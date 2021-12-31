Взрывное дело: все ли заслуживают налоговую реконструкцию

Если в деле «Фирмы Мэри» в Верховный Суд обратилась налоговая за списанием расходов при расчете прибыли (про НДС никто и не спорил, вычеты списали бесспорно), то в данном деле все три инстанции убрали и НДС, и прибыль. А в Верховный Суд обратился сам налогоплательщик, за реконструкцией. Реального производителя товара выяснили сами налоговики. И это дело передали в коллегию.

В отличие от дела «Фирмы Мэри» в деле Спецхимпрома были все же не услуги, а товар.

Его, как известно, легче отследить и подтвердить реальность. У его производителя чаще всего есть исчисленный НДС, а значит какой-никакой вычет можно получить.

У товара в отличие от услуг, есть, чаще всего, оплаченная цена. По крайней мере в данном деле все это было.

Важно! При этом налогоплательщик просил реконструкцию при следующих обстоятельствах: объяснения заместителя финансового директора о том, что данные компании технические и используются группой компаний (не совсем понятно правда входит ли проверямый налплат в эту группу) для минимизации налогооблагаемой базы (от УЭБиПК, разумеется);

производитель товара, которого инспекция установила со всей очевидностью, высылал все документы на подпись со стороны спорных контрагентов на почту налогоплательщику;

для перечислений на счета спорных контрагентов у налогоплательщика был отдельный регламент (верхний предел суммы, регулярность, основание платежа, дополнительное согласование, 115-ФЗ все-таки, кто так платит поймет) и за распечатку этого регламента установлен штраф 8 млн рублей!

все документы от производителя товара в адрес спорных контрагентов, конечно же, были найдены и изъяты у налогоплательщика, что пояснить на допросах никто не смог.

Это я перечислил только те аргументы (а там много стандартных, свидетельствующих, что спорные контрагенты не то что эмульгатор для изготовления промышленной взрывчатки поставлять не могли в принципе, сами отчетность свою непонятно как сдавали), которые просто кричат о том, что налплат сам устроил эту схему. А значит, по мнению налогового органа, нельзя уравнивать такого налогоплательщика с налогоплательщиком, который просто из-за недостаточно глубокой должной осмотрительности начал сотрудничать со спорными контрагентами и потом содействовал выявлению, а значит заслужил реконструкцию.

Но все не так-то просто. Сегодня утром опубликовали в КАДе: «Отменить решение суда 1-ой инстанции, постановление (определение) суда апелляционной инстанции, постановление (определение) суда кассационной инстанции полностью и направить дело на новое рассмотрение» (№ А40-131167/2020).