонале дело. Закуп надо тоже перераспределить, особенно если количество принципалов и продавцов разное. Много ресурсов, много входных параметров, которые надо раскидать по большому количеству субъектов в разной для каждой схемы логике.

Часто бывает, что заказчик хочет сравнить будущую схему с предыдущей, но при этом кроме схемы изменяется и регулирование — в старой схеме были другие ставки налогов, например. И наша система контроля регулярно такие расхождения вылавливает. В детали системы контроля не буду вдаваться, это комбинация описанных выше методов. Мой посыл здесь в том, что многие один-то расчет не тестируют на ошибку, а уж соответствие разных расчетов друг другу — даже говорить не о чем. А когда ты постоянно думаешь над тем, как себя самопроверить, то появляется навык находить «места для удара головой».

Архитектура

Во-вторых, все вышеперечисленное позволяет лишь определить — есть ошибка или нет. Ну, не равны активы пассивам. А почему? В каком месте ошибка? А ошибка между рулем и сиденьем. Когда на один лист лепят все расчетные таблицы, итоговые значения, исходные параметры… Для наглядности цветом что-то выделяют. Но иди теперь в этих перекрестных формулах найди ошибку. Даже производители электроники поняли, что это путь в никуда и не стали изобретать смартфон с функцией стиральной машины.

Рецепт просто: трехзвеньевая архитектура. В данном случае «Хранение данных - Расчеты - Представление».

И это не значит, что в финмодели должно быть всегда три листа. Их может быть и больше. Вы можете на одном листе считать вычеты, на втором исчисленный с продаж НДС, на третьем НДС к уплате в бюджет. А можете все это считать на одном листе. Главный принцип (он, кстати, верен для любых сколь угодно сложных электронных таблиц, не только для финмоделей) — каждый лист должен иметь только одну из этих трех вышеперечисленных ролей. И тогда такая архитектура позволяет очень быстро найти ошибку. Если в исходных данных — хранение быстро открыжили, если в формулах — на листе расчеты методом «матанализа», исключая влияние других значений. Ну там навык уже.

А, забыл сказать, для полного счастья на листе Хранение данные должны быть в однородном виде. За двумерные массивы я руки отрываю сразу своим сотрудникам (это вот как во всех видеоинструкциях по составлению финмоделей на Ютубе — когда по горизонтали в колонках месяцы, а по вертикали в строках статьи затрат).

Потому что если вовремя руки не оторвать, то третья аналитика будет в виде примечаний, четвертая видимо цветом, а до пятой еще ни один сотрудник не доживал — уже на третьей он сам убивал себя апстену при попытке сделать какую-либо выборку для заказчика из такого трехмерного массива.

А из однородного массива с множественными аналитиками я вам сделаю любую аналитическую выборку примерно чуть быстрее, чем Вин Дизель угонит какую-нибудь тачку. Любую выборку, какую вы пожелаете (если у вас фантазия, конечно, не как у некоторых на сайте знакомств). Причем тремя способами:

многофакторным суммированием;

сводными таблицами;

формулой =QUERY().

Но и это еще не все. Правильная архитектура позволяет делать очень гибкие финмодели. То есть, пригодные в довольно широком диапазоне без титанического переделывания. Это вот когда вы сделали какую-то финмодель, пользуетесь ею, а потом Президент такой: а НДС у нас будет 20%, а не 18%. И иди меняй множители в формулах.

А они ведь не только в расчетном налоге, еще и в вычетах, а еще в налоге на прибыль, когда вы очищаете от НДС выручку и закуп, да Бог еще знает где он у вас там может быть.

Например, в расчете стоимости наличных денег, выводимых через дивиденды.

Вот и бегай по этим формулам. А в одном месте забыл подправить (напомню, вы эту финмодель пару лет назад сделали), и хорошо, если финмодель выдаст температуру в санитарном блоке, а если ошибка будет не так очевидна?

Мы один раз у клиента нашли такую. Он пару лет считал в табличке, в которой в одном месте ставка оставалась 18%. Пока мы с нашими расчетами не сравнили и не нашли причину расхождений.

А еще правильную архитектуру можно гибко подстраивать под клиента. Клиенты-то очень не любят, когда вы их под себя подстраиваете. У нас был как-то клиент с довольно высокой финансовой дисциплиной. Очень высокой. А, он же меня, кстати, регулярно читает. Ну, значит, с самой высокой финансовой дисциплиной среди наших текущих и будущих клиентов. Так вот у него был свой довольно подробный бюджет. В нужных нам разрезах: и по статьям, и по видам деятельности, и по юрлицам, включая внутригрупповые роялти и агентскую комиссию (а не только то, что управленческую прибыль формирует). Ему конечно же удобно было со своим бюджетом работать.

И вуаля. Мы прикрутили его бюджет формулами к листу ввода данных нашей финмодели (задачка с двумя звездочками тем, кто хочет так же научиться — какая из вышеперечисленных трех ролей у листа ввода данных?), и все полетело в космос сразу же.

Весь движок финмодели был зарыт на листах расчетов, и ничего не пришлось переделывать. Вся логика финмодели сработала на предоставленных в нужном виде данных и на листе представления получился итоговый результат. С обратной связью. Или с прямой. В общем, клиент менял как он привык цифры в своем бюджете, и ему группа компаний обсчитывалась тут же нашей моделью.

Динамика

Ну и в-третьих. Финмодель — это не статический расчет. А статика — это не статистика. Статика — это когда вы что-то посчитали, а потом, ой, блин, а влияние ветра в морозный день за углом гаража мы не учли. И пошли делать новый расчет. Так вот финмодель — это, повторюсь (ну нравится мне этот термин, сразу после женщин и финаналитики) — система поддержки принятия решений. То есть, это динамический инструмент для повседневных задач.

Например, у нас есть финмодель для оценки налоговых рисков — загружаешь туда оборотку бухгалтерскую и она тебе все риски выдает. Сегодня, завтра, вчера выдавала. Причем именно оборотку, целиком, в том виде как клиент ее дал, так и загружаем. Само все посчитается. А не как это делается обычно (даже у «большой четверки», у меня там много бывших однокурсников работали, рассказывали) — вручную из оборотки цифры в нужные клеточки забивать. А это время и грабли. А у нас быстро и без ошибок. Изобретенным еще в середине 90-х при создании Microsoft Windows методом «Ctrl-C, Ctrl-V». И дорабатывать пользователи (это уже те самые финаналитики, которые в штате) под конкретную задачу финмодель могут быстро, просто и сами!

Вот вам наглядный пример в видео. «Конструктор налоговой недоимки» для клиента, которого побуждали по дроблению.

В общем, кому надо — обращайтесь. Я знаю, что моя аудитория состоит в основном из коллег. Это может быть полезно и для вас.